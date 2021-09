Someäiti Niina Mantere: "Katoat vähitellen, jos et julkaise" – perheestä pitää päivittää usein, nyt kerrotaan myös raskausarvista ja seksistä

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Reetta Paanasen IG- tilillä on yli 11 000 seuraajaa, ja Emma Räkköläinen kertoo somessa itsellisen äidin arjesta. Somettaminen kaventaa lapsen yksityisyydensuojaa, muistuttaa viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari Helsingin yliopistosta. Toimittaja Heidi Kononen kysyi, miten someäidit suojaavat lapsiaan verkossa.

Kahden pienen lapsen kanssa kotona oleva Niina Mantere, 23, on someäiti. Hän aloitti blogin pitämisen pari vuotta sitten odottaessaan esikoista. Menossa oli raskauden toinen kolmannes, ja Mantere oli Thaimaassa lomalla avomiehensä kanssa. Hän kirjoitti päiväkirjaa. Monet tuntemukset ja ajatukset liittyivät vauvan odottamiseen.

– Aloin miettiä, pitäisikö päiväkirjasta tehdä julkinen. Voisi jakaa ajatuksia, jos joku muukin pohtii samoja asioita.

Pian hän perusti Ihanmamina-tilin Instagramiin. Somepostauksissa näkyvät pojat Oliver, 2, ja Patrik, 6 kuukautta. Myös avopuoliso esiintyy välillä päivityksissä. Äitiyslomalla olevan Niina Mantereen pitäisi jatkaa sairaanhoitajaopintoja tammikuussa, mutta hän pohtii alan vaihtamista.

Ehkä tulevaisuuden työ voisi olla jotenkin somen kanssa tekemisissä, koska blogista ja Instagram-tilistä on tullut tiivis osa arkea.

Instagramissa Niina Mantereella on lähes 7 000 seuraajaa. Uusin aluevaltaus somessa on Ihanmamina-podcast. Kuva: Johanna Talasterä / Yle

Mantere tuottaa sometileille sisältöä joka päivä, lähes seitsemänä päivänä viikossa. Joskus hän pitää älypuhelimen kiinni osan viikonlopusta, jos on sovittu yhteistä aikaa puolison ja perheen kanssa.

– En keksi tekemistä somea varten, mutta otan kuvia joka paikassa minne menen. Mietin aina, saisiko tästä Instan tai blogipostauksen.

Seksi ja raskausarvet rohkeasti esillä

Raskausarvet, odotusajan vaivat, kertyneet kilot ja sokerikoukusta irti rimpuileminen kuuluvat Niina Mantereen päiviin somessa. Hän somettaa, kuinka seksi muuttuu synnytysten muovatessa kehoa.

– Äitiys on ihana asia, johon kuuluu kipeitäkin juttuja. En tykkää, että niistä ei puhuta.

Perustaessaan blogia Mantere yritti etsiä netistä vertaistukea ja muiden kokemuksia raskausvaivoista. Niitä ei juuri löytynyt. Alettuaan itse jakaa arkoja asioita, hän sai kymmeniä viestejä.

– Moni kirjoitti, että ihanaa, kun kerroit. Minulle on käynyt samalla lailla ja olen pohtinut, olenko ainoa.

Äitiyslomalla opinnoistaan olevalle Niina Mantereelle somettaminen mahdollistaa työn ja perheen yhteensovittamisen. Toistaiseksi some on tuonut vain sivutuloja. Kuva: Johanna Talasterä / Yle

Suomalaiset äitiys- ja perheblogit antavat Mantereen mielestä nykyään hyvän kuvan äitiydestä. Itse hän on valinnut seurattavaksi blogeja ja Instagram-tilejä, jotka kertovat aidosti perheen elämästä. Aitous on hänen mielestään Suomessa trendi.

– Esimerkiksi useimmilla ruotsalaisilla äitiys- ja perhesometileillä näytetään vain elämän parhaat hetket. Suomessa esillä on onneksi enemmän myös rosoisempaa pintaa.

Bloggaajat kertovat monenlaisista perheistä

Some antaa nykyään monipuolisemman kuvan lapsiperheiden arjesta, vahvistaa tutkijatohtori Katariina Mäkinen Tampereen yliopistosta. Mäkisen kolmisen vuotta kestänyt tutkimus äitiys- ja perheblogeista valmistui tänä syksynä. Tutkimus laajeni Instagram-tileihin, koska suuri osa sisällöstä on lipunut blogeista Instagramiin.

Perheen elämästä somessa kertovat edelleen lähinnä naiset, joukossa on vain muutamia isiä. Perheiden kirjo sen sijaan on laajempi kuin ennen. Sometileiltä löytyy ruokakuntia, joissa on paljon lapsia, ja lisäksi on enemmän yhden vanhemman tai kahden äidin perheitä.

– Myös vammaisten lasten äidit ovat alkaneet tuoda esille omaa arkeaan. Tällaista ei ollut vielä viitisen vuotta sitten.

Silti arki on useimmiten keskiluokkaista, sanoo Mäkinen. Sisältö pyörii tavaroiden ja palveluiden ympärillä erityisesti, jos taustalla on kaupallista yhteistyötä.

