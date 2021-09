Katja Suvannolla diagnosoitiin adhd aikuisiällä – perusti vertaistukiryhmän ja levittää tietoisuutta korkeakoululla

Katja Suvannolla, 37, diagnosoitiin adhd tammikuussa 2021. Ystävä vinkkasi adhd:n mahdollisuudesta, kun hän oli lukenut, että monella aikuisella masennuksen taustalla voi olla diagnosoimaton adhd. Myös Suvannolla on masennustausta.

Adhd-diagnoosi oli suuri helpotus. Se on selittänyt montaa asiaa ja tuonut armollisuutta itseä kohtaan.

– Ennen ajattelin, että ehkä olen yksinkertaisesti laiska ihminen ja jotenkin onneton tyyppi, koska en saa tehtyä juttuja. Se on helpottavaa, että näin ei olekaan, vaan ongelmiin on löytynyt selitys ja olen saanut niihin apua, Suvanto pohtii.

Hän kiittää koronapandemiaa, että sai adhd-diagnoosin. Koronan myötä etätöihin siirryttäessä paperityön määrä kasvoi, työtä tehtiin yksin kotona ja arki muuttui Suvannolle hankalammaksi kuin koskaan aiemmin. Työpalaverit saattoivat joskus jopa unohtua.

Katja Suvanto ei ole stereotyyppinen adhd-ihminen. Hän tekee vaativaa työtä englannin opettajana yliopistolla. Hän on myös korkeakoulutettu nainen, kun adhd-diagnooseja tehdään eniten nuorille pojille. Usein adhd-ihmisten ajatellaan olevan matalasti koulutettuja.

Suvanto syö adhd-lääkkeitä. Lääkkeet eivät paranna oireyhtymää, mutta ne helpottavat elämänhallintaa ja kohentavat elämänlaatua parantamalla keskittymiskykyä.

Adhd näkyy töissä niin, että välillä keskittyminen on vaikeaa ja hommia kasaantuu. Suvanto opiskeli 11 vuotta maisteriksi. Tämä on tyypillistä adhd:sta kärsiville. Hän oli opiskeluaikana monessa mukana, mutta usein monet projektit tai kurssit jäivät kesken.

– Varsinkin isoja projekteja on hankala saada loppuun, kun mieli sinkoilee eri asioihin. Myös arjen asioissa on ollut hankaluuksia. Siihen lääkkeet auttavat, sillä ne parantavat keskittymiskykyä.

Suvanto kertoo, että lääkityksestä on suuri apu. Enää ei tarvitse kokea jatkuvaa stressiä siitä, että asioita ei pysty aloittamaan ja työnteko keskeytyy jatkuvasti.

Jokainen tunnistaa keskittymisen haasteet esimerkiksi avokonttorin hälinässä. Adhd-ihmisellä kyse on kuitenkin vakavammasta.

Suvannon mukaan adhd tuntuu siltä, että päässä olisi viisi telkkaria ja kolme radiota päällä samaan aikaan ja ne pitäisivät yllä jatkuvaa älämölöä. Tällainen tunne voi tulla, vaikka töitä tekisi kotona rauhallisesti yksin.

Tavallisten arjen askareiden pyörittäminen käy hankalaksi, kun mieli sinkoilee jatkuvasti eri suuntiin. Perunoiden keittäminen tai työaskareet saattavat yhtäkkiä keskeytyä, kun mieli keksii muuta tekemistä, vaikkapa käsitöiden tekemistä.

Suvanto kuvailee tilannetta niin, että välillä tuntuu siltä, että aivot elävät “omaa elämäänsä” eikä niiden toimintaan pysty vaikuttamaan.