Lukiolaiset Eetu Laine ja Leo Purdy opiskelevat taloustaitoja puhelimesta – mobiilisovellus valmentaa nuoria oman talouden hallintaan

Kuopiolaisen Kallaveden lukion toisen vuoden opiskelijat Leo Purdy, 17, ja Eetu Laine, 17, pitävät arjen taloustaitojen opiskelua mobiilisovelluksen avulla kätevänä, koska puhelin on aina mukana.

Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Moni nuori haluaisi tietää enemmän arkisista talousasioista mutta ei tiedä, mistä tietoa voisi hakea. Apuun on tullut uusi mobiilisovellus, jonka avulla voi itse hioa taloustaitojaan. Se sisältää lyhyitä tekstejä ja videoita sekä testejä oman talouden hallinnasta, säästämisestä ja sijoittamisesta.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki kustantaa kaikille lukiolaisille tämän älypuhelinsovelluksen käytön lukuvuodeksi 2021–2022.

– Halusimme tukea nuorten itsenäistä taloustaitojen opiskelua. Sovelluksessa ei lähestytä taloutta kansantalouden vaan yksilön näkökulmasta, Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen kertoo.

Korhosesta sovellus on hyvä lisä lukioiden muuhun talousopetukseen.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Älypuhelinsovelluksen kehittäneen ROI Financial Technologiesin toimitusjohtajan Ida Männyn mukaan heidän talousvalmennuksen sovelluksensa on ensimmäinen Suomessa.

Helsingin kaupungin lukioiden lisäksi ROI-sovellusta kokeillaan parhaillaan Riverian ammattioppilaitoksessa Pohjois-Karjalassa ja Nurmon lukiossa Seinäjoella.

Myös Kallaveden lukiossa Kuopiossa kansainvälisen liiketalouden kurssia käyvät Eetu Laine, 17, ja Leo Purdy, 17, ovat kokeilleet sovellusta.

– Se on tosi moderni tapa löytää sitä tietoa, kun on puhelin koko ajan mukana kaikkialla. Jos tulee mieleen joku asia, niin sieltä sovelluksesta pystyy saman tien etsimään, ja yleensä aina löytyy joku vastaus, Laine kertoo.

– Ei kestä kauhean kauan, kun katsoo videon tästä sovelluksesta. Ne ovat juuri sellaisia lyhyitä ja napakoita, eivätkä vie hurjasti aikaa niin kuin vaikka kokonainen kurssi veisi, Leo Purdy sanoo.

Kallaveden lukion vanhempi lehtori Jari Ukkonen kertoo, että heillä mobiilisovellusta aiotaan käyttää myös talousopetuksen tukena tunneilla. Tänä lukuvuonna sovellusta kokeilee osa oppilaista. Saatujen kokemusten jälkeen harkitaan, otetaanko maksullinen sovellus käyttöön koko koulussa.

Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Takuusäätiö kehitti sovellukseen ilmaista sisältöä

Mobiilisovellus on siis maksullinen, mutta siinä on myös ilmaista sisältöä. Yksi ilmaisia sisältöjä sovellukseen luonut taho on velka- ja talousongelmia ehkäisevä Takuusäätiö. Se lähti mukaan hankkeeseen tavoittaakseen paremmin nuoria.

– Kyllä ne ovat nämä erilaiset digitaaliset ympäristöt eli sosiaalisen median kanavat ja sitten kännykkä, joita nuoret omassa arjessaan nykyään käyttävät, kehittämispäällikkö Minna Markkanen Takuusäätiöstä toteaa.

Markkasen mukaan tavoitteena on sovelluksen avulla madaltaa kynnystä ottaa talousasioita haltuun.

– Ei mitään valistusta, luennointia ja teoriaa vaan enemmän sitä, miten näitä asioita voi omassa arjessaan käsitellä. Neuvonta voi parhaimmillaan olla hyvin kevyttä ja lyhyttä, ja se voi ikään kuin tuupata nuoria ottamaan talousasioista selvää.

Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Nuorten kiinnostus sijoittamiseen on hyödynnettävä

Kuopiolaiset Eetu Laine ja Leo Purdy ovat tähän asti etsineet lukiokurssien lisäksi tietoa taloudesta kotoa, netistä, Twitteristä ja Youtubesta, esimerkiksi somevaikuttajien videoilta.

– Niistä löytyy hyvä vinkkejä esimerkiksi sijoittamiseen ja yrittämiseen. Tällä hetkellä kiinnostaa myös oman talouden hallinta. Se on nyt ajankohtaista, koska kohta pitää alkaa jo hakea töitä ja muuttaa kotoa omilleen, Laine kertoo.

– Tärkeää olisi oppia hallitsemaan rahan kulutusta eli miettiä, mihin sitä rahaa menee. Mitä tarvitsee ja mikä on turhaa? Ostaako jotain vai eikö osta, Leo Purdy pohdiskelee arjen rahankäyttöä.

Talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista sanoo, että nuorten kasvanut kiinnostus sijoittamiseen kannattaa hyödyntää, koska se voi poikia kiinnostusta myös säästämiseen ja tavoitteelliseen talouden suunnitteluun.

Raijas pitää toisen asteen eli lukioiden ja ammattikoulujen opiskelijoita erittäin tärkeänä kohderyhmänä talousopetukselle.

– Silloin ollaan jo melko lähellä sitä elämänvaihetta, jossa ruvetaan itsenäisesti hoitamaan omia raha-asioita.

Raijaksen mielestä etenkin ammatillisiin oppilaitoksiin tarvitaankin lisää talousosaamisen opetusta. Lukioissakin talouskurssit ovat usein vapaaehtoisia ja lukioiden väliset erot opetuksen järjestämisessä ovat isoja.

Tutkimusten mukaan myös kotitaustalla on iso merkitys siihen, millä tolalla nuorten talousosaaminen on.

– Kouluopetuksella näitä eroja voidaan pienentää, Raijas tähdentää.

Kuva: Terhi Liimu / Yle

Nuoren löydettävä talousopetuksesta omaan arkeen sopivat opit

Takuusäätiön Minna Markkanen sanoo, että nuorten talousosaaminen kiinnostaa eri tahoja: järjestöjä, yrityksiä ja kouluja.

– Näiden kaikkien pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä eli tarjota nuorille kiinnostavaa ja luotettavaa materiaalia taloudesta. Tärkeintä olisi, että talousopetus olisi mahdollisimman monipuolista ja, että jokainen nuori löytäisi omaan arkeen sopivat opit.

Markkanen muistuttaa, ettei mobiilisovelluskaan kaikkea ratkaise, mutta on hyvä, että markkinoille tulee uusia juttuja.

– Jotta nuori kokisi talousasiat mielekkäiksi ja oman elämän kannalta tärkeiksi, tarvitaan monenlaisia verkko- ja mobiilivalmennuksia.

Sovelluksen maksullisuus arveluttaa osaa asiantuntijoista

Jotkut asiantuntijat eivät halua julkisesti ottaa kantaa asiaan, mutta pitävät arveluttavana, että kunnat satsaavat maksulliseen palveluun koulujen talousopetuksessa.

Vaikka kyse on hyvästä asiasta eli nuorten taloustaitojen kehittämisestä, toiset asiantuntijat muistuttavat, että kyse on kuitenkin kaupallisesta palvelusta ja, että tämä on yritykselle myös tapa markkinoida sitä.

Kunnissa ollaan kuitenkin sitä mieltä, että satsaus on kannattanut, jos nuoret tätä kautta saadaan innostumaan oman talouden seuraamisesta ja panostamaan siihen enemmän.

Helsingin kaupungin Harri Korhonen ei näe kaupallisten palveluiden ostamisessa mitään ihmeellistä.

– Oppimateriaalit tulevat normaalistikin kustantajilta, jotka ovat myös kaupallisia toimijoita ja materiaalit ovat maksullisia.