Jan Richardsson keräsi 30 vuodessa kaikki yhtyeen Deccalle tekemät vinyylit – nyt hänellä on yksi maailman viidestä täydellisestä kokolmasta

Jan Richardssonin kokoelma on karttunut 30 vuoden aikana ja on nyt valmis. Hän ylläpitää Stones on Decca -nettisivustoa, jolle on koonnut tiedot levyistä.

Mustasaaren Sulvalla Pohjanmaalla on the Rolling Stones -fanin taivas.

Sulvalaisella Jan Richardssonilla on nimittäin yksi maailman viidestä Rollarit-ihmeestä: täydellinen the Rollling Stonesin Decca-levymerkille julkaisemien levyjen kokoelma.

– LP-levyjä on noin 650 ja maksisinkkuja sekä pikkusinglejä saman verran lisää. Veikkaisin, että levymäärä on 1200 paikkeilla, Richardsson laskee aarteita levyhyllyssään.

Lisäksi ovat tietysti cd-levyinä julkaistut äänitteet, mutta niitä ei tässä nyt lasketa.

Keräilytilan seinillä on myös the Rolling Stones -julisteita. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

"Se oli erityinen päivä"

Richardsson aloitti the Rolling Stonesin äänitteiden keräämisen kolmisenkymmentä vuotta sitten.

Joitain vuosia sitten kokoelma valmistui, kun hän onnistui hankkimaan viimeisenkin vielä puuttuneen lp-levyn hyllyynsä.

– Se oli erityinen päivä. Kuljin pilvissä viikon sen jälkeen, Richardsson muistelee hetkeä, kun kokoelman viimeinen levy saapui postitse.

Richardssonin kotona on huone, joka on omistettu kokoelmalle. Sieltä löytyvät levyt, julisteet, nimikirjoitukset... ja levyjen kuuntelemiseen tarvittavat välineet.

Keräilyn alussa Richardsson kertoo sortuneensa samaan virheeseen, mihin moni muukin. Hän keräili Rollareiden levyjä, mutta ei rajannut kokoelmaansa sen tarkemmin.

– Kokoelmastani oli tulossa iso, muttei välttämättä laadukas.

Koska jotain piti keksiä, Richardsson keskittyi keräämään Englannissa valmistettuja Decca-levymerkille julkaistuja Rolling Stonesien levyjä.

1960-luvun vinyylit olivat paksuja ja hyvälaatuisia. Richardsson on saanut noista ajoista paljon tietoa mm. Deccan työntekijöiltä. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Maailman tunnetut muut täydelliset Rollareiden Decca-levytysten kokoelmat löytyvät Australiasta, Alankomaista ja Iso-Britanniasta.

Detaljit talteen

Richardsson aloitti keräilyn aikana ennen internettiä.

Vaikka kaikkea ei netistäkään löydy, on tiedon etsiminen sieltä silti kohtuullisen vaivatonta.

Etenkin keräilyn alkuaikoina Richardsson joutui kuitenkin näkemään paljon vaivaa löytääkseen tietoja levyistä ja levytyksistä.

Aikaa on kulunut tuntikausia, hän toteaa.

– Olen löytänyt henkilöitä, jotka olivat aikanaan töissä Deccan tehtaalla ja valmistivat näitä levyjä. Heiltä olen saanut paljon arvokasta tietoa esimerkiksi valmistusprosesseista ihan detaljitasolla.

Nyt Richardsson osaa esimerkiksi levyihin kaiverretun matriisinumeron perusteella jo sanoa, millaisesta äänitteestä on kyse.

– Esimerkiksi yhtyeen ensimmäisellä levyllä on yhdestä kappaleesta kaksi versiota. Matriisinumerosta tiedän, onko kyseessä harvinaisempi levy, jolla on kappaleen lyhyt versio, vai levy, jolla on kappaleen pidempi versio.

Flowers-levy julkaistiin 1967. Kuvan levy on Englannissa painettu Japanin vientiä varten. Näitä levyjä on tiettävästi maailmalla kolme kappaletta. Kuva: Yle/ Axel Brink

Levyhyllystä löytyy joitain äänitteitä useampia kappaleita. Kokoelman reunaehdot täyttyvät silti niissäkin.

– Stonesien ensimmäisestä levystä keväällä 1964 minulla on yli 20 eri prässiversiota, jotka kaikki on valmistettu Englannissa. On alkuperäinen versio, joku jälkipainos, uustuotanto 1980-luvulta ja uustuotanto 1990-luvulta, Richardsson listaa.

Yksi kokoelman harvinaisuuksista on promolevy vuodelta 1969. Richardsson kertoo, että levyä painettiin radioasemien jaettavaksi 200 kappaletta. Levyistä 24:ssä on yhtyeen jäsenten allekirjoitukset – ja niistä yksi on nyt sulvalaishyllyssä.

Jos haluan kuunnella musiikkia, kuuntelen vinyyliä. Jos teen samalla jotain muuta, voin kuunnella cd-levyä, Jan Richardsson sanoo. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Nyt kun Jan Richardssonin kokoelma on valmis, hänen levytyksistä keräämäänsä tieto on kaikkien ulottuvilla netissä Stones on Decca -sivuilla.

Richardsson avasi sivuston vuonna 2010.

– 1990-luvun loppupuolella aloin miettiä, miten dokumentoin kaiken tiedon, mitä minulla on. Nyt sivustolla on dokumentoituna kaikki Decca-levyt ja niihin liittyvää tietoa.

Musiikista ja keräilystä kyse

Richardsson on käynyt the Rolling Stonesien keikoilla 32 kertaa eri puolilla maailmaa. Lisäksi hän on kuullut yhtyeen jäsenten soolokeikkoja.

Vaikka Richardsson kertoo vaihtaneensa yhtyeen jäsenten kanssa muutamia sanoja keikoilla, on hänen Rollari-harrastuksessaan aina ollut kyse juuri levyjen keräilemisestä.

– Heidän jututtamisensa tai hellon sanominen ei ole koskaan ollut tavoitteeni. Haluan käydä livekeikoilla, kuunnella musiikkia ja kerätä vinyylilevyjä.

Jan Richardsson jakaa keräämäänsä tietoa perustamallaan Stones on Decca-nettisivustolla. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Kokolman levyt ovatkin aktiivisessa kuuntelussa etenkin talvella, kun muita harrastuksia on vähemmän.

– Jos keskityn kuuntelemaan musiikkia, kuuntelen vinyyliä. Jos teen jotain muuta samalla, voin laittaa soimaan cd-levyn, Richardsson sanoo.

Hän kehaisee nykyisin valmistettavia uusia vinyylilevyjä pääosin korkealaatuisiksi.

Myös 1960-luvun levyjen laatu saa kehut, mutta 1970-luvun alun öljykriisin aikana tehdyt vinyylilevyt eivät yllä samalle tasolle.

– Vinyyli koostuu suurelta osin öljystä ja, kun öljykriisin myötä valmistuskustannukset lähtivät nousemaan rajusti, öljymäärää vähennettiin, muutettiin vinyylin laatua ja prässättiin ohuempia levyjä, Richardsson kertoo.

– Sen kuulee, onko kyseessä öljykriisilevy vai oikea levy.

