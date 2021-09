LUT-yliopisto hakee yhteiskuntatieteellisten aineiden opetusoikeutta – yritysten liikkeenjohtoon halutaan käyttäytymistieteisiin keskittyviä yhteiskuntatieteilijöitä

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto hakee opetusoikeutta yhteiskuntatieteellisiin aineisiin.

Kansainvälisellä otteella toteutettava, uudenlainen opetus tapahtuisi Lappeenrannan kampuksella ja alkaisi syksyllä 2023.

Jos koulutus toteutuisi, se valmistaisi yhteiskuntatieteilijöitä yksityissektorille liikkeenjohtoon sekä sen tutkimukseen.

LUT-yliopistossa on jo yli 40 yhteiskuntatieteiden tutkijaa, joiden tutkimus on kansainvälisestikin vertailtuna korkeatasoista.

LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa kuvailee koulutusalaa käyttäytymistieteiksi yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

– LUT-yliopistoon yhteiskuntatieteet toisi 2030-luvulla tuhatkunta uutta opiskelijaa sekä toistasataa tutkijaa. Aluksi sisään otettaisiin 60-70 opiskelijaa, Saksa kaavailee.

Päätöstä koulutuksen aloittamiseksi odotetaan vielä tänä vuonna. Päätöksen koulutuksen aloittamisesta tekee valtioneuvosto tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen esittelystä. LUT-yliopiston on jätettävä hakemus opetus- ja kulttuuriministeriöön syyskuun aikana.

Tähän saakka LUT-yliopisto on keskittynyt tekniikkaan ja kauppatieteisiin, mutta kolmijalaksi halutaan jatkossa käyttäytymistieteisiin keskittynyt yhteiskuntatiede.

Juha-Matti Saksa tiedostaa, että yhteiskuntatieteiden opetusoikeus voisi herättää aluksi nöksähtämistä muissa yliopistoissa.

– Nämä ovat kuitenkin aina poliittisia päätöksiä, joten tällaisissa tilanteissa ensimmäisten harmitusten jälkeen yliopistoissa aletaan aina miettiä, millaista yhteistyötä voidaan tehdä jatkossa, Saksa kertoo.

Hän muistuttaa, että yliopistot ovat nykyisin globaaleja ja palvelevat koko Suomea.

- Ja me LUT-yliopistossa palvelemme erityisesti Itä-Suomea. Tässä ei kopioida mitään keneltäkään muulta, vaan toimintamalli on uudenlainen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on todettu tarve palkata yrityksiin yhteiskuntatieteilijöitä, joilla on käyttäytymistieteellinen tausta, Saksa kertoo.

Asiasta kertoi ensin Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).