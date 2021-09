Kotipornoa, Jugoslavian sotaa ja Nicolas Cagen ilmiömäinen roolityö – tässä kahdeksan tärppiä Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleille

1. Pleasure

Ruotsalainen Ninja Thyberg vieraili Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla vuonna 2016 feministisellä lyhytelokuvaretrospektiivillä. Yksi sen kohauttaneimmista elokuvista oli Cannesissa palkittu Pleasure (2013), joka näytti, mitä pornokuvauksissa tapahtuu, kun kamerat eivät käy.

Thyberg jatkoi teeman käsittelyä ensimmäisessä pitkässä fiktioelokuvassaan Pleasure (2021). Sundancen elokuvajuhlilla ensi-iltansa saanut Pleasure seuraa 19-vuotiasta Bellaa, joka muuttaa Ruotsista Los Angelesiin päämääränään pornotähteys hinnalla millä hyvänsä. Sofia Kappel tekee pääroolin hyytävän hienosti.

Thyberg teki elokuvaansa varten neljä vuotta taustatutkimusta. Lähes kaikki sivuosien näyttelijät ovat pornoalan ammattilaisia. Pleasure näyttää seksityön työnä, mutta osoittaa myös pornoteollisuuden ongelmat syyllistymättä taivasteluun.

2. Bad Luck Banging or Loony Porn

Romanialaisen Radu Juden Bad Luck Banging on persoonallinen kuvaus ohjaajan kotimaan lähihistoriasta, koronakesästä, moraalista ja kuvien todellisuudesta.

Elokuvan alussa nähdään kotitekoinen seksivideo. Tarinan edetessä selviää, että videolla esiintyvän opettaja-Emilian mies on ladannut videon nettiin. Skandaali seuraa ja potkuilla uhkaillaan.

Brechtiläistä henkeä ja estetiikkaa kunnioittavan elokuvan lopussa soi suomalaiskatsojien iloksi M. A. Nummisen kappale In Order To Tell.

Judea kuvaillaan nykyelokuvan vihaisimmaksi, provosoivimmaksi ja hauskimmaksi älyköksi. Bad Luck Banging or Loony Porn on voittanut Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon.

3. After Love

Englantilais-pakistanilaisen Aleem Khanin hieno draamaelokuva kertoo nuorena muslimiksi kääntyneestä Marysta. Kun hänen Ahmed-puolisonsa kuolee, selviää Marylle, että tällä on ollut toinen nainen Ranskassa.

Kun Mary matkustaa ottamaan naisesta selvää, törmäävät kulttuurit ja ennakkoluulot ryminällä yhteen. Moderni ranskatar olettaa huivipäisen Maryn olevan siivooja.

After Love käsittelee Maryn näkymättömyyttä, stereotypioita, toisen naisen asemaa ja lasten merkitystä parisuhteessa.

4. Pig

Oscar-palkitun Nicolas Cagen ura on ollut kauniisti sanottuna ailahtelevainen, mutta arvostelujen perusteella Pig palauttaa näyttelijän ammattinsa kärkikaartiin. Cagen roolisuoritusta on kuvailtu ilmiömäiseksi.

Cage näyttelee amerikkalaisen Michael Sarnoskin esikoisohjauksessa erämaahan erakoitunutta tryffelinmetsästäjää. Kun miehen huippulahjakas tryffelisika ryöstetään, joutuu hän palaamaan kaupungin räkälöihin ja gourmet-ravintoloihin. Sian kohtaloa selvitellessään hän kohtaa samalla oman menneisyytensä.

Elokuva on tulossa teatterilevitykseen 26.11.2021.

5. Absolute Denial

Brittiläisen Ryan Braundin mustavalkoisessa animaatiossa on yli 30 000 käsinpiirrettyä ruutua. Ohjaajan mukaan intohimoprojektia ei olisi koskaan syntynyt ilman pandemian aiheuttamaa eristystä.

Eristys on kantava teema myös elokuvassa, joka kertoo tyttöystävänsä, opintonsa ja lääkkeensä hylkäävästä, varastohalliin sulkeutuvasta nuoresta miehestä. Huippulahjakas koodari keskittyy hallissaan rakentamaan ennennäkemätöntä supertietokonetta, jonka tekoäly varotoimista huolimatta riistäytyy luojansa käsistä.

6. The Most Beautiful Boy in the World

Kristina Lindströmin ja Kristian Petrin ruotsalaisdokumentti kertoo näyttelijä Björn Andrésenista, josta italialaisohjaaja Luchino Visconti teki muusansa. Kun Visconti vuonna 1971 valitsi Andrésenin Kuolema Venetsiassa -elokuvaansa Tadzion rooliin, oli tämä vasta hauras 15-vuotias.

Dokumentti paljastaa, miten koekuvaus sujui, miten lapsi esittelee haluttomasti pojanvartaloaan ohjaajalle ja mitä siitä kaikesta seurasi myöhemmin Andrésenin elämässä.

Viscontin elokuva teki Andrésenista lukuisiksi vuosiksi “maailman kauneimman pojan”, jota kierrätettiin ihmeteltävänä ympäri maailmaa. Dokumentti esitetään myöhemmin myös Ylellä.

7. Quo Vadis, Aida?

Palkitun bosniahertsegovinalaisen Jamila Žbanićin elokuva on pysäyttävä kuvaus vuoden 1995 Srebrenican joukkomurhasta ja kipeä muistutus lähihistoriasta. Quo vadis, Aida? kertoo paikallisesta YK-tulkista, joka yrittää suojella perhettään lähestyvältä verilöylyltä kansainvälisen yhteisön väistellessä vastuutaan.

Quo vadis Aida? herättää kysymyksiä siitä, miten voittajat ja häviäjät voivat elää sodan jälkeen rinnakkain ja miten hirvittävistä traumoista voi selvitä.

Elokuva on ehdolla parhaan ulkomaisen Oscarin saajaksi.

8. The Man Who Sold His Skin

Afrikkalainen elokuva on yksi tämän vuoden festivaalin teemoista. Tunisialainen Kaouther Ben Han on maanosansa merkittävimpiä ohjaajia. The Man Who Sold His Skin on ehdolla parhaan ulkomaisen Oscarin saajaksi.

Elokuva kertoo Libanoniin pakenevasta syyrialaisesta Samista, jonka ihoon taiteilija haluaa tatuoida Schengen-viisumiin. Vastalahjaksi Sam pääsee matkustamaan rakkaansa luo Eurooppaan.

Mustan huumorin värittämä satiirinen elokuva katsoo kriittisesti kansainvälistä lakia, taiteen kaupallisuutta ja yleistä kyynisyyttä.

