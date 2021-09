Lähes 700 hehtaaria yhteismetsää muuttuu luonnonsuojelualueeksi Inarissa – kyseessä yksi hallituskauden suurimmista suojelutoimista

Inarin kunnan alueelle lähelle Inarijärveä on perustettu lähes 700 hehtaarin luonnonsuojelualue. Tapauksesta merkittävän tekee se, että suojelualue on yksityinen.

Inarin kuntaan, Inarijärven lähelle, on perustettu 695 hehtaarin yksityinen luonnonsuojelualue. Utsjoen Porotilojen Yhteismetsän puheenjohtajan Ilmari Tapiolan mukaan päätös oli yhteismetsässä yksimielinen.

Utsjoen Porotilojen Yhteismetsä omistaa metsää yhteensä yli 5000 hehtaaria, josta suojeltiin nyt noin 700 hehtaaria vanhaa metsää. Tapolan mukaan yhteismetsän alueella on edelleen yli 1000 hehtaaria vanhaa metsää.

– Siitä on tehty periaatepäätös, että sitä ei hakata. Kovasti tuntuu olevan halua suojella metsä. Ehkä se suojellaan joskus myöhemmin, Tapiola sanoo.

Luonnonsuojelualueen perustivat Utsjoen Porotilojen Yhteismetsä yhdessä Lapin ely-keskuksen kanssa. Suojelukohde on laajuudessaan merkittävä, ja se on yksi suurimmista tämän hallituskauden aikana suojelluista kohteista.

Uuden suojelualueen puusto on yli 200-vuotiasta männikköä. Luonnon monimuotoisuudelle elintärkeää lahopuuta alueella on paikoitellen runsaasti. Noin kolmella neljäsosalla alueen pinta-alasta on tehty runsaasti arvokkaita lajiesiintymiä.

Utsjoen Porotilojen Yhteismetsän puheenjohtaja Ilmari Tapiola perustelee suojelupäätöstä ympäristöministeriön tiedotteessa sillä, että alue on sen sisältämän vanhan luppometsän vuoksi merkittävä porojen talvilaidunalue. Hänen mukaansa on tärkeää, että metsästys- ja kalastusoikeudet säilyvät alueella.

Vapaaehtoinen yksityismetsien suojelu on tällä hallituskaudella laajentunut myös Pohjois-Suomeen.

Määrärahoja kohdennetaan erityisesti vanhojen metsien suojeluun. Yksityisille metsänomistajille on tarjolla määrärahoja vanhojen metsien suojeluun Pohjois-Suomessa vuoden 2022 loppuun asti.

