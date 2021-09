YK:n pääsihteeri: Afganistanille luvattu yli miljardin dollarin arvosta avustuksia

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan keskusteluyhteyden säilyttäminen Talibaniin on välttämätöntä, jotta avustukset pystytään järjestämään perille. Pääsihteeri varoittaa Afganistania uhkaavasta ruokapulasta.

YK:n jäsenmaat ovat lupautuneet antamaan Afganistanille apua yli miljardin dollarin arvosta, järjestön pääsihteeri Antonio Guterres kertoi maanantaina Genevessä.

Tästä summasta pyritään keräämään 600 miljoonaa dollaria eli 508 miljoonaa euroa vuoden loppuun mennessä.

Guterresin mukaan Afganistanin tilanne on kriittinen, sillä maan ruokavarat voivat loppua lokakuuhun mennessä. YK:n alainen Maailman ruokaohjelma WFP arvioi, että 14 miljoonaa afganistanilaista on parhaillaan nälkiintymisen kynnyksellä.

Guterres puhui Afganistanin hätäapua käsittelevässä virtuaalikokouksessa, johon Suomesta osallistui kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.)

Yhteys Talibaniin ei saa katketa

Hätäapukokouksessa Yhdysvallat ilmoitti antavansa 54 miljoonan euron arvosta lisäapua Afganistanille, Kiina kertoi jo viime viikolla lähettävänsä maahan 26 miljoonan euron edestä ruokaa ja lääkkeitä.

Suomi on aikaisemmin ilmoittanut antavansa kolme miljoonaa euroa afgaanipakolaisten auttamiseen YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta.

YK:n pääsihteeri Guterres korosti, että kansainvälisen yhteisön on nyt erittäin tärkeä pitää yhteyttä Talibaniin, jotta Afganistanin talouden romahdus voidaan välttää.

Yhteydenpito on välttämätöntä myös avun saattamiseksi perille.

– On mahdotonta järjestää humanitaarista apua Afganistanin sisällä ilman, että pidetään yhteyttä maata tosiasiallisesti johtavaan hallintoon, Guterres kuvaili uutistoimisto AFP:n mukaan.

Pakolaisten määrä yhä kasvussa

YK:n Kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM arvioi aikaisemmin maanantaina, että pakolaisuus on Afganistanissa edelleen kasvanut. Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että väkivallan ja taisteluiden määrä on Afganistanissa laskenut Talibanin noustua valtaan viime kuussa.

IOM:n mukaan maan sisäiset pakolaiset suuntaavat maaseudulta kaupunkeihin. Tällä hetkellä afganistanilaisia ei järjestön mukaan "virtaa massiivisesti" naapurimaihin.

Rajanylityksiä tehdään kuitenkin paljon epävirallisia reittejä pitkin ja sen vuoksi tilannetta on hankala seurata, kommentoi IOM:n johtaja Antonia Vitorino.

Lue lisää:

Afganistanissa puoli miljoonaa ihmistä voi lähteä pakoon loppuvuonna – Pakistanin lähettiläs Ylelle: Älkää jättäkö meitä hoitamaan tilannetta yksin

Haavisto: EU pohtii toimiston avaamista Kabuliin hoitamaan humanitaarista apua – ennakkoehtona ihmisoikeudet