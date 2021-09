Suomessa alkoi kesällä kevytkannabistuotteen myynti – hampun kukintoa voinee kohta ostaa jopa kivijalkakaupoista, viranomaisen mukaan tuote on laiton

Suomalaisomistajien Virossa toimiva Halfway Crooks on myynyt verkkokauppansa kautta käsittelemätöntä teollisuushampun kukintoa kesästä lähtien Suomeen. Kuivattua kukintoa on tarkoitus ryhtyä myymään pian myös kivijalkakaupoissa. Valvovan viranomaisen Fimean mukaan myynti olisi laitonta.

Suomalaisten Viroon perustama Halfway Crooks -verkkokauppa on myynyt kesästä lähtien moniin maihin, myös Suomeen, käsittelemätöntä teollisuushampun kukintaa.

Kyse on kannabidioli- eli CBD-tuotteesta.

– Kyllä, ollaan myyty verkkokaupan välityksellä useisiin maihin, myös Suomeen. CBD-öljyjen lisäksi hamppukukinto on ollut tosi suosittu. Tämä tuote on todella kysytty Euroopassa, ja sitä myydään monissa Euroopan maissa, mutta Suomessa tämä on uusi juttu, sanoo Halfway Crooksin varatoimitusjohtaja Mico Martesuo.

Toiminta on nyt laajenemassa. Samaista hamppukukintoa aiotaan pian myydä myös kivijalkakaupoissa eri puolilla Suomea.

Halfway Crooks aikoo perustaa muun muassa omia popup-myymälöitä ja toimia maahantuojana muille toimijoille kuten Kaninkolo-ketjulle, jolla on kuusi liikettä eri puolilla Suomea kuten Kuopiossa, Turussa ja Lahdessa.

– Kyllä se on tulossa meille myyntiin ihan kivijalkakauppoihin, sanoo Kaninkolo-ketjun omistavan Red Eyed Rabbit Oy:n yrittäjä Mikko Pietarinen. Hänen yrityksellään hampun kasvatukseen ja käyttöön soveltuvien tuotteiden myynti on jo miljoonaluokkaa.

Pietarinen ei näe tuotteessa mitään laitonta.

– Se on käsittelemätöntä teollisuushampun kukintoa. Tätä kasvin osaahan on meillä ihan hehtaareittain kasvamassa tuolla pelloilla. Lähtököhta on, että laittomiin käyttötarkoituksiin eli päihdytystarkoitukseen tätä ei myydä, ja tuskin se tällä teollisuushampulla edes onnistuisi, Pietarinen sanoo.

Hampun ( (Cannabis sativa) kukinto sisältää yhdisteitä, joille ei Suomessa saa myyntilupaa. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Myös Martesuo vakuuttaa, että kukintotuote ei ole kevytkannabista eikä oikein CBD-tuotekaan.

Kevytkannabiksella tarkoitetaan hamppukasvin kukintoa, joka sisältää vain pienen määrän päihdyttävää tetrahydrokannabinolia eli THC:tä.

Virossa on laillista myydä kevytkannabistuotteita, joiden THC-pitoisuus on alle 0,2 prosenttia. Tuotteet saavat kuitenkin sisältää runsaammin kannabidiolia eli CBD:tä. Se ei päihdytä, mutta sillä kerrotaan olevan rentouttava ja rauhoittava vaikutus.

– Meidän tuotteissa THC-pitoisuus on vain 0,006-0,012 prosenttia eli alittaa puolella sen 0,2 sallitun rajan. Lisäksi tuotteemme on täysin jalostamaton eli ei ole vahvistettu CBD-pitoisuutta eikä muutettu mitään, mikä voisi saada viranomaiset tulkitsemaan sen muuntohuumeeksi, lääkeaineeksi tai elintarviketuotteeksi, Martesuo sanoo.

Martesuo vakuuttaa myös, että kyse on sertifioidusta ja EU-alueella täysin laillisesta hampputuotteesta.

– Käsittelemättömässä teollisuushampun kukinnassa on kannabidiolia, joka monien mielestä auttaa esimerkiksi kipuihin ja univaivoihin. CBD on yksi maailman tutkituimpia terveystuotteita. Tätä ei markkinoida poltettaviksi vaan myydään aromi- ja tutkimustuotteina.

