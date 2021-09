Yhdysvalloissa liki 100 miljoonaa määrätään ottamaan koronarokote, Vatikaanissa se on pakollinen aikuisille – katso kooste eri maiden käytännöistä

Kokosimme yhteen uutistoimisto AFP:n poimintoja rokotusmääräyksistä eri puolilta maailmaa.

Vatikaanissa koronarokote on pakollinen aikuisille. Paavi Franciscus on sanonut, että koronavirusrokotteen ottaminen on "rakkauden teko", jonka avulla pandemia voidaan saada päätökseen. Kuva: AOP