Ylen Ralliradion asiantuntija Jari Ketomaa Jyväskylän MM-rallista: "Pelottava kilpailu, eikä mikään miellyttävä ajaa" – Ralliradio selostaa juhlarallin alusta loppuun

Ylen Ralliradio välittää reaaliajassa ja nopealla sykkeellä kaikki Jyväskylän MM-rallin käänteet – sekä suomeksi että englanniksi. Uudeksi asiantuntijaksi on pestattu pitkän linjan ralliammattilainen Jari Ketomaa Mikkelistä. Ralli starttaa 1. lokakuuta.

Ylen Ralliradion uusi asiantuntijakommentaattori on rallikonkari Jari Ketomaa. Lähetyksen kommentaattorina vuosia toiminut Riku Tahko ei tällä kertaa studioon kykene, sillä hän on itse ralliohjuksen ratissa Jyväskylän MM-rallissa.

Ketomaa ajoi ensimmäisen MM-rallinsa juuri Jyväskylässä 21 vuotta sitten. Hänen historiansa Jyväskylän MM-rallin parissa ulottuu kuitenkin paljon kauemmas.

– Aikaisin rallimuistoni on se, kun olen isäni harteilla katsomassa Jyväskylän Suurajoja. Vuosi on 1983 tai 1984, ja vieläkin tulee kylmät väreet kun muistelen, miten B-ryhmän hirmutykit kiipeävät mäkeä Laajavuoressa ja ihmismassa hurraa. Siinä oli jo se ajatus, että haluan itsekin joskus kiivetä tuohon samaan mäkeen, Ketomaa kertoo.

Kilpaa Ketomaa ajoi ensimmäistä kertaa vuonna 1985. Hän oli kuusivuotias.

– Sanoin isälle mikroautosta, että tuota haluaisin joskus kokeilla. Siinä ei muuta signaalia tarvittu, mikroauto hommattiin ja kilpaileminen alkoi Savo-Cupin kartingista. Siitä eteenpäin 34 vuotta putkeen ajoin kilpaa joka vuosi, nyt on pari vuotta viimeisestä autolla ajetusta kilpailusta.

Ralliradio on seurannut mukana vuosikymmenet

1980-luvulle ulottuvat Ketomaan muistot myös Ralliradiosta.

– Isäni seurasi rallia tiiviisti, radioon viritettiin 99,3 ja kaiuttimet täysille koko viikonlopuksi. Ralliradio loi meikäläisen pienen pojan mieleen sen rallifiiliksen. Tämä on osa suomalaista ralliperinnettä, ja on hienoa olla siinä mukana.

Ketomaa on paukutellut Jyväskylän MM-rallissa kokonaiskisan kympin sakkiin useampaan otteeseen, ja oli vuonna 2011 Lankamaan erikoiskokeen nopein. Taakse jäi muun muassa sellaisia nimiä kuin Sébastienit Ogier ja Loeb, Jari-Matti Latvala ja Ott Tänak.

– Jos joku nyt kysyisi, että lähdenkö ajamaan tämän kilpailun, en miettisi hetkeäkään. En vaikka tämä on pelottava kilpailu, eikä mikään miellyttävä ajaa. Hypyt ovat järjettömän pitkiä ja jokainen milli vaikuttaa erikoiskoeaikaan. On onnistuttava ensimmäisestä metristä alkaen – mutta sitten kun siinä onnistuu, se on hienoin palkinto, mitä voi saada.

Ketomaan rooli Ralliradiossa on juuri asiantuntemus.

– Haluan tuoda todenmukaisen kuvan siitä, mitä kuljettajat ajattelevat sekä siitä, miten kisaa lähdetään rakentamaan. Olen ajanut Jyväskylän MM-rallia ja menestynytkin siinä, sitä tietämystä lähden jakamaan, hän sanoo.

Lähes kaksi vuorokautta rallia radiossa

Ralliradio on äänessä 70 vuotisjuhlarallissa yhteensä reilut 40 tuntia.

