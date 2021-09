Perhe muutti maalle asuntoon, jonka 660 euron vuokran se maksaa kunnalle sometuksena – nyt rahaa kuluu autoiluun: "Se on ehkä vähän yllättänyt"

Luumäen kunta tarjosi Sami Sivosen ja Laura Kiretin perheelle ilmaisen asunnon vuodeksi vastineeksi siitä, että perhe markkinoi kuntaa sosiaalisessa mediassa. Työrupeama on nyt puolivälissä.

Sami Sivonen kuvaa puhelimellaan uutta IG-tarinaa samalla, kun Ylen toimittaja viritttelee radiohaastattelua Sivosen ja tämän vaimon Laura Kiretin kanssa.

Perheen Bobi-koira pyörii jaloissa, mutta 6-vuotias poika Hugo on sisällä potemassa syysflunssaa.

– Kohta ollaan Ylen suorassa lähetyksessä, Sivonen kertoo videolla.

Luumäen someperheen Instagram-tilillä on yli 1400 seuraajaa.

Seuraavaksi otetaan yhteiskuva toimittajan kanssa. Postaus kuvineen kilahtaa perheen Koti Luumäellä -sometileille.

Somettamisen vastineeksi perhe saa asua vuoden ilmaiseksi kunnan rivitaloasunnossa.

Lue lisää: Perhe muutti ilmaiseksi juuri ehostettuun asuntoon – ainoa tehtävä on mainostaa uutta kotikuntaa somessa: "Ei meitä pakoteta kehumaan kaikkea"

Luumäen kunta etsi alkuvuonna perhettä, joka muuttaisi kuntaan vuodeksi somettamaan. Kun Sivosen ja Kiretin perhe valittiin, kaksikko perusti heti tilit Instagramiin ja Facebookiin. Kunnalta tuli toive ainakin yhdestä postauksesta viikossa.

– Koimme, ettei se riitä mihinkään. Jos haluamme pitää seuraajia mukana, materiaalia täytyy julkaista paljon enemmän, sanoo Sami Sivonen.

Laura Kiretti toivoisi Luumäelle lisää pyöräteitä. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Perhe huomasi nopeasti, että somettamiseen reaaliajassa menee yllättävän paljon aikaa. Se harmittaa välillä. Siksi Sivonen ja Kiretti ovat päättäneet ottaa esimerkiksi päiväretkiltään vain materiaalit. Postausten aika on myöhemmin.

– Jos ollaan vaikkapa huvipuistoreissulla, siinä tipahtaa hetkestä, kun miettii tekstejä, kuvia ja giffejä videoihin. Siksi olemme halunneet tehdä osan työstä jälkijättöisesti, toteaa Sivonen.

Vielä vuodenvaihteessa perhe asui Pirkkalassa ja pohti muuttoa. Yhtenä päivänä Sami Sivonen bongasi Ylen uutisista jutun, jossa kerrottiin Luumäen kunnan uudesta kampanjasta.

Lue lisää: Luumäki houkuttelee harvinaisella tarjouksella: Somettava lapsiperhe saa ilmaisen asunnon vuodeksi

Sivonen kertoi siitä vaimolleen, joka innostui heti. Pariskunta päätti heittäytyä.

– Tarjous oli hurja ja tuli sopivaan saumaan. Teimme hakemusvideon, joka ilmeisesti teki vaikutuksen. Sen jälkeen pohdittiin, että onko se oikeasti järkevää. Tietoa työpaikasta ei ollut kummallakaan.

Sivonen oli kuitenkin aiemmin käynyt ohjaamassa harrasteteatterin näytelmiä Etelä-Karjalassa Pirkkalasta käsin. Jotain saattaisi löytyä nytkin. Kiretillä oli työkokemusta päiväkodista. Hän uskoi, että lyhyitä työkeikkoja varmasti järjestyisi.

He päättivät hypätä tuntemattomaan.

Sami Sivonen, Laura Kiretti ja 6-vuotias Hugo ovat viihtyneet uudessa kotikunnassaan. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Perhe asettui Luumäen Jurvalaan juuri remontoituun 75 neliömetrin suuruiseen asuntoon, jossa on kolme huonetta, keittiö ja sauna. Vuokra olisi normaalisti 660 euroa ja vesimaksu päälle. Heidän ei kuitenkaan tarvitsisi maksaa asunnosta vuoteen, koska he somettaisivat vastineeksi elämästään Luumäellä.

