Norjassa tiukka taisto vallasta – nämä asiat ovat pinnalla vaalien viime hetkillä

OSLO Työväenpuolueen punaiseen paitaan pukeutunut vaalityöntekijä Knut tulee tarjoamaan esitettä Oslon keskustan kupeessa Grønlandin kaupunginosassa.

– Rikkaat ovat vain rikastuneet ja maksavat paljon vähemmän veroja. Sille on nyt mahdollisuus laittaa stoppi, hän sanoo.

Täällä puolueen sanoma eriarvoistumisesta kiinnostaa. Oslon eri osien välillä on suuret erot jopa elinajanodotteessa. Tässä kaupunginosasssa asuu paljon vähävaraisia, joista monet ovat taustaltaan maahanmuuttajia.

Ihmisiä on paljon liikkeellä. Puolueiden vaalimökit nököttävät vierekkäin. Niiden väleissä heiluvat ilmapallot ja banderollit.

Tämänpäiväiset parlamenttivaalit ovat kiinnostaneet norjalaisia. Ennakkoäänestys on ollut ennätysvilkasta.

Tämänpäiväiset parlamenttivaalit ovat kiinnostaneet norjalaisia. Ennakkoäänestys on ollut ennätysvilkasta. Kuva: Thomas Thomassen

Ennakkoäänestyspaikalle kiemurtelevan jonon varrelle on asetettu käsidesipulloja.

Ennätykselliset yli 1,2 miljoonaa norjalaista on äänestänyt ennakkoon. Se on yli 40 prosenttia äänioikeutetuista. Edellisissä vaaleissa reilu miljoona äänesti ennakkoon.

Suurimmat vaaliteemat ovat ilmasto, eriarvoisuus, koulut ja työpaikat.

Kansainväliset ilmastoraportit ovat saaneet paljon huomiota. Vaalitenteissä on pohdittu ilta toisensa jälkeen sitä, pitääkö Norjan lopettaa öljyntuotanto.

Lapsiperheköyhyys on kasvanut ja eriarvoistumisen vähentämiseksi on ehdotettu satsauksia peruskouluihin ja varakkaiden veronkiristyksiä.

Pandemia ja yhteiskunnan sulkeminen on lisännyt jo ennestään pienituloisten vaikeuksia ja niinpä työllistyminen ja työpaikkojen luominen ovat monelle ykkösasioita.

Isoimmaksi kysymykseksi on vaalien loppusuoralla kuitenkin noussut se, pystyykö vaalien voittajaksi ennustettu työväenpuolue sittenkään nousemaan pääministerin paikalle.

Jonas Gahr Stören johtama työväenpuolue on johtanut parlamenttivaalien mielipidemittauksia pitkään. Eroa toisena tulevaan Erna Solbergin johtamaan konservatiivipuolue Höyreen on noin viisi prosenttiyksikköä.

Stören unelmahallituksessa olisivat mukana keskustapuolue ja sosialistinen vasemmistopuolue, mutta näiden kolmen kannatus ei gallupien mukaan näytä riittävän. Enemmistön saamiseksi tarvitaan 85 edustajaa.

Mukaan tarvittaisiin vielä vasemmistopuolue punaiset ja ympäristöpuolue vihreät, mutta Störe on jo ilmoittanut, ettei se ole valmis yhteistyöhön näiden kanssa.

Syynä ovat puolueiden näkemyserot. Vihreiden ehtona hallitusyhteistyölle on öljyntuotannon lopettaminen. Punaiset puolestaan vaatii Euroopan yhteismarkkina-alueesta irrottautumista. Kumpikaan ei käy työväenpuolueelle.