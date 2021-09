Näin nopeaa hintojen nousua nähtiin Suomessa viimeksi lähes vuosikymmen sitten – nousua pidetään tervetulleena, mutta PTT näkee siinä myös uhkakuvia

Talous kasvaa nyt poikkeuksellisen vauhdikkaasti, arvioi talousennusteensa tänään julkaissut Pellervon taloustutkimus PTT. Se ennustaa tämän vuoden talouskasvuksi 3,7 ja ensi vuoden kasvuksi 4,0 prosenttia.

PTT:n mukaan kotitalouksien kulutus kasvaa nyt poikkeuksellisen nopeasti. Sitä vauhdittavat työllisyyden paraneminen, palkkojen nousu sekä korona-aikana kertyneet noin 8 miljardin euron säästöt ja patoutuneet tarpeet.

Uhkakuviakin nähdään. Suurin yksittäinen uhka hyvälle talouskehitykselle on hintojen nousu, PTT katsoo.

– Kansainvälisesti riskinä on, että hintojen ja palkkojen nousut alkaisivat ruokkia toinen toistaan. Tämän kierteen pysäyttämiseksi keskuspankkien pitäisi nostaa korkoja, PTT arvioi tiedotteessa.

Tutkimuslaitoksen mukaan tällaista korkoyllätystä seuraisi iso korjausliike alaspäin erityisesti Yhdysvaltain osake- ja asuntomarkkinoilla. Suomessa SAK on varoittanut lähtemästä mukaan kilpajuoksuun.

Turvallisuushakuisille säästäjille tilanne pysyykin vaikeana. Jos inflaatio jää parin prosentin tuntumaan, nollakorkoisella tilillä olevien rahojen ostovoima hupenee, mutta osakesijoituksissa on tunnetusti korkeampi riskitaso.

Nyt hintojen nousu näkyy vasta kapealla alueella

Inflaatio on ollut runsaasti esillä viime kuukausina. Tilastokeskuksen tänään julkaistujen tietojen mukaan inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 2,2 prosenttia.

PTT:n ennustepäällikkö Janne Huovari huomauttaa, että inflaatio on keskittynyt vain muutamille alueille.

– Ensin bensan hinta ja muiden polttoaineiden hinta, nyt enemmän asuminen ja siinä uudet asunnot, asuntojen hinnannousu ja remonttien kallistuminen. Nämä kolme tekijää selittävät valtaosan meidän hintojen noususta, Huovari sanoo.

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen ei ole nykyisestä inflaatiovauhdista huolissaan.

– Sopiva inflaatio on hyvästä taloudelle. Keskuspankkien inflaatiotavoite on noin kahdessa prosentissa, ja Suomessa ollaan nyt juuri siinä. Vaikka inflaatio on kiihtynyt, pieni kiihtyminen on ihan tervetullutta, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan vastaavia parin prosentin inflaatiolukuja on Suomessa nähty viimeksi vuonna 2012. Hänkin katsoo hintojen nousun keskittyneen toistaiseksi kapealle alueelle, kuten remontointiin.

Iso osa inflaatiosta voi olla ohimenevää

Myös Mikkonen nostaa PTT:n tavoin uhaksi sen, jos hintojen nousu lähtee kierteelle, jolloin se tulee laajemmin vaikuttamaan koko talouteen ja leviää tuotteiden hintoihin.

Mikkonen katsoo, etteivät inflaationäkymät ole viime kuukausina juuri muuttuneet.

– Inflaatiokeskustelu alkoi kiihtyä keväällä ja nyt seurataan, onko tämä tilapäistä vai jääkö pysyvämmäksi ilmiöksi. Itse uskon, että iso osa etenkin USA:n inflaatiosta on ohimenevää.

– Mutta nyt jos koskaan taloudessa on sellaisia signaaleja, että inflaatio voi pysyvämminkin jäädä korkeammalle tasolle, sitä kannattaa seurata, Mikkonen toteaa.

