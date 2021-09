Ensimmäisen suomenhevosen koko geeniperimä kartoitettiin – suorassa lähetyksessä kello 13.15 kerromme, mitä uutta tiedämme rodusta

Suomenhevonen on yksi harvinaisimmista hevosroduista. Suomenhevosilta on tutkittu aiemmin yksittäisiä geenejä, mutta nyt ensimmäistä kertaa koko geeniperimä on aukaistu yksittäisen hevosen osalta.

Geeniperimänsä tieteen käyttöön lahjoittanut suomenhevonen Tähden Piirros on 14-vuotias tamma, joka voitti työhevosten Suomen mestaruuden vuonna 2017. Sen kasvattajaomistaja on Kauko Tuominen Sysmän Nuoramoisista. Suomenhevosten sukuperintöä tilalla on jatkettu jo yli 80-vuotta, vuodesta 1937 lähtien.

- Se on mahdottoman hieno, reipas ja komea hevonen! Ainoa miinuspuoli on, että se on pikkuisen malttamaton. Se tuntee oman arvonsa. Kyllä se toiselle hevoselle näyttää, että hän on pomo.

Tähden Piirroksen isä on entinen huippuravuri Ventterin Vili. Emän puoleinen suku on ollut työhevosina useamman sukupolven ajan. Hevoset ovat menestyneet hyvin työkilpailuissa.

– Ravihevosellakin on meillä tehty töitä, ei se siitä kiinni ole, Tuominen kertoo.

Tähden Piirroksen kanssa Tuominen ajaa edelleen talvella puita metsästä. Aiempina vuosina tuli myös äestettyä pellolla näytösluonteisesti.

Suomenhevosen geeniperimässä lähes 3 miljardia emäsparia

Tähden Piirros on toinen hevonen maailmasa, jonka geenit on selvitetty näin tarkasti. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Juha Kantanen kertoo, että suomenhevoselta on aiemmin tutkittu yksittäisiä geenejä, mutta nyt ensimmäistä kertaa koko perimä, genomi, on aukaistu.

– Hevosella se tarkoittaa noin 2,8–2,9 miljardia emäsparia.

Suomenhevoselle on rakennettu niin sanottu referenssigenomi eli vertailugenomi.

– Olemme käyttäneet siinä uuden sukupolven sekvensointilaitteita. Geenit tunnistetaan ja niiden funktio nimetään, jolloin tiedetään mihin ne vaikuttaa.

Tutkimusta voidaan hyödyntää rodun turvaamisessa. Suomenhevosia on Suomessa nyt noin 20 000, mutta vielä 1940-luvulla hevosia oli yli 400 000. Suomenhevonen on yksi harvinaisimmista hevosroduista, vaikka kanta on elpynyt 1970-luvulta. Silloin rodun edustajia oli vain 12 000, koska hevosta tarvittiin yhä harvemmin ihmisen työkaveriksi koneellistumisen vuoksi.

Suomenhevosesta on haluttu jalostaa nöyriä, luotettavia, kestäviä ja rohkeita. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tutkimusta voidaan käyttää myös suomenhevosen alkuperän selvityksessä sekä vertailussa muihin kansainvälisiin hevosista tehtyihin perimätutkimuksiin. Suomenhevonen on rotuna perustettu virallisesti vasta vuonna 1907, mutta suomalaista hevoskantaa systemaattisesti kehitetty jo aiemmin.

– On kiinnostavaa miten suomenhevosesta tuli tällainen oma hevosrotu ja minkälaiset sen geenivarat ovat tulevaisuutta ajatellen.

Lue lisää:

Suomenhevosesta haluttiin kansallinen ihanne: nöyrä, luotettava ja rohkea – tutkimus etsii hevosen juuria kaukaa idästä

Tutkijat ihmeissään – haudasta kaivetut, 66 vuotta sitten kuolleet hevoset ovat niin hyvässä kunnossa, että ne pystyi yhä tunnistamaan nimeltä