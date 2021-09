Yli vuoden kestänyt poliittinen umpikuja selätettiin – Kriisien koettelemaan Libanoniin uusi hallitus

Libanon on ollut ilman toimivaa hallitusta viime vuoden elokuusta saakka, jolloin pääministeri Hassan Diabin hallitus erosi pääkaupunki Beirutissa tapahtuneen massiivisen satamaräjähdyksen jälkeen.

Historiallisen vakavan talouskriisin kourissa oleva Libanon on saanut uuden hallituksen 13 kuukauden neuvottelujen jälkeen, kertoo presidentti Michel Aounin kanslia. Konkurssin partaalla olevan maan pääministeriksi nousee kolmatta kertaa miljardööriyrittäjä Najib Mikati.

Libanonin edellinen hallitus erosi viime vuoden elokuussa tapahtuneen satoja ihmisiä tappaneen satamaräjähdyksen myötä, ja maan talous ajautui edelleen jatkuvaan syöksykierteeseen.

Nyt muodostetulla hallituksella onkin kädet täynnä työtä valtion talouden pelastamisessa. Libanonin valuutta on menettänyt jo yli 90 prosenttia arvostaan, ja merkittävä osa väestöstä on vajonnut köyhyyteen. Sähköä on tarjolla vain muutamaksi tunniksi päivässä, eikä valtiolla ole varaa ostaa polttoainetta generaattoreihin. Tuhannet ihmiset ovat muuttaneet maasta pois.

– Käytämme hyödyksemme jokaisen sekunnin ottaaksemme yhteyttä kansainvälisiin tahoihin päivittäisen elämän edellytykset turvataksemme, Mikati sanoi puheessaan perjantaina.

Toimivan hallituksen muodostaminen oli yhtenä ehtona kansainvälisen avun saamiselle, mutta monet muut vaaditut uudistukset ovat vielä tekemättä. Sekä EU että YK korostivatkin kyseessä olevan vain ensimmäinen askel Libanonin ongelmien ratkaisemiseksi.

"Uusi hallitus kuin annos morfiinia"

Harva libanonilainen uskoo uuden hallituksen tuovan todellista muutosta tilanteeseen, sillä valta on edelleen keskittynyt samoille korruptiosta syytetyille puolueille kuin aiemminkin. Libanonissa poliittinen valta jaetaan eri uskonnollisten ryhmien välillä.

Uutistoimisto Reutersin haastattelema paikallinen yrittäjä Ali Sharafeddine toteaa, että uusi hallinto on täsmälleen samanlainen kuin aikaisemmatkin.

– He vain huijaavat meitä.

Libanonin uudeksi talousministeriksi valittu Youssef Khalil on työskennellyt maan keskuspankissa lähes kolme vuosikymmentä, ja kriitikot epäilevät onko hänestä haastamaan entistä työnantajaansa. Libanonin keskuspankkia pidetään yhtenä pääsyyllisenä maan huonoon taloustilanteeseen.

Beirutilainen politiikan asiantuntija Maha Yahya vertaa Reutersille uutta hallintoa annokseen morfiinia, joka auttaa hetkellisesti.

–Varmasti jonkin verran rahaa virtaa maahan, mutta lyhytkestoisesti. Maa ei edelleenkään ole vakaalla polulla kohti elpymistä.

