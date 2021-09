Ekonomistit erimielisiä budjetista: "Tuntuu, ettei mitään vaikeita päätöksiä ole taaskaan tehty"

Budjetti on talouskasvuun nähden liian elvyttävä ja vaikutukset työllisyyteen vähäisiä, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurronen. Hänen mukaansa nyt olisi pitänyt kasvattaa työn tarjontaa ja vahvistaa julkista taloutta. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Mika Maliranta kiittelee kuitenkin nopeavaikutteisia työllisyystoimia.

Hallituksen päätökset ensi vuoden budjetista saivat ristiriitaisen vastaanoton Yle Uutisten haastattelemilta ekonomisteilta.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Mika Malirannan mukaan budjetti on pääosin uskottava ja johdonmukainen.

– Hyvää on se, että siinä on kiinnitetty huomiota nopeavaikutteisiin työllisyystoimiin ja ennen kaikkea osaavan työvoiman saatavuuteen.

Osaavan työvoiman saatavuus uhkaa hidastaa investointeja, joten siitä on tulossa myös tutkimus- ja kehityspanostusten jarru ja sitä kautta tuottavuuden kasvun ja pitkän aikavälin talouskasvun jarru, Maliranta sanoo.

– Tämä on meidän julkisen talouden tasapainon kannalta uhkaava tilanne.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurrosta hallituksen esitys ei vakuuttanut. Hän pitää budjettia aivan liian elvyttävänä ja työllisyystoimia vähäisinä.

– Tuntuu, ettei mitään vaikeita päätöksiä ole taaskaan tehty.

Hallituksen oma tavoite oli tehdä 110 miljoonan euron edestä julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia, mutta päätöksiä niistä lykättiin, Kurronen sanoo.

– Ne olisi ollut hyvä tehdä nyt, erityisesti kun meillä on tämä tilanne, että kärsitään jo pahoista työvoiman saatavuusongelmista. Työn tarjontaa olisi näillä uudistuksilla pitänyt lisätä enemmän.

Nyt päätettyjä tukia tehokkaampaa päästöjen vähentämistä olisi se, että saastuttamisesta tehtäisiin nykyistä kalliimpaa, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurronen. - Sitten yritykset ja kotitaloudet voisivat itse miettiä, miten ne parhaiten sopeutuvat nouseviin päästöhintoihin. Kuva: Mikko Koski / YLE

"Kunnianhimoisia tavoitteita"

Hallituksen mukaan Suomen talouskasvun pitäisi olla yli kaksi prosenttia vuodessa ja työllisyysasteen 78 prosenttia, että julkinen talous tasapainottuisi. Sekä Maliranta että Kurronen pitivät näitä hyvinä, mutta vaikeina tavoitteina.

– Meillähän tehtyjen työtuntien määrä työikäiseen väestöön nähden on kansainvälisesti verraten sangen korkea. Tästä kun lähdetään vielä lisäämään työtunteja ja sitä kautta työllisyyttä, niin tarvitaan monenlaisia toimia, että siinä onnistutaan, Maliranta muotoili.

– Suomen kasvu on ollut huomattavasti hitaampaa finanssikriisin jälkeen, mistä me löydettäisiin sellainen pysyvä spurtti, että saataisiin kasvu yli kahden prosentin kieppeille, se on aika haastavaa, Kurronen mietti.

Osaavan työvoiman saatavuus uhkaa hidastaa investointeja, tuottavuutta ja pitkän aikavälin talouskasvua, sanoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Mika Maliranta. – Tämä on meidän julkisen talouden tasapainon kannalta uhkaava tilanne. Kuva: Pekka Koli / Yle

Ekonomistit olivat yhtä mieltä siitä, että tutkimus- ja kehitystukien kasvattaminen on positiivinen asia. Se on tuottavuuden ja talouskasvun kannalta tärkeää, mutta vaatii osaavaa työvoimaa, sanoo Mika Maliranta.

– Se on niitä harvoja yritystukia, joita ekonomisti voi lämpimästi kannustaa, sillä tutkimusta ja kehitystä tarvitaan enemmän kuin mitä yritykset sitä ilman tukia harrastavat, Kurronen sanoo.

Kurronen: Pitäisi sanoa rehellisesti, että polttoaineiden hinnat tulevat nousemaan

Hallituspuolueiden oli vaikea sopia päästöjen vähentämiseen tähtäävistä toimista. Kurrosen mukaan kovin tehokkaaseen kompromissiin ei nyt päästy.

– Näin kunnianhimoisiin päästövähennyksiin on vaikea päästä ilman polttoaineiden hintojen nousua. Hallituksen olisi pitänyt rehellisesti sanoa suomalaisille, että polttoaineiden hinnat todennäköisesti tulevat nousemaan, Sanna Kurronen sanoo.

Nyt tehtyjen päätösten kaltaiset pistemäiset tuet toimivat harvoin yksinään ilman hintaohjausta, hän sanoo.

– Saastuttamisesta pitäisi yksinkertaisesti tehdä nykyistä kalliimpaa. Sitten yritykset ja kotitaloudet voisivat itse miettiä, miten ne parhaiten sopeutuvat nouseviin päästöhintoihin.

Mika Maliranta kiittelee hallituksen päätöstä sitoutua tarkastelemaan ilmastotoimien tehoa tieteellisesti ilmastopaneelin avulla.

Lue lisää:

Budjettiriihi valmistui – Näin muutokset näkyvät kukkarossasi vuonna 2022: Opiskelijoiden tuloraja nousee, biokaasu kallistuu tankilla

Hallitus helpottaa opiskelijoiden työssäkäyntiä ja turvaa poliisin määrärahat – näitä asioita valtion ensi vuoden budjetti merkitsee

Asiantuntijat ovat pettyneitä hallituksen ilmastosopuun ja erityisesti liikenteen päästöihin: "Oikeasti vain selvitetään ja perustetaan työryhmiä"