Vaippakuvat ovat ehdoton nounou. Niina Mantere ei halua jakaa lapsistaan pissakakkajuttuja, mitkä voisivat myöhemmin hävettää heitä. Kuva: Johanna Talasterä / Yle

Kipeitä asioita kauniiden kuvien takana

Huolellisesti valmistellut ja kauniit kuvat koristavat Mantereen Instagram-tiliä ja blogia. Seuraajat pääsevät edustavien kulissien taakse lähinnä vain Instagramin tarinat-julkaisuissa.

– Storyissä saattaa näkyä sotkuinen koti tai pyykkivuori reaaliajassa.

Teksti silotellun kuvan vieressä saattaa kertoa esimerkiksi ennakkoluuloista nuoria äitejä – tai nuoria vanhempia – kohtaan.

– Kuulin kommentteja ja ihmettelyä, kun sain lapsia näin nuorena. Olin lisäksi yksinäinen, koska olin kaveriporukan ensimmäinen lapsia saanut.

Kehonkuvaakin Mantere pohtii usein. Erityisesti sitä, miksi raskaana olevan tai juuri synnyttäneen naisen vartaloa on monen mielestä oikeus kommentoida.

Avopuolison kanssa on sovittu pelisäännöt julkaisuista, koska yhteiset lapset ovat usein esillä kuvissa ja myös mies näyttäytyy aika ajoin.

– Tarkistutan yhä tekstejä hänellä, jos kirjoitan aremmasta aiheesta. Korostan aina, että kaikki mitä kirjoitan, on minun näkökulmani. Jos jaan ajatuksiani seksistä, puolison mielipide voi olla täysin toinen.

Valkoinen seinä kasasta papereita

Ottaessaan valokuvia erästä yhteistyökampanjaa varten, Niina Mantere halusi taustalle valkoisen seinän. Sellaista ei ollut perheen kodissa. Tapetitkin olivat omasta mielestä rumat.

– Tein niksipirkkaratkaisun ja teippasin A4-papereista taustalle valkoisen seinän. Instan storyissa kerroin seuraajille totuuden. Katsokaa nyt, täällä on puoli seinää teipattu A-nelosilla, jotta sain hyvän kuvan.

Toistaiseksi somettaminen äitiydestä on tuonut perheelle ainoastaan sivutuloja.

Työmäärän lisääntyessä someäiti voi palaa loppuun. Manterekin tunnustaa, että jatkuva päivitysten tekeminen kuormittaa aika ajoin. Etenkin jos ideat ovat vähissä ja pitää kuumeisesti miettiä aihetta päivittäiselle julkaisulle.

– Katoat vähitellen, jos et julkaise sisältöä ja näyttökerrat somessa laskevat, sanoo Mantere.

Someäiti Niina Mantere kertoo, että äitiysblogi ja Instagram-tili olivat ensin harrastus. Osittain somettaminen perheen elämästä on jo muuttunut työksi.

Tutkijatohtori Katariina Mäkinen vahvistaa, että sometyö uuvuttaa monia.

– On jatkuvasti tuotettava timanttista sisältöä. Ammatillisuuden vaatimus ja kaupallinen bloggaaminen tuovat työhön suorittamisen pakkoa.

Väsyttävää on myös työn tekeminen omalla persoonalla.

Kotona putoaa syrjään kaikesta

Sometyön suurin etu on joustavat työajat. Äitiys- ja perheblogia pitävä voi työskennellä kotona ja hoitaa samalla lapsia. Toisaalta työ ja vapaa-aika sekoittuvat. Itsensä työllistäjällä ei myöskään välttämättä ole varaa kieltäytyä tarjotuista töistä.

Tutkijatohtori Katariina Mäkisen mukaan sometyö on silppuista ja useimmalle bloggarille heruu tuloja epätasaisesti. Seuraajia, lukijoita ja kommentteja mitataan aiempaa tarkemmin, joten ansiot eivät aina vastaa nähtyä vaivaa.

– Mitatut luvut ovat usein sidoksissa bloggaajan tuloihin. Sama kaupallisen yhteistyön sisältävä postaus tuo isommat tulot sille, jolla on korkeammat kävijämäärät.

Toisaalta kirjoittaminen ja valokuvien ottaminen somepäivityksiin on keino irtautua hetkeksi taaperoarjesta, henkireikä. Katariina Mäkinen kertoo, että monelle kotiäidille blogi tai oma sometili luo yhteyden ihmisiin kodin seinien ulkopuolella.

Kirjoittaminen ja valokuvien ottaminen somepäivityksiin on Niina Mantereelle keino irtautua hetkeksi taaperoarjesta, henkireikä. Kuva: Johanna Talasterä / Yle

Seuraajista on tullut tärkeitä myös Niina Mantereelle, koska pienten lasten äiti on tuntenut välillä jäävänsä kotiin syrjään kaikesta. Etenkin nyt korona-aikana.

Mutta hänellä on ihmisiä Instagramissa.

– Odotan paljon joidenkin seuraajien viestejä. Saan netissä tutuksi tulleet ihmiset viestien avulla ikään kuin omalle kotisohvalle.

