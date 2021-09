Puolustusministeri Antti Kaikkonen TV1:n Ykkösaamussa: Mitä haluat kysyä?

TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 11.9. klo 10.05 alkaen on puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Mitä puolustuspoliittinen selonteko muuttaa Suomen puolustuksessa? TV1:n Ykkösaamun vieraana on puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Eduskunta sai torstaina hallituksen puolustuspoliittisen selonteon. Keskeistä selonteossa on kyber-turvallisuus, paikallinen puolustus ja arktinen alue. Mitä muutoksia Suomen puolustamiseksi tarvitaan?

Miten puolustusvoimat on selviytynyt koronarajoituksista ja pandemian torjunnasta tähän saakka? Mitä pysyviä muutoksia korona sotaväelle aiheuttaa?

Useat maat Euroopassa pienentävät puolustusbudjettejaan, kun rahaa on ohjattava koronan vuoksi terveydenhuoltoon. Suomessa puolustusbudjetti on kasvussa. Miksi meillä on eri suunta?

Edessä on ratkaistavana hävittäjähankinta. Miten suuri turvallisuuspoliittinen ratkaisu hankinta on?

TV1:n Ykkösaamussa lauantaina 11.9. klo 10.05 alkaen on vastaamassa ja keskustelemassa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). Seija Vaaherkumpu haastattelee.