Aluksi kolmikko keskittyi tutustumaan lähiympäristöön, koska paikat olivat koronasulun vuoksi kiinni. Hugo ikävöi Pirkkalaan ja vanhempia huoletti, miten poika sopeutuisi Luumäelle.

Koronatilanteen helpottaessa perhe alkoi kuitenkin päästä kunnolla tekemisiin luumäkeläisten kanssa. Hugokin löysi kavereita, ja lopulta koti-ikävä haihtui.

– Meitä on iloksemme pyydetty mukaan tapahtumiin. Ja vaikka ei olisi pyydettykään, olisimme menneet reportaasimielessä katsomaan, mitä tapahtuu, kertoo Laura Kiretti.

Perhe huomasi nopeasti, että sometus voi viedä jopa tunteja aikaa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Perheen vanhempien työasiat järjestyivät. Sami Sivoselle se tosin tarkoittaa välillä pitkiä ajomatkoja. Hän käy töissä sadan kilometrin säteellä Luumäeltä. Pian siihen on tulossa helpotusta, sillä töitä on ehkä luvassa myös kotikunnan alueelta.

– Kun joutuu käyttämään paljon autoa, siihen menee yllättävän paljon rahaa. Bensaa ja dieseliä kuluu. Se on ehkä jopa vähän yllättänyt, ettei sitä tullut ajatelleeksi aikaisemmin, sanoo Sivonen.

Nyt, noin puolen vuoden jälkeen Koti Luumäellä -tilillä on Instagramissa yli 1400 seuraajaa ja Facebookissakin lähes 700. Monet paikalliset pitävät Sivosta, Kirettiä ja Hugo-poikaa Luumäen julkkiksina. Perhe ei kuitenkaan itse koe niin.

– Ei tässä mitään paparazzeja pyöri onneksi pihassa. Meille riittää se, mitä itse someen tuotamme, naurahtaa Sami Sivonen.

Bobi-koira saa nauttia luonnon läheisyydesta Luumäellä. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Luumäen kunta on ollut tyytyväinen perheen tuomaan näkyvyyteen. Myös palaute on ollut pelkästään hyvää. Kunnalta kerrotaan, että se on saanut kiitosta rohkeudesta kokeilla jotakin uutta.

– Useissa yhteyksissä tulee kommentti, että hei, teillähän on Luumäellä se someperhe! Perhe on löytänyt kunnasta hyvin erilaisia tapahtumia ja harrastuksia. He ovat tehneet julkaisuja omilla ehdoillaan ja aitoina arjen havaintoina, kertoo Luumäen kunnan tekninen johtaja Erik Forstén.

Kunnan asuntojen täyttöaste on noussut huomattavasti. Siitä ei tosin ole tietoa, onko tällä minkäänlaista yhteyttä perheen tekemisiin. Asiaa ei ole kunnan puolesta selvitetty, mutta ainakin koronatilanteella lienee vaikutuksensa.

– Korona voisi enemmänkin selittää sitä, että asuntoja tarvitaan eikä ihmisiä ole muuttanut pois samaan tahtiin, arvelee isännöitsijä Veera Heikkilä Luumäen isännöintipiste oy:stä.

Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Laura Kiretti ei usko, että asuntojen suosio selittyisi perheen sometuksella.

– Tämä on hyvä paikka asua. Ihmiset ovat ihania, ja olo tuntuu kotoisalta näinkin lyhyen ajan jälkeen. Tästä on myös hyvä yhteys Lappeenrantaan ja vieressä ihana Kivijärvi.

Luonnon läheisyys onkin yksi niistä asioista, joita perhe on oppinut arvostamaan.

– Se, että astuu kotiovesta ulos ja heti on puita ja järvi lähellä. Jotenkin tuntuu, että se on paljon miellyttävämpi elintila kuin kaupunkilähiö, missä olemme aikaisemmin asuneet, sanoo Sami Sivonen.

Perhe on viihtynyt Luumäellä niin hyvin, että aikoo jäädä kuntaan asumaan senkin jälkeen, kun ilmaisvuosi päättyy. Esikoulua käyvä Hugo aloittaa koulun Luumäellä syksyllä 2022.