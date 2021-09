Näyttelijä Leena Pöysti poliisi- ja lääkärisarjojen suosiosta: “Elämän ja kuoleman kysymyksiä”

Erilaiset poliisi- ja lääkärisarjat kuuluvat tv-katsojien suosikkeihin. Näyttelijä Leena Pöystillä on kokemusta molemmista. Hänet tunnetaan niin Sykkeen Johanna Alankona kuin Roban Maikki Kurkelanakin. Mitä hän ajattelee sarjojen suosion syistä?

– Ne on niitä elämän ja kuoleman kysymyksiä. Niitä suurimpia kysymyksiä mitä kohdataan, syntymää ja kuolemaa. Ja niitä ääritiloja, kun tapahtuu jotain sellaista mitä ei toivoisi että tapahtuu, tulee jokin sairaus tai ryöstö. Sitä turvallisuuden ulkopuolella olemista ja sen käsittelemistä.

Samalla sarjat käsittelevät tietysti ammattilaisia, joiden tehtävä on kohdata vaikeisiin tilanteisiin ja suurten kysymysten äärelle joutuneita ihmisiä. Leena Pöysti kertoo saaneensa Syke-rooliaan varten perusteellista perehdytystä, jotta osaisi toimia kuvaustilanteessa ammattilaisen tavoin. Alun perin Pöysti tutustui sairaalamaailmaan roolihahmonsa tapaan sairaanhoitajan vinkkelistä.

– Saimme seurata leikkauksia sairaalassa ja laittaa tippaa ja verikoeneulaa toisille ihmisille. Minulla oli kotona myös tippapussi ja letku, ja sain harjoitella sitäkin, että kun saan sellaisen paketin, niin miten avaan sen ja rakennan sen tipan.

Pöystillä oli myös autossaan leikkaussalipihdit, joita hän opetteli aina vapaalla kädellä näpertämään auki ja kiinni – kummallakin kädellä. Tikkien ompelemista hän harjoitteli vaahtomuoviin.

– Pidän tärkeänä, ettei kenellekään pistä silmään, että miten toi on noin hölmö ja eihän tuota usko ollenkaan. Että katsojan olisi helppo keskittyä itse tarinaan. Ja minun on taas siinä tilanteessa helppo keskittyä siihen henkilöiden väliseen asiaan, kun kaikki tekemiset on harjoiteltu ja mietitty hyvin.

