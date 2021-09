Kauppakeskuksesta kohti koronavapautta – Helpot pop-up-rokotukset houkuttelevat varsinkin nuoria

Helsingin kaupungin palkkalistoilla oleva aulatervehtijä Elina Piippo opastaa tasaiseen tahtiin asiakkaita kohti rokotuspistettä kauppakeskus Triplassa Helsingissä. Hänen työtehtävänsä on yksinkertainen: saada mahdollisimman moni rokottamaton pysähtymään ostosten tekemisen lomassa ja ottamaan koronarokotus.

Piipon työ ei ole mennyt hukkaan. Neljän tunnin aikana rokotusjonoon pysähtyy kymmeniä ihmisiä omaa vuoroaan odottamaan.

Yksi heistä on Jonathan Guzman Monet, joka tuli hakemaan toisen rokoteannoksen. Hänellä oli ajanvaraus muutaman päivän päähän, mutta hän päätti aikaistaa rokotuksen ottamista.

– Ajattelin, että pop-up on paljon helpompi. Tämä ei vienyt kuin kaksi minuuttia aikaa. Tuntui jotenkin, että oli pienempi kynnys.

Helsinkiläinen Jonathan Guzman Monet odottaa jo koronarajoitusten päättymistä ja elämän helpottumista. Kuva: Sini Järnström/ YLE

Osa paikkakunnista tarjoaa ilman ajanvarausta myös kakkosrokotusta

Helsinki päätti viime viikolla, että myös tehosterokotuksia aletaan antaa ilman ajanvarausta. Samoin toimii suurista kaupungeista ainakin Tampere.

Turussa pop-up-pisteissä saa toistaiseksi vain ensimmäisen rokotuksen, mutta asiaa harkitaan uudelleen, kun ensimmäisten rokotusten menekki vielä hieman vähenee.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että ilman ajanvarausta toimivat rokotuspisteet ovat olleet hyvin suosittuja. Rokotuspaikkoja on avattu lisää eri puolille kaupunkia, jotta eri alueilla asuvilla olisi niihin lyhyt matka.

– On erittäin tärkeää, että rokotuksen saaminen on helppoa. Jos halutaan mahdollisimman korkea rokotekattavuus, niin rokote pitää saada myös tosi helposti, Peltoniemi sanoo.

Myös Tampereella helposti saavutettavia rokotuspisteitä pidetään merkittävinä, kun Suomi kirii kohti 80 prosentin rokotuskattavuutta. Erityisen hyödyllisiä pop-up-rokotuspisteet ovat nuorten tavoittamisessa, arvioi Tampereen Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden hoitotyön päällikkö Leena Vekara.

– Ensi viikolla järjestämme pop-up-päiviä toisen asteen opiskelijoille Tredun toimipisteissä. Niissä rokotuksen voivat ottaa myös ulkopaikkakuntalaiset, jotka opiskelevat siinä oppilaitoksessa.

Helpoilla rokotusmahdollisuuksilla houkutellaan nuoria rokotukseen

Nuorten tavoittaminen on erityisen tärkeää, sillä nuorissa ikäluokissa rokotuskattavuus on vielä selvästi alle 80 prosentin. Tämä johtuu osittain siitä, että heitä on alettu rokottaa vasta loppukesästä, kun vanhemmat ikäluokat ovat käyneet ensimmäisellä piikillään jo keväällä.

Helsingin Triplan rokotuspisteessä kävi viikonloppuna kaikenlaisia asiakkaita, mutta kaksi ryhmää erottui joukosta.

– Täällä on käynyt paljon ulkopaikkakuntalaisia. Asiakkaiden ikäjakauma on suuri, on paljon myös nuoria, kertoo aulatervehtijä Elina Piippo.

Aulatervehtijä Elina Piippo kiittelee ostoksilla olleiden ihmisten innokkuutta ottaa samalla koronarokotus. Kuva: Sini Järnström/ YLE

Vastikään lukiossa opiskelut aloittanut Pekka Koukku tuli hakemaan ensimmäisen rokotuksensa. Häneltä koulussa yhtenä päivänä järjestetty rokotusmahdollisuus meni sivu suun, mutta kauppakeskuksessa asia hoitui kätevästi.

– Tiedän, että pari minun luokkalaistani on myös käynyt rokotuksessa. Mutta on myös pari kaveria, jotka eivät ole vielä hakeneet rokotusta.

Pop-up-mahdollisuutta käytti myös Liisa Hänninen-Koda. Hän sairasti keväällä koronan ja otti sen takia nyt vasta ensimmäisen rokotuksen. Se hoitui muiden viikonloppupuuhien ohessa.

– Toin lapsen tänne HopLopiin syntymäpäiväjuhliin. Rokotus oli tässä tarjolla tosi kätevästi samaan reissuun.

Jokainen otettu rokotusannos vie lähemmäs vapautta

Kätevyys on valttia kun Suomi kirii kohti 80 prosentin rokotuskattavuutta ja sen jälkeen luvattua rajoitusten lopullista purkamista.

Hallitus on luvannut, että valtakunnallisista koronarajoituksista ja kattavista suosituksista voidaan luopua kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kaksi kertaa tai heillä on ollut siihen mahdollisuus.

Toisen koronarokotuksensa jälkeen Jonathan Guzman Monet'n odotukset ovat korkealla. Rajoitusten purkaminen helpottaisi hänen alansa työtilannetta ja ihmisten elämää ylipäänsä:

– Tämä uusi normaali on ollut jotenkin raskas. Koen, että ihmisten olisi hyvä päästä vähän helpompaan elämään. Rokotusten kauttahan siihen pääsee. Hoitaa sen pois pienellä kynnyksellä, niin kaikilla on paljon helpompaa.