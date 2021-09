Tukieurot pois elleivät yhteiset arvot kiinnosta, sanoo selvä enemmistö EU-kansasta – myös Unkarissa ja Puolassa

EU-tuet pois niiltä mailta, jotka eivät noudata yhdessä sovittuja perusarvoja.

Tätä mieltä on vankka enemmistö EU-kansalaisista. EU-tukirahojen saaminen ja oikeusvaltiomekanismin noudattaminen tulee kytkeä toisiinsa, sanoo 81 prosenttia vastaajista tuoreessa Eurobarometri-kyselyssä.

Kyselyssä oli 26 500 vastaajaa. Otos on siis tavanomainen, noin tuhat vastaajaa jokaista EU-maata kohden.

Suomalaiset ovat koko EU:ssa viidenneksi suopeimpia ajatukselle.

Mutta kiinnostava yksityiskohta on, että myös puolalaiset ja unkarilaiset ovat selvästi asian kannalla. Unkarilaisista 77 prosenttia ja nihkeimmiksi kyselyssä jääneistä puolalaisistakin 72 prosenttia kannattaa kytkemistä.

Puola ja Unkari ovat olleet EU:ssa tikunnokassa, koska ne ovat koetelleet oikeusvaltiomekanismia.

Mekanismi on yksi EU:n perusarvoista. Yhdessä päätetyn mekanismin mukaan EU-maiden tulee kunnioittaa demokratiaa, oikeuslaitoksen puolueettomuutta ja lehdistönvapautta. Lisäksi jäsenmaiden tulee sitoutua korruption torjuntaan.

EU on ajautunut asiasta Unkarin ja Puolan kanssa toistuviin kahnauksiin. Unkarissa pääministeri Viktor Orbánin hallituksen ja sen lähipiirin korruptioepäilyjä ei ole tutkittu, ja vapaa media on ajettu ahtaalle. Puolassa taas hallitseva PiS-puolue on vaihdattanut tuomareita itselleen sopiviksi.

Viime marraskuun budjettisovussa EU sopi, että oikeusvaltiomekanismi sidotaan jatkossa EU-tukien – myös tänä syksynä ajankohtaiseksi tulevien elpymistukien – ehdoksi. Tämä oli neuvotteluissa myös yksi Suomen päätavoitteista.

Asia on kuitenkin edelleen solmussa. Uusimpana käänteenä Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on vienyt kysymyksen Puolan perustuslakituomioistuimeen. Siltä odotetaan kantaa (siirryt toiseen palveluun) kumpi on asiassa vahvempi, Puolan perustuslaki vai EU-laki.

Unkari ja Puola ovat perustelleet vastustustaan sillä, että uudet säännöt rikkovat niiden itsemääräämisoikeutta. Ne ovat kuitenkin jo jäseniksi liittyessään sitoutuneet yhteisiin perusarvoihin.

