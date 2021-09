Koko kylä kutsuttiin kasvattamaan nuoria, kun ilkivaltaa ei saatu kuriin – nuoretkin toivovat puuttumista: "Mahdollisimman isolla kädellä"

Kouvolassa on herännyt huoli lasten ja nuorten ilkivallasta ja väkivaltaisesta käyttäytymisestä.

Poliisi on saanut ilmoituksia yläkouluikäisten pahoinpitelyistä ja vahingonteoista varsinkin Korian kaupunginosasta. Häiriköintiä on ollut esimerkiksi kirjastossa sekä kauppojen ja nuorisotilan pihoilla.

Poliisin mukaan ilkivalta on lisääntynyt selvästi Korialla.

– Ei tällaista liikehdintää ja ilmoitusmäärää ole aiemmin sieltä tullut. Toki yksittäisiä juttuja on aiemminkin ollut, sanoo ylikonstaapeli Sanna Lautamatti Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Ilkivaltaa eri puolilla kaupunkia

Ilkivaltaa on havaittu muuallakin päin Kouvolaa, esimerkiksi Elimäen kirkonkylällä. Lisäksi Kouvolan Sanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoi maanantaina, että ilkivaltaa on esiintynyt kesästä lähtien myös Valkealassa, jossa Niinistön koululle on murtauduttu – siellä on rikottu ikkunoita ja töhritty paikkoja.

Muun muassa Korian asema on joutunut ilkivallan kohteeksi. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Pari vuotta sitten Kouvolassa oli häiriköintiä Inkeroisten ja Myllykosken omatoimikirjastoissa. Nuoret asiakkaat olivat levitelleet roskia ja kirjoja, soittaneet musiikkia kovalla äänellä sekä käyttäneet tiloissa alkoholia ja nuuskaa.

– Yhteistä näille on varmaan on se, että nuorille ei ole mitään paikkaa, missä voisivat viettää aikaa aikuisten valvonnan alla. Vaikka nuokkareita on, kuten Korialla, mutta sekään ei aina pysty vastaamaan kysyntään, vanhempi konstaapeli Janne Kyrönviita sanoo.

Poliisin mukaan kyse on pienen porukan teoista.

Ysiluokkalaiset harmissaan

Elimäen yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaiset Joona Myllylä, Otto Siren ja Aaro Suominen ovat harmissaan ilkivallasta.

– Oleskelupaikkoja on pistetty kiinni rikkomisen takia. Kun bussipysäkit poltettiin, niin niissä ei ollut penkkejäkään, Joona Myllylä sanoo.

– Eihän se nyt hienon näköistä ole, kun joka paikka on ihan rikki ja romuna, sanoo Otto Siren.

– Menee tilat kiinni, ja sitten melkein kaikkia nuoria epäillään ja syytetään, lisää Aaro Suominen.

Yhdeksäsluokkalainen Aaro Suominen uskoo, että ilkivallan taustalla voi olla muita ongelmia.

– Minusta tuntuu, että monella saattaa lähteä ihan kotioloista, että jos on huono olla, niin sitten sitä puretaan tyhmällä tavalla.

Korian kirjasto on yksi ilkivallan paikka. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Kouvolan kaupunki haluaa nyt puuttua ongelmaan. Kaupunki on järjestänyt maanantaina tilaisuuden, jonne kaikki halukkaat saivat tulla keskustelemaan aiheesta ja etsimään keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Tarkoituksena on saada koko kylä kasvattamaan lapsia ja nuoria.

Vanhalle idealle käyttöä

Koko kylä kasvattaa -idea on tuttu yli 20 vuoden takaa. Silloin joukko vapaaehtoisia vanhempia lähti kehittämään keinoja, miten perheet voisivat yhdessä puuttua kasvatusongelmiin. Työ perustui vanhempien vaistoihin.

Idean äiti oli sairaanhoitaja Anne Eskelinen Laukaasta.