Suomessa tuote on laiton

Halfway Crooksin laillisuusvakuuttelut eivät kuitenkaan riitä viranomaisille.

Suomessa saa markkinoida ainoastaan hampun siementä, joka on sertifioitua ja jonka lajike on EU:n lajikeluettelossa.

Itse hamppukasvi, joka sisältää kukintoa tai lehtiä, on valvonnan piirissä. Silloin valvonta ulottuu myös nyt kyseessä olevaan hamppukasvin kukkaan asti.

– Ei sellaista saisi myydä vapaasti. Se on laiton tuote, sanoo valvovan viranomaisen Fimean yliproviisori Kristiina Pellas.

Hamppukukintoa verkkokaupasta tilanneet ovat siis saattaneet syyllistyä rikokseen.

– Cannabis sativan eli hampun kukinto ja lehdet sisältävät kannabidiolia eli CBD:ä. Suomessa kyse on lääkeaineesta ja rinnastuu reseptilääkevalmisteeseen. Mikäli yksityishenkilö tilaa ulkomailta vaikkapa CBD-öljyä ilman reseptiä, niin asiaa voidaan tutkia lääkerikkomuksena tai jopa lääkerikoksena. Tilaajan pitää olla tarkka, mitä menee tilaamaan, sanoo Pellas.

Tilannetta ei muuttanut edes taannoinen EU tuomioistuimen ratkaisu.

EU:n tuomioistuin käsitteli kannabidiolia sisältävän tuotteen luokittelua marraskuussa 2020. Pääasiassa kannabidiolia sisältänyt uute luokiteltiin niin, että sitä ei pidetä huumausaineena.

– EU:n tuomioistuimen ratkaisua on tulkittu liian laajasti. Tämä päätös ei vapauttanut kasvia valvonnasta tai sallinut sen osille vapaata myyntiä, sanoo Pellas.

Hänen mukaansa Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu käsitteli Ranskan lainsäädäntöä. Eikä päätös ottanut suoraa kantaa lääkkeeksi luokitteluun vaan siihen onko uute huumausaine vai ei.

– Esimerkiksi Suomessa CBD:tä ei ole pidetty koskaan huumena vaan lääkeaineena, jolloin se siis rinnastuu reseptilääkkeisiin ja sitä sisältäville tuotteille pitää hakea lääkkeen myyntilupa, Pellas jatkaa.

Lisäksi tilaaja on voinut syyllistyä huumausainerikokseen.

– Tästä ei ole Suomessa mitään poikkeusta. Kukintoa pidetään huumausaineena eikä huumausainelaissa ole myöskään kirjausta kannabiksessa sallitusta THC -määrästä. Viittaan tässä tuohon edellä mainittuun 0,2 prosenttiin, joka koskee vain ja ainoastaan EU:n viljelytukia, ei tuotteita, sanoo puolestaan ylitarkastaja Katja Pihlainen Fimeasta.

Myös Fimean laajassa artikkelissa todetaan, että jos tilattu valmiste sisältää yhtään THC:tä (siirryt toiseen palveluun), tuotteen tilaaja voi syyllistyä huumausainerikokseen huumausainelain nojalla. Jos tilaaja jää tullin haaviin, huumausaineiden luvatonta maahantuontia käsitellään huumausainerikoksena.

Hamppukukkaa ei voi myydä kuin kukkia kaupasta

Virossa päämajaansa pitävän Halfway Crooksin toimintaan Fimean valvonta ei yllä, mutta jos he perustavat tänne omia myymälöitään, tilanne muuttuu. Myös hamppukukkaa liikkeissään myyville muille ketjuille tai yrittäjille voi koitua seurauksia.

– Virossa toimiva virolainen yritys on Fimean toimivallan ulkopuolella, mutta mikäli joku yritys Suomessa osallistuisi tällaisen laittoman tuotteen maahantuontiin, jakeluun, varastointiin tai luovuttamiseen niin kyllä siihen voi monikin viranomainen puuttua ja tuleekin puuttumaan, Pellas sanoo.

Myös Pihlainen kehoittaa yrityksiä miettimään, kannattaako hamppukukinnon kauppaan ryhtyä.

– Poliisi ja syyttäjä sitten miettivät, miten tullaan toimimaan, Pihlainen sanoo.

