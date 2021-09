Herätys: Elämäntapa motivoi osaa nuorisorikollisista, WTC-iskuista on kulunut 20 vuotta, vihreät valitsee puoluejohtoa

Nuorten rikollisuus on muuttunut, sanoo entinen nuorisorikollinen

Nuorten rikollisuus vähenee, mutta pieni osa nuorista tekee rikoksia entistä enemmän. Yle tapasi entisen nuorisorikollisen Pietro Saaren, jonka mielestä rötöstelevien nuorten asenteissa on tapahtunut huolestuttava muutos: entistä useampaa motivoi rikollisen elämäntavan tavoittelu.

Suomi jätti evakuoimatta Afganistanista tulkit ja vartijat, Ruotsi ei

Saksa evakuoi Afganistanista tuhansia ihmisiä. Kuva: 2021 Bundeswehr Handout / Getty Images

Kun Suomi vasta väänsi kättä lainkohdasta, osa maista oli jo käynnistänyt afganistanilaisten evakuoinnit. Suomi evakuoi Afganistanista lopulta pienen joukon muihin maihin verrattuna ja jätti vastuun tulkeista muille. Hallitus väisteli vastuuta ja teki mielivaltaisia rajauksia, sanovat tutkijat.

WTC-iskuista on kulunut 20 vuotta

Ensimmäinen kahdesta WTC-tornista sortuu 11. syyskuuta 2001. Kuva: AFP / Lehtikuva

Syyskuun 11. päivän iskuista tulee tänään kuluneeksi 20 vuotta. Miten iskut muuttivat maailmaa? Mitä iskujen jälkeen aloitetusta Afganistanin sodasta jäi käteen? Ylen erikoislähetyksessä kello 15.25 nähdään tunnelmia muistotilaisuudesta New Yorkista, jota seuraa paikan päällä Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

Koronapassi ei sovellu Puolustusvoimiin, sanoo Kaikkonen

Aseenkäsittelykoulutus naisten erikoisjoukkoreservin valintakokeessa. Kuva: Puolustusvoimat

Puolustusvoimat valmistelee suunnitelmaa koronarajoituksista luopumiseen. Tavoitteena on palauttaa koulutus- ja harjoitustoiminta sekä puolustusyhteistyö tavalliselle tasolle. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus pohtii parhaillaan koronapassin käyttöä, mutta Kaikkonen ei innostu koronapassista Puolustusvoimien osalta. Kaikkonen on Ykkösaamun suorassa haastattelussa klo 10.05.

Kuka sijaistaa puheenjohtajaa, kun Ohisalo jää vanhempainvapaalle?

Ohisalo jää loppuvuonna vanhempainvapaalle. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Vihreiden puoluekokous valitsee tänään puheenjohtaja Maria Ohisalon ilman vastaehdokasta jatkokaudelle. Tänään valitaan myös puolueen varapuheenjohtajat, joista yksi sijaistaa Ohisaloa, kun hän jää loppuvuonna vanhempainvapaalle. Yle seuraa tiiviisti puoluekokousta sekä näyttää suorana Ohisalon linjapuheen ja muut mielenkiintoisimmat hetket.

Sateita monin paikoin, pohjoisessa aurinkoista

Kuva: Ilmatieteen laitos

Aamu on sateinen etenkin keskisessä Suomessa. Etelämpänä sateet ovat kuurottaisia. Sateita tulee päivällä ajoittain Suomen etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on poutaista ja laajalti aurinkoista. Etelässä lämpötila voi kohota 20 asteeseen, jos pilvipeite repeilee. Muualla lämpötila on 10–15 astetta.

