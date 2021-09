Kabulista lennetään taas: Parisataa siviiliä jätti Afganistanin ensimmäisellä lennolla Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen

Muun muassa Yhdysvaltojen ja Kanadan kansalaisia lähti torstaina Qatarin valtion lentoyhtiön koneella kohti Qatarin pääkaupunkia Dohaa. Kabulin lentokenttä on ollut käytännössä suljettuna siitä lähtien, kun Yhdysvaltojen joukot lähtivät Afganistanista 30. elokuuta.

Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokentältä on lähtenyt ensimmäinen ulkomaalaisia kuljettanut lento sitten elokuun. Uutistoimistojen mukaan noin 200 ihmistä oli lähdössä torstai-iltapäivänä kohti Qatarin pääkaupunkia Dohaa.

Kentältä välitetyissä kuvissa näkyi Qatar Airways -yhtiön lentokone, ja kymmeniä ihmisiä odottamassa pääsyä koneeseen. Uutistoimistojen mukaan joukossa oli ainakin Yhdysvaltojen, Kanadan, Saksan ja Unkarin kansalaisia.

Tiedossa ei ole, oliko lentoa järjestelemässä muita valtiollisia tahoja kuin Qatar.

Elokuun loppupuolen mittavassa evakuointioperaatiossa yhteensä yli 120 000 ihmistä lennätettiin pois Afganistanista. Maan turvallisuustilanne kiristyi nopeasti elokuun puolivälissä, kun ääriliike Taliban valtasi nopeasti useita maakuntapääkaupunkeja sekä lopulta Kabulin.

Yhdysvallat veti viimeisetkin sotilaansa Afganistanista 20 vuoden jälkeen elokuun 30. päivänä, mutta maa on senkin jälkeen vakuuttanut pyrkivänsä evakuoimaan kaikki halukkaat kansalaisensa.

Kabulin lentokenttä on syyskuussa pysynyt toistaiseksi kiinni, mutta Taliban on pyrkinyt aloittamaan liikenteen mahdollisimman pian. Qatarin erikoislähettiläs arvioi torstaina Kabulissa, että kenttä alkaa avautua kansainväliselle liikenteelle asteittain. Qatarin lisäksi myös Turkista on lähetetty teknistä henkilöstöä korjaamaan lentoaseman kärsimiä vaurioita.

