Kotkalaiskoulussa jo seitsemän luokkaa on joutunut olemaan koronan takia karanteenissa – myös jatkotartunnat oppilaiden kesken ovat nyt mahdollisia

Ainakin yhdellä Hakalan koulun luokalla Kotkassa on myös koronaan sairastuneen oppilaan luokkatovereilla todettu tartuntoja. Se on uutta aiempaan nähden. Yleensä kouluikäiset saavat koronatartunnan oman perheen kautta.

Ainakin yhdellä Hakalan koulun luokalla Kotkassa on myös koronaan sairastuneen oppilaan luokkatovereilla todettu tartuntoja. Se on uutta aiempaan nähden. Yleensä kouluikäiset saavat koronatartunnan oman perheen kautta. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Yksittäisen alakoulun useat koronatartunnat mietityttävät sosiaali- ja terveysviranomaisia Kotkassa. Valtaosa tartunnoista saadaan yhä oman perheen kautta, mutta nyt on saatu ensimmäisiä viitteitä siitä, että herkästi leviävä variantti tarttuisi myös oppilaalta toiselle koulupäivän aikana.

Hakalan alakoulussa Kotkassa on todettu lukukauden alussa huomattavan paljon koronatartuntoja.

Kuukauden kuluessa seitsemän eri luokkaa on jossain vaiheessa ollut määrättynä karanteeniin. Tällä hetkellä karanteenissa on kaksi luokkaa. Kotkan kaupunki tiedotti tuoreimmasta tartunnasta ja sen vuoksi karanteeniin asetetusta luokasta sunnuntaina.

– Tilanne on meillä akuutti, mutta en osaa sanoa miksi tauti sattuu tällä kulmalla leviämään. Koululla on tehty kaikki, mitä on voitu, rehtori Minna Kääriä-Luotonen sanoo.

Vaikka korona on ollut osa koulujen arkea jo puolitoista vuotta, alkusyksyn tartunnat ovat Hakalan koulun ensimmäiset.

– Jatkotartuntojakin on, eli tämä on nyt herkemmin leviävää, ja siinä mielessä poikkeuksellista, Kääriä-Luotonen sanoo.

Karanteeniin määrätyt lapset osallistuvat etäopetukseen joko Teams-järjestelmän kautta, tai he saavat ohjeet opiskeluun Wilman kautta.

Vaikka tartuntoja on nyt ollut, koulun arki rullaa pääasiassa normaalisti. Rehtorin mukaan tilanne on etupäässä työläs opettajille ja henkilökunnalle.

– Lapset eivät pelkää. Asiasta on kysytty ja puhuttu paljon. Luokissa keskustellaan siitä, että näin voi käydä, rehtori Kääriä-Luotonen kertoo.

Tartuntoja myös luokkakavereiden kesken

Kotkalaiskoulussa todetut useat koronatartunnat mietityttävät sosiaali- ja terveysviranomaisiakin.

– Yritämme itsekin sitä selvittää, miksi näin monessa luokassa samassa koulussa on todettu tartuntoja, Kymsoten infektioylilääkäri Risto Pietikäinen sanoo.

Siitä on viitteitä, että koronan delta-variantti olisi herkempi tarttumaan myös koulupäivän aikana, oppilaasta toiseen.

– Ainakin yhdellä Hakalan alakoulun luokalla on myös koronaan sairastuneen oppilaan luokkatovereilla todettu tartuntoja. Se on uutta aiempaan nähden. Tämä voi viitata siihen, että delta-variantti tarttuu herkemmin myös koulussa, Pietikäinen sanoo.

Pietikäisen mukaan tauti ei tähän asti ole juurikaan tarttunut koulussa oppilaalta toiselle, vaan tauti on saatu oman perheen kautta.

Tartuntoja kevättä enemmän

Infektioylilääkärin mukaan yksi selitys useita luokkia koskeviin koronakaranteeneihin on siinä, että kun koronatartunta tulee perheeseen, käy tauti käytännössä läpi kaikki perheenjäsenet. Tällöin usealapsisten perheiden tartunnat tarkoittavat sitä, että herkästi useampi kuin yksi koululuokka joudutaan määräämään karanteeniin.

– Koulun lisäksi lapsilla on usein oppituntien lisäksi erilaisia harrasteryhmiä, joissa on lapsia eri luokilta. Tartunnat voivat levitä myös niissä, ja tämä myös lisää karanteenien määrää, Pietikäinen sanoo.

Infektioylilääkärin mukaan yksittäisiä koronatartuntoja on ollut Kymenlaakson kouluissa keväistä enemmän, mutta muita epäilyjä oppilaasta toiseen tapahtuneista tartunnoista ei ole ollut.

Tartuntoja rupesi ilmenemään kouluissa noin viikko lukuvuoden alkamisen jälkeen. Niitä on ilmennyt tasaisesti koko lukuvuoden alun ajan.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan taudin saaneita oppilaita on ollut vain esikoulussa ja ala-asteella. Näissähän maskisuositusta ei ole, Pietikäinen sanoo.