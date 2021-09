Analyysi: Elokuvaväki kokoontuu tänä iltana kilistelemään kotimaiselle elokuvalle, vaikka salkoon pitäisi nostaa surulippu

Koronapandemian jäljet näkyvät vielä pitkään kotimaisessa elokuvassa. Tänä iltana joukko suomalaisen elokuva-alan huipputekijöitä kokoontuu juhlimaan kotimaista elokuvaa perinteiseen Jussi-gaalaan. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1944, eivätkä sitä ole peruneet takavuosina mitkään muut kuin elokuva-alan sisäiset riidat sekä yksi laiha elokuvavuosi 1960-luvulla.

Kyse on siis lähes tauotta jatkuneesta perinteestä, jossa elokuva-alan ihmiset palkitsevat toisiaan. Tällä kertaa itse gaala on pystytetty Helsinki-Vantaan lentoaseman lähistöllä sijaitseville studioille. Se on muutos, sillä juhla on järjestetty jo vuosia Helsingin Kaapelitehtaalla.

Suoran tv-lähetyksen katsojille sillä ei ehkä ole väliä. Heitä kiinnostaa todennäköisesti enemmän se, millaisessa iltapuvussa Laura Birn saapuu paikalle. Ja miten gaalan uudet juontajat Niina Lahtinen ja Christoffer Strandberg selviävät tehtävästään.

Jussi-gaalan juontajilla on ollut tapana lohkaista vitsejä palkintojenjaon lomassa, mutta vain harvoin ne ovat naurattaneet ketään oikeasti. Onneksi tämä gaalayleisö osaa näytellä.

Jussi-gaalaa vietetään jo toistamiseen poikkeusoloissa. Koronapandemian takia kutsuvierasyleisö on niistetty minimiin, eikä televisioitavaan gaalaan pääse muita kuin ehdokkaat ja heidän seuralaisensa.

Vaikka elokuvaväki kilistelee tänä iltana kotimaiselle elokuvalle, tankoon pitäisi vetää suruliputus: elokuva menetti Suomessa yli puolet katsojista koronapandemian seurauksena viime vuonna. Elokuvateatterit pantiin kiinni poikkeuslain turvin maaliskuun puolivälissä, eikä niitä saatu sen jälkeen kunnolla auki, vaikka koronarajoitukset välillä höllentyivät.

Erikoisen tilanteen seurauksena kotimaisten elokuvien ensi-iltoja alettiin siirtää eteenpäin, eikä domino-efekti ole vieläkään ohi. Elokuvasäätiön laskujen mukaan jonossa on kolmisenkymmentä kotimaista elokuvaa odottamassa pääsyä ihmisten ilmoille. Välitila on kestänyt jo puolitoista vuotta. On todennäköistä, että elokuvatuotantoyhtiöitä vielä kaatuu, kun kassaan ei tule mistään rahaa.

Koska viime vuosi kahlattiin läpi poikkeusoloissa, on suorastaan ihme, että suomalaiset kävivät elokuvissa jopa 1,6 miljoonaa kertaa. Normaalioloissa luku pyörii kahden miljoonan katsojan paremmalla puolella. Viime vuoden katsojamäärä kertoo kahdesta asiasta: suomalaisten rakkaudesta kotimaiseen elokuvaan ja poikkeuksellisesta elokuvamarkkinasta: juuri muitakaan elokuvia ei ollut tarjolla, sillä suuret, kansainväliset elokuvastudiot panivat isot elokuvansa hyllylle odottelemaan parempia aikoja.

Viime vuosi oli myös naisohjaajien vuosi: Pamela Tola, Lenka Hellstedt, Zaida Bergroth, Maria Sid, Jenni Toivoniemi, Ulla Heikkilä ja Virpi Suutari vetivät elokuvillaan hyvin porukkaa teattereihin. Tolan Teräsleidit oli vuoden katsotuin kotimainen elokuva lähes 250 000 katsojallaan. Ja monen lippuluukulla hyvin menestyneen elokuvan katsojamäärä olisi ollut paljon suurempi, jos koronarajoitukset eivät olisi tehneet elokuvien esittämisestä lähes mahdotonta.

Jussi-gaalassa ei palkita elokuvantekijöitä katsojalukujen mukaan, vaan huomio on taiteellisissa ansioissa. Jussi-patsaiden saajista äänestää Filmiauran jäsenistö. Se koostuu elokuva-alan ammattilaisista.

Yle seuraa verkossa Jussi-gaalan punaisella matolla kutsuvieraiden saapumista klo 16.15 lähtien sekä illalla palkintojenjakoa. Jussi-gaalan suora tv-lähetys alkaa MTV:lla klo 20.

