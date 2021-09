Harvinainen pogostantauti ei ole enää vain Itä-Suomen vitsaus – syynä on runsas hyttys- ja metsäkanalintukesä, kenties myös korona

Pogostantautia on todettu Suomessa tänä vuonna jo yli 150 ihmisellä. Viimeksi tautia on esiintynyt yhtä runsaasti vuonna 2012. Tauti on myös levinnyt pitkin Suomea, vaikka se on yleensä enimmäkseen Itä-Suomen vaiva.

Pogostantauti tarttuu ihmiseen hyttysenpistosta. Kuva: Jari Kovalainen / Yle