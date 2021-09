Tutkijat löysivät 13 Suomelle uutta sienilajia – loukkokäävästä vasta toinen havainto koskaan

Kajaanista löydetty Pseudotomentella alobata on Pseudotomentella-sukua, jonka suomenkielinen nimi on murukka. Monien nyt löydettyjen lajien elinympäristövaatimukset tunnetaan huonosti.

Kajaanista löydetty Pseudotomentella alobata on Pseudotomentella-sukua, jonka suomenkielinen nimi on murukka. Monien nyt löydettyjen lajien elinympäristövaatimukset tunnetaan huonosti. Kuva: Teppo Helo

Tutkijaryhmä on löytänyt Suomesta peräti 13 sientä, joita ei ole koskaan ennen havaittu Suomessa. Havainnot raportoitiin (siirryt toiseen palveluun) kansainvälisessä Plant and Fungal Systematics -tiedelehdessä.

Kaikki uudet lajit kuuluvat kääväkkäisiin ja kasvavat kuolleella puuaineksella.

Lajeilla ei ole vielä suomenkielisiä nimiä, mutta useilla niiden edustamilla suvuilla kuitenkin on. Esimerkiksi Kuhmossa havaittu Tulasnella interrogans on Tulasnella-sukua, joka on suomeksi liivakka. Tomentella subpilosa, jota löydettiin Porista ja Kajaanista, kuuluu Tomentella-sukuun: se on suomeksi kahvikka.

Tomentella subpilosaa löydettiin Porista ja Kajaanista. Kuva: Teppo Helo

Useimmat löydöistä on tehty viime vuosien aikana, mutta joukossa on kaksi uudelleen määritettyä vanhaa museonäytettä. Lajit kuuluvat Suomen luontaiseen lajistoon, ja kaikista niistä on aiempia löytöjä Euroopasta.

Suomelle uusien lajien lisäksi Oulusta löydettiin loukkokääpä (Caudicicola gracilis), joka on vasta kyseisen sienen toinen havainto koko maailmasta. Myös aiempi havainto on tehty Suomessa, nimittäin Pyhäjärvellä.

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Panu Kuntun mukaan Suomen luonnon monimuotoisuus tunnetaan edelleen puutteellisesti.

– Sienitutkimukseen panostaminen antaisi paljon lisää tietoa lajien esiintymisestä. Lisäksi havainnot vahvistavat tietoa, että kaikenlaisen lahopuun säästäminen on luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta tärkeää, julkaisutyötä koordinoinut Kunttu sanoo.