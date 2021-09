Tunteet ovat pinnassa Turun yliopistossa, kun kaikki eivät pääse lähiopiskeluun – opiskelija: "Haaveeni on päästä edes kerran luentosaliin"

Aino Marjamaa opiskelee toista vuotta sosiaalitieteitä. Lupauksista huolimatta hänen vuosikurssinsa opinnot jatkuvat etänä edelleen. Marjamaa on pettynyt lupauksiin lähiopiskeluun pääsemisestä. Varsinkin demotunneilla vuorovaikutus olisi tärkeää.

TURKU Turun yliopistossa sosiaalitieteitä opiskeleva Aino Marjamaa on ollut aktiivisesti yhteydessä oman tiedekuntansa henkilökuntaan.

Sosiaalitieteissä ensimmäisen ja kolmannen vuoden sekä maisterivaiheen opiskelijat ovat päässeet lähiopiskeluun, mutta toisen vuoden opiskelijat, kuten Marjamaa, jatkavat jo toista vuotta etäopetuksessa. Hän on kuullut opiskelijoista, jotka eivät tunne yhtään opiskelukaveria nimeltä.

– Olemme edelleen totaalietäopetuksessa. Viime viikolla kurssit pyörähtivät käyntiin. Tuntuu järkyttävältä ja hämmentävältä katsoa moodle-sivustoa. Sieltä näkee luentotallenteet eli on turha tulla yliopistolle. Suurin haaveeni on päästä edes kerran luentosaliin. En ole koskaan ollut siellä enkä pääse vieläkään, kertoo Marjamaa.

Tiedekunnan henkilökunta on ottanut Marjamaan palautteet positiivisesti ja ymmärtäväisesti vastaan.

– Ilmeisesti luennoitsijoilla on sellainen käsitys, että joku toinen heistä järjestää lähiopetusta. Lopputulos on, että kaikki on etänä, kertoo Marjamaa ja vaatii muutosta ja arvostusta seuraavassa periodissa, joka alkaa lokakuussa.

Marjamaa kertoo tulleensa yliopiston tiloihin katselemaan luentotallenteita, kun se on nyt mahdollista. Samalla pystyy edes tapaamaan joitain opiskelutovereita. Viime lukukausi kului tiukasti omissa oloissa. Osalla opiskelijoista tunnelmat olivat raskaita.

– Demoryhmissä ihmiset ovat ihan purskahtaneet itkuun, kun on joutunut yksin tekemään tehtäviä. Vuorovaikutus ja vertaistuki ovat niin tärkeitä asioita.

Biotekniikan ja viestinnän opiskelijat olivat lähiopetuksessa luentosalissa. He ohjelmoivat robotteja. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Yliopisto tietää, että eroa lähiopetuksen määrässä on

Turun yliopiston apulaisrehtori Piia Björn tietää, että keskustelu lähiopetuksesta velloo yliopistolla. Hän kertoo, että hallinto on saanut sekä positiivista palautetta että kehittämisehdotuksia.

– Teetin pikakyselyn jokaiseen tiedekuntaan. Lähiopetusta on 10–90 prosenttia eli variaatio on suuri, myöntää Björn.

Apulaisrehtorin mukaan ei kannata odottaa, että Turun yliopisto palaa sadan prosentin lähiopetukseen, kun sellaista määrää ei ole aiemminkaan ollut.

Turun yliopiston vararehtori Piia Björn lupaa lisää lähiopetusta lokakuussa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Nykyisen lähiopetuksen määrää säätelee laaja etätyösuositus ja se, että tilassa ei voi kerrallaan olla kuin 50 opiskelijaa. Lokakuun loppupuolella tämäkin opetusta rajoittava tekijä saadaan todennäköisesti pois.

Yle uutisoi elokuussa, että jotkut opiskelijat jopa harkitsevat opintojen keskeyttämistä koronan aiheuttamien hankaluuksien vuoksi. Vararehtori Björnin mukaan tällaisista keskeyttämisistä ei ole tietoa. Ne rajoittuvat yksittäisiin henkilöihin.

