Anniina Liedes, 25, synnytti olohuoneessa, ja tuleva isä sai puhelimessa ohjeen katsoa, näkyykö pää – "Tuli vähän epätodellinen olo: tapahtuiko todella näin?"

Kokkolalainen Anniina Liedes heräsi reilu viikko sitten huonosti nukutun yön jälkeen supistuksiin aamuviideltä. Pari tuntia hän pärjäsi hengittelemällä, mutta pariskunta päätti, että miehen ei ehkä kannata lähteä töihin.

Supistukset tihenivät, ja Joonatan Liedes lähti käyttämään koiran ulkona siltä varalta, että pitäisi lähteä näytille sairaalaan – vain parin kilometrin päähän. Koiralenkistä tuli lyhyt, sillä kotoa tuli soitto, että olisi parasta palata pian.

Ajatus omalla autolla lähdöstä hylättiin saman tien, sillä Anniina ei voinut liikkua kivuiltaan. Joonatan soitti ambulanssin, ja silloin vaimolla oli jo kova tarve ponnistaa.

– Rupesin miettimään, että ei hyvänen aika: ei tämä lapsi voi tänne syntyä, sanoo Anniina Liedes.

Hätänumerosta annettiin ohjeita mennä lattialle kylkiasentoon, ja tulevaa isää neuvottiin katsomaan, näkyykö pää.

– Se oli kuin elokuvassa: vähän epäuskoinen olo oli siinä vaiheessa, sanoo Joonatan Liedes.

Vielä ensihoitajien tullessa Anniina luuli pääsevänsä sairaalaan, mutta sekin ajatus karisi pian. Lopulta vauva oli maailmassa vartti sen jälkeen, kun ambulanssi oli porhaltanut pihaan.

Jonkinlainen ennätys jo?

– Minä en näistä ennätyksistä tiedä, mutta täytyy sanoa, että ei siinä joutavia rupateltu, hymyilee paikalle työvuorossa tullut ensihoitaja Marko Hanhisalo.

Suunnittelemattomat sairaalan ulkopuoliset synnytykset ovat harvinaisia. Kymmenen viime vuoden sisällä niitä on tapahtunut 60–110 vuodessa. Se on 0,1–0,4 prosenttia yliopistosairaaloiden erityisvastuualueen synnytyksistä. Matkalla sairaalaan syntyi 60–100 lasta vuosittain.

Liedesten kotimaakunnassa Keski-Pohjanmaalla vuonna 2020 syntyi suunnittelematta kotiin yksi vauva, sitä edellisenä ei yhtään. Ambulanssiin tai omaan autoon syntyi kahden vuoden aikana kymmenkunta lasta.

Mikään ei antanut etukäteen viitteitä siitä, että synnytys olisi näin nopea. Anniina Liedes oli pärjännyt hyvin harjoitussupistusten kanssa eikä nytkään arvannut, että aamuyön supistukset olivat jo merkki synnytyksen käynnistymisestä.

Anniina ja Joonatan Liedes myöntävät, että tilanteessa ehti myllertää melkoinen määrä tunteita, myös pakokauhua ja pelkoa erityisesti vauvan voinnista.

Ensihoitohenkilöstö saa lämpimät kiitokset: paikalletulo rauhoitti paljon ja sai olon turvalliseksi. Silti mielessä kaihersi ajatus, ettei ambulanssiakaan ole varustettu siltä varalta, että kaikki ei olisikaan kunnossa.

Joonatan Liedes tunnustautuu stressaajaksi, mutta yllättävässä tilanteessa päälle napsahti työmoodi, ja tuleva isä tuki vaimoaan niin, saa siitä kiitosta vieläkin.

– Vaikka olin siinä tilassa, että hyvä jos kuulin mitään, niin Joonatanin tsempin kyllä kuulin, sanoo Anniina Liedes.

– Sitten kun vauva oli Anniinan sylissä, niin tunteet kyllä nousivat pintaan, ja jännitys purkautui, sanoo Joonatan Liedes.

Ammattilaisten tehtävänjako on selvä, ja isälle on varattu hänen haluamansa kokoinen osa.

– Isä saa juuri niin ison roolin kuin on valmis ottamaan. Saa olla hyvin lähellä ja läsnä, jos vain haluaa ja kykenee, sanoo ensihoitaja Marko Hanhisalo.

Vaikka suunnittelemattomat kotisynnykset ovat harvinaisia, synnytystehtäväkoodilla lähtöjä tulee moninkertainen määrä. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa niitä on noin sata vuodessa.

Yhteistyötä synnytysosaston kanssa tehdään niin, että synnytystehtävälle lähtevään ambulanssiin hyppää mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan myös kätilö. Näin toimitaan esimerkiksi Vaasan keskussairaalassa ja Soitessa.

– Kyllä se on ihan kiistaton hyöty, että saadaan paras ammattilainen paikalle tilanteeseen. Synnytystehtävät ovat kuitenkin harvinaisia suhteessa muihin ensihoitotehtäviin, ja tällä parannetaan laatua, kun mukaan tulee henkilökunta, jolle se on arkipäivää, sanoo ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas.

Ensihoitajatkin ylläpitävät toki opinnoissaan saamiaan taitoja koulutuksella ja muun muassa simulaattoriharjoittelulla. Mutta kaikkien kohdalle synnytyksiä ei satu.

– Se on harvinainen ja yleensä iloinen tapahtuma, ja minulla on kyllä sellainen tunne, että ensihoitajat haluaisivat sen kokea, sanoo Palokangas.

Ensihoitaja Marko Hanhisalo Soitesta on ollut synnytystehtävällä lukemattomia kertoja, mutta kotona hän on ollut auttamassa maailmaan vain kaksi vauvaa 25 vuoden aikana.

Ensimmäinen kerta osui aivan uran alkutaipaleelle, ja silloin olo oli paljon epävarmempi kuin nykyään.

– Silti siitä jäi hyvä fiilis: auttamisen ja onnistumisen tunne. Ehkä se on juuri se fiilis, minkä takia tätä työtä tehdään, sanoo Hanhisalo.