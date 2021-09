Hovioikeus puuttui Tervon surmatyöstä annettuihin rangaistuksiin – nyt myös pariskunnan nainen tuomittiin murhasta elinkautiseen

Itä-Suomen hovioikeus on koventanut Tervon surmatyöstä pariskunnan naiselle annettua tuomiota.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi vajaa vuosi sitten ainoastaan pariskunnan miehen elinkautiseen murhasta sekä useista muista rikoksista. Nainen tuomittiin törkeästä vahingonteosta, pahoinpitelystä sekä useista varkauksista kolmen vuoden vankeusrangaistukseen.

Nyt hovioikeus on katsonut, että myös naiselle on syytä määrätä elinkautinen vankeusrangaistus murhasta ja muista rikoksista. Naisen osuus rikoksen tekemisessä on hovioikeuden mukaan ollut olennainen ja kokonaisuuden kannalta merkityksellinen.

Henkirikoksen uhri oli kolmekymppinen iisalmelainen mies.

Pariskunta oli houkutellut viime vuoden toukokuussa uhrinsa, naisen entisen kumppanin, Tervoon ulkoilualueelle. Siellä pariskunnan mies oli ampunut uhria haulikolla. Pariskunta oli tehnyt uhrille väkivaltaa lyömällä ja potkimalla.

Pariskunta oli sen jälkeen vienyt uhrin 20 kilometrin päähän Tervon keskustasta, surmannut uhrin ja haudannut hänet maastoon.

Muutosta hovioikeuden ratkaisuun voi hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus myöntää siihen valitusluvan.

