"Sisu pelasti minut" – suomalainen palomies selvisi kuin ihmeen kaupalla hengissä New Yorkin terrori-iskusta vuonna 2001

NEW YORK Lauantaina järjestettävässä New Yorkin terrori-iskujen muistotilaisuudessa on kunniavieraina hengissä selvinneitä pelastustyöntekijöitä. Heidän joukossaan on Yhdysvaltain ja Suomen kaksoiskansalainen Terry Rivera.

Rivera on asunut lähes puolivuosisataisen elämänsä Yhdysvalloissa eikä puhu kuin muutaman sanan suomea, mutta tunnistaa vahvat suomalaiset persoonallisuudenpiirteensä.

Hän uskoo selvinneensä niiden avulla hengissä.

– Toisen pilvenpiirtäjän romahtaessa takanani ryömin paloauton alle. Paineaalto heitti minut sieltä useiden metrien päähän. Menetin kypäräni ja hanskani ja romua satoi niskaan.

– Luulin kuolevani. Katselin mielessäni elämääni kuin filmiltä, kunnes en pystynyt enää hengittämään. Sitten sisu nousi jostain pintaan. Päätin, että minähän en tänne kuole, Rivera kertaa syyskuun 11. päivänä 2001 kokemaansa.

Hän onnistui kuin ihmeen kaupalla nousemaan ylös raunioista. Onnettomuudesta jäi pysyvä astmaa muistuttava hengitystiesairaus, minkä takia hänen palomiehen uransa jäi lyhyeksi.

World Trade Centerin kaksoistorneja ympäröivät korttelit tuhoutuivat laajalta alueelta. Kuva: Terry Rivera

Yövuoron päätteeksi terrori-isku

Riveran isä on lähtöisin Puerto Ricosta ja äiti Kankaanpäästä.

– Äiti vei minut talvella hiihtämään ja luistelemaan, mutta urheilulajeista baseball vei voiton, hän kuvailee monikulttuurista lapsuuttaan New Yorkin Bronxissa.

Lapsuudenunelmien joukossa oli palomiehen ammatti. Sen hän päätti toteuttaa palveltuaan ensin merijalkaväen lääkintäjoukoissa. Palomiehen koulutus auttaisi etenemään myös armeijan leivissä, jos niihin tekisi mieli myöhemmin palata.

Rivera valmistui New Yorkin pelastustoimen akatemiasta toukokuussa 2001 ja sai paikan Manhattanin 10. paloasemalta, joka sijaitsee World Trade Centerin vieressä.

Paineaalto oli kuin maanjäristys

Syyskuun 11. päivän aamuna kello 8.47 Rivera ripusti varusteitaan aseman hallissa. Yövuoro oli juuri päättynyt.

Ulkoa kuului räjähdys. Läheisestä World Trade Centeristä nousi tulimeren takaa sankka savupilvi. Sitä seurannut paineaalto muistutti maanjäristystä, Rivera kuvailee.

Kuva New Yorkin Brooklynin sillalta sen jälkeen, kun World Trade Centerin kaksoistornit romahtivat terrori-iskuissa 11. syyskuuta 2001. Kuva: César De Luca / EPA

Riveralla oli kypärässään aloittelevan palomiehen merkki. Päällikkö määräsi hänet muiden mukana pelastustöihin, mutta muistutti pysyttelemään koko ajan näköetäisyydellä. Pelastusmiehistö tiesi heti, että Yhdysvallat oli ennenkokemattomien terrori-iskujen kohteena, ja iskuja voisi tulla lisää.

Toinen matkustajakone iskeytyi World Trade Centeriin 18 minuuttia myöhemmin. Pilvenpiirtäjien raunioihin jäi viisi Riveran työkaveria.

Monille pysyviä sairauksia

Rivera katselee 10. aseman ulkoseinälle pystytettyä pronssista muistotaulua, johon on kaiverrettu myös hänen kurssikavereidensa nimiä. He olivat niin sanottuja "probeja", jotka joutuivat kokemattomina karmeimpiin mahdollisiin työtehtäviin.

New Yorkin terrori-iskuissa menehtyi yli 2 700 hmistä, joista peräti 343 oli pelastustöissä kuolleita palomiehiä.

Hengissä selvinneistä monet sairastuivat Riveran tavoin pysyvästi. Useat sadat entiset palomiehet taistelevat edelleen korvauksista vakuutusyhtiöiden kanssa.

343 palomiestä kuoli New Yorkin terrori-iskun pelastustöissä. Arkistokuva muistotilaisuudesta vuodelta 2016. Kuva: Jason Szenes / EPA

Rivera oli onnekas, sillä hän sai sovitun korvauksen lähtiessään New Yorkin palolaitokselta 2007. Hän oli tuolloin 34-vuotias ja ryhtyi opiskelemaan lisää.

Valmistuttuaan Havaijin yliopistosta pelastustoimen johtamisen koulutusohjelmasta hän työskenteli humanitäärisessä työssä katastrofialueilla, Yhdysvaltain lisäksi Aasiassa.

Monipuolisesti lahjakas ja sosiaalinen Rivera on kokeillut myös pokeriammattilaisen uraa Las Vegasissa ja näytellyt sivurooleissa Hollywood-tuotannoissa, muun muassa Robocall-elokuvan poliisina.

Tuhoutuneen World Trade Centerin muistomerkillä riittää vierailijoita. Kuva: Hans Peter Dhuy / YLE

"Vaikenin kokemastani vuosikausia"

New Yorkiin Rivera palasi paitsi muistotilaisuuden, myös tekeillä olevan dokumenttielokuvan takia. Hän on ryhtynyt työstämään kokemuksiaan 20 vuoden takaisista tapahtumista tarinaksi, jonka pääosassa on hänen kuollut kollegansa.

– Vaikenin vuosikausia tapahtuneesta, en osallistunut muistotilaisuuksiin enkä puhunut kokemuksistani kenellekään. Nyt minusta tuntuu, että aika on kypsä siihen, Rivera sanoo.

– Kunnioitan tarinallani kuolleiden työkavereideni muistoa. Tiedän, että he haluaisivat minun tekevän sen ja muutenkin pysyvän toimeliaana, Rivera jatkaa.

