llmastosta tuli Norjan vaalien suurin teema – Yle tapasi perheenisän, joka jätti työnsä ja käynnisti ilmastoliikkeen

Perheenisä Even Nord Rydningen jätti päivätyönsä virkamiehenä ja alkoi tehdä ilmastotyötä.

Norjan huomisissa parlamenttivaaleissa ilmastonmuutoksen torjunta on yksi suurimmista kysymyksistä, joihin kaikki puolueet joutuvat ottamaan kantaa. Suuret puolueet eivät ole valmiita lopettamaan öljynetsintää.

OSLO Even Nord Rydningenin arki muuttui rysäyksellä keväällä 2019.

Hänellä oli turvallinen kuukausipalkkaa tuova työ valtion virastossa, mikä on perheelliselle ja asuntolainaa maksavalle tärkeää kalliissa Oslossa.

Tammikuussa Rydningen istui kotona sohvallaan seuraamassa uutisia. Ilmastonmuutos oli otsikoissa kaikkialla.

Ensimmäinen tunne oli avuttomuus, kuten niin monta kertaa ennenkin. Sitten hän sai ajatuksen.

– Entä jos me kaikki sohvallaistujat nousisimme ylös, kokoontuisimme ja saisimme aikaan niin kovan mölyn, että päättäjien olisi pakko kääntää huomionsa ilmastoon, kertoo Even Nord Rydningen pohdiskeluistaan.

Even Nord Rydningenin pohdiskelu tällä sohvalla johti kymmenien tuhansien norjalaisten ilmastokampanjaan, joka sai nimen Klimabrølet. Kuva: Thomas Thomassen

Rydningen seisoo olohuoneessaan samassa paikassa, missä idea syntyi.

Hän puhui ajatuksistaan muutamalle ystävälleen.

Viikon kuluttua kokoontui Rydningenin keittiönpöydän ääressä ystäväporukka: psykologi, konsultti, markkinointiosaaja ja Rydningenin sisko.

Ryhmä pohti sitä, miten voitaisiin saada vasemmiston ja oikeiston kannattajat, köyhät ja rikkaat, nuoret ja iäkkään vaatimaan poliitikoilta toimintaa.

– Halusimme saada ihmiset liikkeelle. Ei meidän tarvitse kertoa poliitikoille mitä tulee tehdä, koska se on kerrottu jo monta kertaa tutkimuksissa.

Kaikilla keittiönpöydän ääressä istuneilla oli tahto toteuttaa idea, mutta kenelläkään ei ollut osaamista, tarpeeksi aikaa tai rahaa.

Rydningen päätti yrittää. Hän jätti työnsä, haki lyhennysvapaata perheen asuntolainaan ja haki ruokakaupan roskiksesta poisheitettyjä elintarvikkeita saadakseen ruokalaskua pienennettyä.

Even Nord Rydningen tulee kotiin haettuaan Kjellin ja Harrietin päiväkodista. Kuva: Thomas Thomassen

Rydningenin ottama riski kannatti.

Elokuussa 2019 Oslossa kokoontui 30 tuhatta ihmistä Norjan historian suurimpaan ilmastotapahtumaan. Saman verran ihmisiä kokoontui myös muissa maan kaupungeissa.

Aiemmin ilmastomielenosoitukset olivat vetäneet 1 000–3 000 ihmistä paikalle.

Pääministeri Erna Solberg lähetti sähköpostia ja kirjoitti, että liikkeen ilmastomylvintä oli kuultu.

Puoluepoliittisesti sitoutumattoman Klimabrøleteli ilmastomylvintä-liikkeen työ on suuntautunut viime kuukaudet Norjan tämänsyksyisiin parlamenttivaaleihin.

Ilmasto on noussut yhdeksi vaalien pääteemoista sosiaalisen eriarvoisuuden, koulun ja aluepolitiikan rinnalla.

Oslon katukuvassa vilisee vaalijulisteita, joihin on kirjattu näiden teemojen iskulauseita.

Norjan maine ilmastopolitiikan edelläkävijänä on vankka.

Hallitus on asettanut tavoitteekseen hiilidioksidiveron kolminkertaistamisen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite asetettiin tämän vuoden tammikuussa.

–Tavallisten norjalaisten ilmastovaatimukset saivat osaltaan tämän aikaan, sanoo Rydningen.