Varaslähtö ralliin otetaan tiistaina 28. syyskuuta Yle Puheen ja Ralliradion valtakunnallisessa Ralli-illassa. Ralliradiolaiset ja ralliammattilaiset keskustelevat ja vastailevat yleisön kysymyksiin kello 18-20. Kysymyksiä voi mailata etukäteen mm-ralli@yle.fi. Ohjelman aikana voi soittaa numeroon 014-4444 993 tai lähettää whatsapp-viestejä numeroon 044 421 6700.

Lutakon kisastudiossa työskentelevät toimittajat Jussi Lindroos, Sanna Pirkkalainen, Tony Melville, asiantuntija Jari Ketomaa, on air tuottaja Vesa Winberg ja some-toimittaja Laura Tolonen. Erikoiskokeita selostavat Aki Laine, Mari Pekkanen ja Joni Pakarinen. Ralliradion tuottaa Arvo Vuorela.

Ralliradio seuraa WRC1 ja WRC2 -luokan sekä WRC3-luokan kärkikuljettajien menoa kaikilla erikoiskokeilla ja huoltotauoilla.

Edellisen eli vuoden 2019 Ralliradion tiimi hetki ennen kisan starttia. Kuva: Tomi Hänninen

Bensaa suonissa viihdyttää iltahämärissä

Torstai-, perjantai- ja lauantai-iltana rallin ollessa tauolla studion valtaa Juha-Pekka Taskinen ja Bensaa suonissa -ohjelma. Rallikansanradion kuuma linja lähetykseen on 014-4444 993. Taskisen ohjelman tunnusmerkkejä ovat hämmentävät yleisökisat ja levottomat jutut.

Yle Ralliradio 2021 tärkeät faktat:

FM-taajuudet 99,3 MHz Jyväskylä & 97,0 MHz Pihtipudas

Yle Areenassa: Radio Suomi Jyväskylä

Radiot.fi -sovelluksessa: Yle Radio Suomi Jyväskylä.

Ralliradio löytyy myös yle.fi/mmralli -sivustolta, josta löytyy Ylen kaikki rallisisältö, mm. kaikki erikoiskokeet suorana All Live -palveluna.

Ralliradion aikataulu:

Tiistai 28.9.

-18.00-20.00 Ralli-ilta Yle Puheessa ja Yle Radio Suomi Jyväskylässä, puh. 014-4444 993, whatsapp 044 421 6700, sähköposti mm-ralli@yle.fi

Torstai 30.9.

-21.00-24.00 Bensaa suonissa: rallietkot, J-P Taskinen, puh. 014 4444 993, whatsapp 044 4211 644

Perjantai 1.10.

-08.00-09.00 Rallin testierikoiskoe eli Shakedown Vesala

-11.00-12.30 Ralliradion etkot: Anu Rummukainen ja Ari Welling

-12.30-20.00 RALLIRADIO, päivän kaikki erikoiskokeet, puh. 014-4444 993, whatsapp 044 421 6700

-20.00-02.00 Bensaa suonissa, J-P Taskinen, puh. 014-4444 993, whatsapp 044 4211 644

Lauantai 2.10.

-07.00-08.00 Rallihuomenta!

-08.00-21.30 RALLIRADIO, päivän kaikki erikoiskokeet, puh. 014-4444 993, whatsapp 044 421 6700

-21.30-02.00 Bensaa suonissa, J-P Taskinen, puh. 014-4444 993, whatsapp 044 4211 644

Sunnuntai 3.10.

-07.00-08.00 Rallihuomenta!

-08.00-14.30 RALLIRADIO, päivän kaikki erikoiskokeet ja maalijuhla, puh. 014-4444 993, whatsapp 044 421 6700

Ralliradion yhteydet:

FM-taajuudet: 99,3 MHz (Jyväskylä) ja 97,0 MHz (Pihtipudas)

Areenassa: yle.fi/jyvaskyla

Verkossa: yle.fi/mmralli

Puhelin: 014 4444 993

Whatsapp: 044 421 6700

Sähköposti: mm-ralli@yle.fi

Facebook: Yle Ralliradio

Instagram: ralliradio

Twitter: Yle Ralliradio