Työntekijät kaipaavat tietoa ja mahdollisuutta osallistua sote-uudistukseen: "Kyllä pitäisi olla ennustaja, että tietäisi tästä jotakin"

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät kaipaavat lisää tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentamisessa. Lähes 20 000 työntekijää siirtyy kunnista ja sairaanhoitopiiristä jättiorganisaatioon. Valmistelijoilla on kiire ja siirtyvän henkilöstön tiedontarve kova. Video: toimittaja ja kuvaaja: Kirsi Matson-Mäkelä

Neljän kuukauden kuluttua pitäisi valita hyvinvointialueen päättäjät, ja koko sote-uudistus astuu käytäntöön runsaan vuoden kuluttua. Sitä valmistellaan kuumeisesti, mutta henkilöstö ei vielä tiedä, mitä on luvassa.

Sote-uudistuksen (siirryt toiseen palveluun) alku eli hyvinvointialueiden synty on yllättävän lähellä. Poliittisten päättäjien valintaan on nelisen kuukautta aikaa ja toiminnan käynnistymiseen vuoden päivät enemmän. Startti on vuoden 2023 alussa.

H-hetki lähenee, mutta moni asia on vielä epäselvää niin palvelujen käyttäjille kuin hoito- ja muulle henkilöstöllekin. Valmistelijat tekevät työtä kuumeisesti.

Pirkanmaalla uudesta hyvinvointialueesta (siirryt toiseen palveluun) tulee maakunnan suurin työnantaja, kun lähes 20 000 työntekijää siirtyy kunnista ja sairaanhoitopiiristä uuteen organisaatioon.

"Teemme tätä elääksemme"

– Pelottaa, kun tällainen jätti on syntymässä. Kuinka hierarkisena se näyttäytyy työntekijään päin, miettii lähihoitaja Petra Värelä.

Hänen työpaikkansa on Tampereen kaupungin psykogeriatrinen osasto Hatanpään puistosairaalassa.

– Ei ole kyllä minkäänlaista tietoa, mitä tuleman pitää. Kyllä pitäisi olla ennustaja, että tietäisi tästä jotakin, Petra Värelä sanoo.

– Tiedonkulussa on paranettavaa, nykyisin tietoa ei juuri tule. Me toivotaan sellaista selkokielistä informaatiota, ei todellakaan mitään virkamiesjargonia.

Henkilöstö pohtii muun muassa työhyvinvointia, vähäisiä työsuhde-etujaan ja tietenkin palkkoja. Miten niiden käy hyvinvoitialueen syntyessä?

Lähihoitaja Petra Värelä sanoo, että henkilöstölle on toistaiseksi kovin epäselvää, mitä esimerkiksi työoloissa ja palkka-asioissa tapahtuu runsaan vuoden kuluttua. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Petra Värelällä on terveiset sekä tulevan hyvinvointialueen valmistelijoille että ensi tammikuussa valittaville uusille päättäjille.

– Hoitohenkilöstön palkkojen tulee jatkossa olla mediaanipalkan tasolla. On vallalla sellainen myytti, että teemme tätä kutsumuksesta, mutta kyllä asia on niin, että teemme tätä elääksemme.

"Henkilöstö ei pääse vaikuttamaan riittävästi"

Sote-valmistelussa on henkilöstön edustajana Tampereen yliopistollisen sairaalan tehyläisten pääluottamusmies Kimmo Mäkelä. Hän on uudistusta valmistelevan henkilöstöfoorumin varapuheenjohtaja ja tuntee tehtävän paineet.

– Kun olen itse töissä TAYSissa, en välttämättä tiedä tilannetta kaikissa Pirkanmaan pienissä terveyskeskuksissa, Kimmo Mäkelä sanoo.

TAYSin tehyläisten pääluottamusmies ja uudistusta valmistelevan henkilöstöfoorumin varapuheenjohtaja Kimmo Mäkelä harmittelee, että uudistuksessa tuntuu henkilöstön aito kuuleminen jäävän kiireen jalkoihin. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Pelottaa myös, ettei henkilöstöä kuulla ja kuunnella tarpeeksi valmistelussa.

– Valmistelijat ovat päässeet hirvittävän hyvään vauhtiin, mutta henkilöstö ei välttämättä pääse vaikuttamaan riittävästi. Meillä on henkilöstöfoorumi olemassa, mutta sinne tuodaan tällä hetkellä täysin valmiita asioita.

Kuluvan syksyn aikana tarkentuu, paljonko kunnista ja sairaanhoitopiiristä lopulta siirtyy työntekijöitä uudelle, koko maakunnan kokoiselle hyvinvointialueelle.

– Kunta- ja hyvinvointityönantajien KT:n laskelman mukaan siirtyviä vakansseja on noin 18 500, mutta Pirkanmaalla siirtyy kaikkiaan noin 19 500 työntekijän työsuhteet. Meillä on kuitenkin koko ajan henkilökuntaa virka- tai työvapaalla, jolloin sekä vapaalla olevan että tämän sijaisen tiedot siirretään hyvinvointialueelle, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen HR-asioita valmisteleva johtaja Taina Niiranen.

"Ensin pitää saada kuntoon välttämättömin"

Tarmo Martikainen on Pirkanmaan hyvinvointialuetta valmistelevan väliaikaisen toimielimen eli Vaten puheenjohtaja. Hän laskee työpäiviä h-hetkeen, niitä on kolmisensataa.

Pirkanmaan hyvinvointialuetta valmistelevan väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja Tarmo Martikainen laskee, että hyvinvointialueen valmisteluun on enää noin 300 työpäivää. Kuva: Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

– Ensimmäisenä pitää saada kuntoon välttämättömin eli tulevan henkilöstön palkat ja työvuorot sekä potilaiden hoitopolut. Vuoden 2023 jälkeiseen aikaan jää vielä paljon tehtävää, Tarmo Martikainen sanoo.

Sote-ratkaisun syntyessä luvattiin, ettei yhdenkään työntekijän palkka laske, vaikka palkanmaksaja vaihtuu.

Tällä hetkellä palkoissa voi olla suuriakin eroja niin Pirkanmaalla kuin koko maassa esimerkiksi eri kuntien välillä. Niin sanotusta palkkaharmonisoinnista on puhuttu paljon ja kiisteltykin, sillä palkkojen tasaukseen tarvitaan rahaa.

– Miten palkkaharmonisaatio tehdään, siitä on näkemyseroja. Itse ajattelen, että koko Suomessa täytyy olla yhtenäinen linja. Muuten käy niin, että eri alueet ovat kovin erilaisia ja pahimmillaan kilpailevat keskenään, Tarmo Martikainen sanoo.

– Itse uskon, että asia lopulta menee töiden vaativuusluokkien mukaan. Näiden luokkien mukaan tehdään se palkkaharmonisaatio, ja uskon että ratkaisu lopulta löytyy.

