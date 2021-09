Yle Afganistanissa: Talibanilla täydellinen valta, Kabulissa kaduilla rauhallista – YK soimii Talibania väkivallasta mielenosoittajia kohtaan

YK arvostelee (siirryt toiseen palveluun)Afganistanissa vallan ottanutta Talibania väkivallasta mielenosoittajia kohtaan.

Pääkaupungissa Kabulissa järjestettiin aiemmin tällä viikolla mielenosoituksia, joihin on osallistunut runsaasti naisia.

Nyt tilanne miljoonakaupungissa on rauhallinen, kertoo Kabuliin naapurimaa Pakistanista perjantai-iltana saapunut Ylen toimittaja Maija Liuhto.

Myös matka Kabuliin oli rauhallinen.

– Vain kun saavuimme kaupunkeihin, oli Talibanin taistelijoita tarkistelemassa autoja, Liuhto kertoi perjantai-iltana Kabulista.

Hänen mukaansa talibanit päästivät seurueen jatkamaan matkaa heti kun he näkivät naisen olevan kyydissä.

Mazar-i-Sharifissa naiset verhoutuvat burkaan

Ylen toimittaja Antti Kuronen seuraa tilannetta maan pohjoisosassa sijaitsevassa Mazar-i-Sharifissa.

Hän kartoitti tilannetta suomalaiskatsojille Liuhdon tavoin iltauutisissa.

– Talibanilla 100-prosenttinen, täydellinen ote ja valta täällä. Sen näki heti kun ylitti rajan, aseistetut Taliban-taistelijat olivat vastassa, Kuronen sanoo.

Kuronen kertoo, että hänen näkemissään poliisiautoissa, sota-ajoneuvoissa ja viranomaisten kulkuvälineissä matkustajina on talibaneja.

– Kyllä heidän valta on täydellinen. Näkee myös sen, että täällä lähes kaikki naiset ovat nyt verhoutuneet burkaan, kun he käyvät ulkona, koska se on Talibanien käsky.

Kabulissa myytiin käytettyjä kodin tavaroita. Maasta pakenemista suunnittelevat tai ruokarahaa tarvitsevat ihmiset ovat myyneet irtaimistoaan käteisen toivossa. Kuva: EPA

Mazar-i-Sharif sijaitsee lähellä Tadžikistanin, Turkmenistanin ja Uzbekistanin rajaa.

Kurosen mukaan rajalle ei ole pakkautunut ihmisiä tai muodostunut pakolaisleirejä.

– Kyllä muuten kaikki pyrkivät pois täältä. Suuri osa ihmisistä, jotka olivat Kabulissa ja jotka eivät päässeet evakuointilennoille, he ovat nyt täällä, Kuronen kertoo.

Hän asuu täyteen varatussa hotellissa.

– Käytävällä on perhe, jolla on green card Yhdysvaltoihin, mutta he eivät ole päässeet yhdellekään lennolle.

Kabulista on lähtenyt kaksi evakuointilentoa vuorokauden sisään. Tähän mennessä on kerrottu, että evakoitujen joukossa olisi Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Evakuointilentojen uusi käynnistyminen viittaa siihen, että kaupalliset lennot Kabuliin saattavat jatkua piankin.

YK: Neljä kuollut väkivaltaisuuksissa

Taliban on käyttänyt mielenosoitusten kitkemiseen kovia otteita: ihmisiä on isketty pampuilla ja ruoskilla ja mielenosoituksia on hajoitettu ilmaan ampuen, YK kertoo raportissaan.

YK:n tietojen mukaan väkivaltaisuuksissa on kuollut neljä ihmistä.

YK vetoaa rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuvien ja niistä raportoivien mielenosoittajien puolesta.

– Kehotamme Talibania lopettamaan välittömästi mielivaltaiset pidätykset, YK:n ihmisoikeustoimiston tiedottaja Ravina Shamdasani sanoo tiedotteessa.

YK:lle on myös raportoitu, että Taliban on kiertänyt ovelta ovelle etsimässä mielenosoituksiin osallistuneita henkilöitä. Lisäksi protesteista kertovia journalisteja on peloteltu.

