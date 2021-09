Kirjeenvaihtajalta: Bidenin hallinto ei enää maanittele vaan käskee amerikkalaisia hankkimaan rokotuksen – mutta toimiiko pakottaminen?

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden julkaisi torstaina jälleen uuden koronasuunnitelman, joka on hallinnon viimeisin yritys puskea rokottamattomia amerikkalaisia ottamaan koronarokotus. Pakottaminen ei kuitenkaan näytä olevan paras tapa saada amerikkalaisia piikille, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka.

Setä Samuliksi pukeutunut mies osallistui 25. elokuuta ammattiliittojen New Yorkissa järjestämään mielenosoitukseen, jossa vastustettiin pakollisia rokotuksia. Syyskuun alusta alkaen New Yorkin kaupungin työntekijöiden on pitänyt joko ottaa rokote tai testauttaa itsensä viikottain. Kuva: Justin Lane / EPA