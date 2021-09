Tuhannet jonottivat Metsähallituksen kanalintulupia, mutta melkein yhtä moni joutui pettymään – osa alueista myytiin loppuun sekunneissa

Syyskuun ensimmäisenä päivänä tasan kello yhdeksältä aamulla torniolainen Raimo Johansson oli valmiiksi kirjautunut Metsähallituksen erälupien verkkokauppaan. Sitä hän ei nähnyt, että samaan aikaan kirjautuneena oli pari tuhatta muutakin metsästäjää, jotka kärkkyivät kanalintujen pyyntiin vaadittavia vuorokausilupia.

Johanssonille kävi kuten monelle muullekin: haluamansa luvat jäivät saamatta.

– Ei nopeus riittänyt.

Yhteensä kanalintujen pyyntikaudelle on tähän mennessä hankittu Metsähallitukselta yhteensä yli 100 000 vuorokausilupaa, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

– Viime viikolla, kun lupamyynti alkoi, parhaimmillaan noin 2000 ihmistä odotti kirjautuneena lupien tulemista myyntiin. Tämä on aiheuttanut aika monella kohteella sen, että kun siellä on ollut kohdekohtaisesti joitakin satoja ihmisiä, ja lupamäärä on hyvin rajattu, niin käytännössä luvat on varattu muutamissa sekunneissa, Metsähallituksen tietohallintopäällikkö Jari Haarala sanoo.

Puhelimitse lupia tavoitteli viime viikon aikana 8000 henkilöä.

Ylä-Lapin erämaiset valtionmaat ovat monien metsästäjien suosikkikohteita. Tänä vuonna moni joutuu joustamaan retkensä ajankohdassa, jos ei kohteessakin. Kuva: Laura Valta / Yle

Metsähallituksen mukaan koronavuosi on vain ennestään lisännyt kiinnostusta luontoharrastuksia kohtaan. Sama ilmiö on näkynyt myös kalastus- ja metsästyslupien kysynnässä.

– Viime kesänä kalastusluvat loppuivat Lapissa sellaisillakin kohteilla, joilla ne ovat aina ennen riittäneet. Myös metsästyksen suosio juuri Metsähallituksen kohteilla näyttää jatkuvasti lisääntyvän, erätalousjohtaja Jyrki Tolonen sanoo.

Ylä-Lappi on loppuunmyyty

Lapissa on yhteensä 27 metsästysaluetta, joista Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kanalintujen lupa-alueet on loppuunmyyty koko kauden ajaksi. Peräti 16 aluetta on loppuunmyyty avausviikon ajalta. Lisäksi kolmelle alueelle on jäljellä ainoastaan talvilinnustuslupia.

Eniten ruuhkaa puhelinpalvelunumerossa ja verkkokaupassa oli, kun Ylä-Lapin metsästyslupien myynti alkoi viime viikon tiistaina: palvelunumeroon saapui pari tuhatta puhelua ja yhtä moni henkilö odotti lupien myyntiin tulemista verkkokaupassa.

Jari Haaralan mukaan lupatilanne erälupien verkkopalvelussa elää voimakkaasti alkusekuntien jälkeen. Puolen tunnin päästä lupia on usein palautunut myyntiin.

– Ihmiset muuttavat suunnitelmiaan ja poistavat lupia ostoskoreistaan.

Moni metsästäjä siis siirtää lupia verkkokaupan ostoskoriin, mutta ei välttämättä lopulta osta niitä. Lupakiintiö voi tyhjetä joksikin aikaa, mutta luvat vapautuvat takaisin myyntiin jos käyttäjä ei määräajassa maksa haalimiaan lupia.

Jemmausmahdollisuuden lisäksi metsästäjien keskuudessa närää aiheuttaa se, että järjestelmästä voi ostaa periaatteessa kerralla yhden lupa-alueen kaikki luvat. Osalla metsästysalueista lupavuorokausia on jaossa niin vähän, että yksi seurue voi ehtiä napata ne kaikki.

Lapin vanhat metsät ovat erityisesti koirametsästäjien suosiossa. Kuva: Laura Valta / Yle

Lupien suosio jakautuu maantieteellisesti epätasaisesti: linnustajien keskuudessa suosituimpia alueita ovat Ylä-Lapin tunnetut erämaiset riekkoalueet. Myös esimerkiksi Savukosken metsästysalueilla on jäljellä vielä vanhoja metsäalueita, joita koiran kanssa metsästävät tavoittelevat.

Tänä syksynä tosin jopa joillakin Etelä-Lapin metsästysalueilla avausvuorokausi on saatettu myydä loppuun.

Lupien suosioon vaikuttaa Metsähallituksen mukaan myös lintukantojen tilanne. Tänä vuonna riistakolmiolaskentojen tulokset ovat olleet kanalintukantojen kannalta monin paikoin hyvät.

"Ei napannut edelleenkään"

Aikaisempina vuosina Raimo Johansson on onnistunut saamaan pyyntiluvan Savukoskelle heti kauden aloitusviikolle. Tänä vuonna hän pääsee Itä-Lapin metsiin pystykorviensa kanssa vasta lokakuussa.

Syyskuulle länsirajalla asuvalla Johanssonilla on varasuunnitelma.

– Jos ei saa lupia, se pakottaa ihmiset muille alueille kattelemaan tai siirtymään Ruotsin puolelle. Meinaan siirtyä länsirajan puolelle, Johansson kertoo.

Pohjois-Savossa asuva Sanna Reinikainen jäi ilman pyyntilupaa toista vuotta peräkkäin. Reinikaisella oli tarkoitus tulla kaveriporukalla linnustukseen Lappiin, mutta suunnitelmat kariutuivat, kun luvat jäivät saamatta.

– Kuusamo oli pohjoisin paikka, jonne sain lupia. Savukoski oli punaisella lokakuun alkuun asti, Reinikainen sanoo.

Pääosalla pohjoisen metsästäjistä on metsästyslain mukaan vapaa metsästysoikeus kotikuntansa valtionmailla. Ulkopaikkakuntalaiset tarvitsevat kuitenkin luvan, joita on myynnissä sekä koko metsästyskaudelle että vuorokaudeksi kerrallaan.

Valtion maita sijaitsee myös Reinikaisen kotiseudulla, parin kilometrin päässä hänen kotoaan.

– Metsähallitus on hakannut paljon pois alueita, joissa pystyisi kulkemaan kunnolla seisojan kanssa ja joissa pystyy ampumaan kunnolla.