– Käytännössä huomattiin, että "kasvatustoimet" kohdistuivat enemmän aikuisiin. Vanhemmat heräsivät omaan kasvatusvastuuseensa, Anne Eskelinen kertoo.

Koko kylä kasvattaa -tapa sai Euroopan perheiden liiton palkinnon parhaasta kasvatusta tukevasta mallista vuonna 1996. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

2000-luvun alussa vapaaehtoistoiminta laajeni viiden vuoden pituiseksi valtakunnalliseksi toimintatavaksi, kun Kuntaliitto alkoi Kuntaliitto sitä hyödyntää. Nyt tämä Yhdessä elämään -hanke on tauolla rahoituksen puutteen takia, mutta Eskelinen kertoo saavansa sähköposteja ja puheluita aiheesta edelleen.

– Hyvin usein minulle sanotaan, ettei sosiaalinen tarve ollut edes silloin yhtä suuri kuin se on nyt, Anne Eskelinen sanoo.

Myös Suomen Vanhempainliitto kannustaa vanhempia yhteistyöhön koulujen kanssa ja verkostoitumaan keskenään, jotta he voivat toimia yhdessä lasten ja nuorten hyväksi.

– Toivomme, ettei vanhempaintoiminta olisi vain varojen keräämistä, vaan vanhemmat olisivat mukana koulun tukena, sanoo va. toiminnanjohtaja Tuija Metso.

Ilkivalta puhuttaa

Poliisi toivoo, että vanhemmat keskustelisivat lasten kanssa ja olisivat kiinnostuneita heidän tekemisistään.

– Käytäntö on osoittanut, että kun on ollut jotain väkivaltatilanteita, nuori ei ole välttämättä kertonut niistä kotona ollenkaan ja se tulee sitten myöhemmin ilmi, sanoo vanhempi konstaapeli Janne Kyrönviita.

Elimäen yhtenäiskoulun ysiluokkalaiset kertovat, että ilkivaltatapaukset herättävät keskustelua kaveripiirissä. Ilkivalta myös jakaa mielipiteitä.

– Porukka on ärsyyntynyt. Jotkut vain nauravat, joitakin ei kiinnosta ollenkaan ja jotkut jopa tykkäävät siitä. Nuoret ovat yleensä sitä mieltä, että se on huono asia, sanoo 9.-luokkalainen Aaro Suominen.

Elimäen yhtenäiskoulussa ainakin 9.-luokkalaisilla tuntuu olevan käsitys, että ilkivallan on loputtava. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle

Korian koulun rehtori Sinikka Kytömäki kertoo, että koulun pihalle on esimerkiksi kumottu tupakantumppeja paikaltaan irrotetuista roskiksista. Hän kertoo pohtineensa, miten korona-aika on vaikuttanut lasten käyttäytymiseen.

– Kun sulkutila on avautunut aika paljon, tekeekö se sen, että rajoja kokeillaan vielä enemmän kuin aiemmin. Tai jos perheillä on ollut erityisen raskaat vuodet, niin tarvitsevatko vanhemmat tukea vanhemmuuteen vielä enemmän kuin normaalisti, pohtii Kytömäki.

Nuoret toivovat puuttumista

Yhdeksäsluokkalaiset Elimäeltä toivovat aikuisilta puuttumista ilkivaltaan.

– Mahdollisimman isolla kädellä, että saataisiin kirjasto auki eikä tulisi enempää harmia, Otto Siren toivoo.

– Olen myös sitä mieltä, että se pitäisi saada kokonaan kitkettyä pois, jotta nuorilla olisi hyvä olla ja että julkiset tilat olisivat auki, Aaro Suominen lisää.

Pojat toivovat esimerkiksi, että valvontaa parannettaisiin, jotta tekijät saataisiin kiinni.

– Tuossa on monena iltana poliisi pyörinyt Korialla ja Elimäellä. Kyllä se on huomattavasti vähentänyt, ettei ole rikottu mitään vähään aikaan, Suominen kertoo.

Voit keskustella aiheesta 14.9.2021 kello 23 asti.