– Sen sijaan kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat siirsivät opintojaan. Nyt heistä on 40 opiskelijaa tulossa kampukselle opiskelemaan, kertoo Björn.

Turun yliopisto otti melkoisen digiloikan, kun se opetti pääosin etänä viime vuoden. Nyt tavoite on tarkastella opetuksen laatua ja pohtia, millainen opetus sopii mihinkin tilanteeseen.

– Osa opiskelijoista ja henkilökunnasta sopeutui hyvin eikä heitä haitannut, että elämää piti rajoittaa. Osalle korona-aika on ollut äärimmäisen vaikeaa. Panostamme hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen monella tavalla, lupaa Björn.

Aino Marjamaa ja Santeri Harinko keskustelevat lähiopetuksen määrästä. – Olen luullut, että kaikki saavat jo lähiopetusta, kertoo Harinko. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Valtiotieteilijä jatkoi sittenkin opintoja

Valtiotieteitä opiskeleva Santeri Harinko pohti elokuussa tosissaan välivuoden pitämistä yliopisto-opinnoista. Koronavuosi kotioloissa tai kaupunginkirjastossa opiskellen otti koville. Hän jatkaa kuitenkin opintoja ja uskoo, että lähiopinnot onnistuvat.

– Saksan kielen opinnot ovat jo alkaneet ja ne ovat etänä. Se sopii kielten opiskeluun. Sivuaineopinnot kaupunkisuunnittelussa ainakin luvattiin järjestää lähiopetuksena. Olen saanut sähköpostilla lupauksen asiasta, kertoo Harinko.

Harinko on nauttinut päästyään Educariumin kirjastoon ja tapaamaan opiskelutovereitaan. Hän kertoo elävänsä ihan eri todellisuutta kuin viime lukukaudella.

– Silloin opiskelu oli ankeaa ja yksinäistä. Olin huolestunut varsinkin uusista opiskelijoista. Nyt näemme täällä ja liikuntapaikat on avattu, joten päästään sinnekin. Huomaan, että on energiaa ja intoa opiskella, iloitsee Harinko.

Aino Marjamaa kertaa ensimmäisen opiskeluvuoden tunnelmia Haringon kanssa.

– Oli tosi iso pettymys, että luennot olivat tallenteina. Meidän kesken tuli sellainen vitsi, että on kuin kirjekurssilla olisi. Ei ole mitään kontaktia luennoitsijaan tai muihin opiskelijoihin, kertoo Marjamaa.

Ylioppilaskunta haluaa panostaa opetuksen laatuun

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten on vienyt opiskelijoiden tuntemuksia yliopiston hallinnon tietoon. Hän painottaa myös, että kaikki opiskelijat eivät vielä uskalla tulla yliopistolle koronatartunnan pelossa ja toisaalta osa haluaa opiskella etänä. Etäopetuksen pitää olla mahdollista, jos opiskelija tai ryhmä joutuu karanteeniin.

– Osa kokee, että odotukset ovat täyttyneet, kun pääsee yliopistolle. Osan mielestä lähiopetusta ei ole tarpeeksi. Oppiaineilla on vastuu järjestää opetusta ja vaihtelua on eri oppiaineissa, kertoo Wahlsten.

TYY:n hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten on tiiviisti yhteydessä yliopiston henkilökuntaan. Opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellaan, kun opetusta kehitetään kaikille sopivaksi. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ylioppilaskunta haluaa panostaa opetuksen laatuun ja sillä on hyvät keskusteluyhteydet yliopiston kanssa.

– Tavoitteena ovat joustavat opinnot. Yleinen tavoite on, että vuodesta 2022 alkaen 30 prosenttia opetuksesta olisi kokonaan etäopetusta ja 70 prosenttia lähiopetusta. Me opiskelijat olemme moninainen joukko, muistuttaa Wahlsten.

Turun yliopistorakennusten avautuminen on houkutellut väkeä paikalle. Tapaamisia voi järjestää muun muassa ulkona koronaturvallisesti. Kuva: Minna Rosvall / Yle