Maassa on asukaslukuun suhteutettuna eniten sähköautoja koko maailmassa. Norjan öljyrikkauksia hallinnoiva eläkerahasto luopui sijoituksista kivihiileen.

Klimabrølet eli ilmastomöly-liikkeen tavoite oli saada norjalaistet puhumaan ilmastosta näissä parlamenttivaaleissa. Nyt tavoite on pitää ilmastohuomiota yllä seuraavat neljä vuotta. Kuva: Thomas Thomassen

Rydningen iloitsee lukuisistailmastonmuutosta torjuvista päätöksistä, mutta muistuttaa kansainvälisten ilmastoraporttien osoittavan, ettei se riitä.

–Tarvitaan perustavanlaatuinen täyskäännös eikä sitä näytä vielä tulevan, hän sanoo.

Kaikki Norjan suuret puolueet, työväenpuolue, konservatiivipuolue ja keskustapuolue, haluavat jatkaa ilmastopäästöiltään haitallista öljynetsintää.

Niiden mielestä öljyn kysyntä vähenee markkinoilla joka tapauksessa.

Edistyspuolue FrP haluaa lisätä öljynetsintää hauraalle Barentsinmeren alueelle.

Vaalien gallupsuosikki työväenpuolue haluaa käyttää öljyteollisuuden osaamista vihreiden teknologioiden kehittämiseen.

Norjan ympäristöpuolue ja pienet vasemmistopuolueet haluavat asettaa päivämäärän sille, milloin öljyn- ja kaasunetsintä lopetetaan.

Ympäristöpuolue katsoo, että noin 200 tuhannelle öljystä elantonsa saaville maksetaan korvaus ja uudelleenkoulutus öljyrahaston varojen turvin.

Alkukesästä kansainvälinen energiajärjestö IEA osoitti raportissaan, että jos Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen aiotaan päästä, täytyy öljyn ja kaasun etsintä lopettaa välittömästi.

Kaikki Norjan suurkäräjäpuolueet ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen.

Even Nord Rydningen elää niukasti ja käyttää aikansa ilmastotyöhön, jotta hän voi sanoa lapsilleen yrittäneensä tehdä kaikkensa. Kuva: Thomas Thomassen

Even Nord Rydningen on epävarma siitä, kuinka moni norjalainen lopulta äänestää ilmastoteeman mukaan, vaikka siitä on puhuttu lähes jokaisessa vaalikeskustelussa.

Elokuussa tehdyn mielipidetiedustelun (siirryt toiseen palveluun)mukaan 54 prosenttia norjalaisista haluaa jatkaa öljynetsintää. Etsinnän lopettamisen kannalla on 36 prosenttia norjalaisista.

Siitä hän on puolestaan varma, että kävi vaaleissa miten tahansa, poliitikot jatkavat tutulla linjalla ja tekevät vain pieniä muutoksia.

Hän työskentelee kokoaikaisesti vapaaehtoisena järjestössä ja keksii tapoja saada ihmisten huomio ilmastokysymykselle. Aikaa kuluu paljon kerätessä ideoiden toteuttamiseen varoja.

Hänen vaimonsa käy kirjastossa töissä ja tukee täysin miehensä valintaa.

Rydningeninmotivaatio laittaa niin paljon peliin ilmaston eteen kumpuaa hänen lapsistaan, Kjellistä 4, ja Harrietista, 1,5.

– Lapsia tämä tulee koskettamaan, ei vielä meitä. Kun heille aikanaan muistellaan lumisia hiihtoretkiä, he tulevat kysymään, että mitä sinä teit asialle.

– Minä voin sanoa, että yritin tehdä paljon.

Norja äänestää 13.9. – suurkäräjille valitaan 169 edustajaa Mielipidetiedustelujen kannatustilanne 9.9. Työväenpuolue Ap: 23,9 % Konservatiivinen Høyre: 19,1 Keskustapuolue Sp: 12,7 Edistyspuolue FrP: 10,9 Sosialistinen vasemmistopuolue SV: 9,2 Punaiset (vasemmistopuolue) Rødt: 6,7 Kristillinen KrF: 4,9 Liberaalipuolue Venstre: 4,8 Ympäristöpuolue Vihreät MDG: 4,7 Lähde: Kantar / TV2 /pollofpolls.no

