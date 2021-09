Herätys: Opiskelijat kokevat jääneensä heitteille, rokotekattavuudessa alueellisia eroja, Yle selvitti Venäjän vaalien ongelmia

Keudan johto myöntää, että joitain ongelmia on ollut, mutta se ei niele opiskelijoiden koko kritiikkiä. Kuvan opiskelijat eivät liity juttuun.

Keudan johto myöntää, että joitain ongelmia on ollut, mutta se ei niele opiskelijoiden koko kritiikkiä.

Osa ammattiopisto Keudan opiskelijoista kokee jääneensä heitteille

Haastattelemamme Keudan opiskelijat Järvenpäässä kokevat jääneensä vaille opetusta. Kritiikki koskettaa erityisesti Keudassa vuonna 2019 aloitettua teknisen suunnittelun perustutkinnon opetusta, mutta opiskelijoiden mukaan ongelmia on muillakin linjoilla. Oppilaitos myöntää osan ongelmista, mutta perustelee syitä opettajapulalla ja opetustavan muuttumisella.

Rokotekattavuus voi jäädä paikoin matalaksi

Maan matalimmat luvut ovat Sievissä, jossa koronarokotteen on saanut tällä hetkellä 54,8 prosenttia asukkaista. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion johtava ylilääkäri Risto Olli uskoo, että rokotuskattavuus nousee sitten, kun yhteiskuntaa aletaan avata. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Osaan Suomea on todennäköisesti jäämässä matalan koronarokotuskattavuuden alueita. Tällaisia kuntia on etenkin Pohjois-Pohjanmaalla. Alhaisten lukujen taustalla on rokotusvastaisuutta, mutta myös lapsien määrä vaikuttaa. THL:n mukaan alhainen rokotuskattavuus voi tarkoittaa paikallisia tartuntaryppäitä ja myös rajoituksia.

Viisi kysymystä ja vastausta Venäjän duuman vaaleista

Duuman vaalit pidetään nyt ensimmäistä kertaa kolmipäiväisinä, mutta varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina. Duuman lisäksi ympäri Venäjää järjestetään eritasoisia paikallis- ja aluevaaleja. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Venäjällä järjestetään loppuviikosta parlamentti- ja aluevaalit, mutta todellisuudessa venäläiset eivät pysty juuri muuttamaan maansa suuntaa äänestämällä. Vaaleja kontrolloidaan tiukasti ja vaaliviranomaiset ovat estäneet ehdokkuuden merkittäviltä hallinnon kriitikoilta. Myös riippumattoman median ja vaalitarkkailijoiden toimintamahdollisuuksia on rajoitettu. Lisäksi on tehty vaalien järjestämiseen liittyviä uudistuksia, jotka helpottavat tulosten väärentämistä. Asiantuntijat pelkäävätkin laajaa vaalivilppiä.

Yle selvitti, millä eri tavoin vallanpitäjät varmistavat itselleen suotuisan vaalituloksen ja odotetaanko epärehellisten vaalien saavan kansan kadulle.

Tuuli puhaltaa myös tänään

Kuva: Yle

Päivä valkenee monin paikoin melko tuulisena. Lounaassa on selkeintä, maan keskivaiheilla on sateista.

Pohjoisessa tuuli puhaltaa kylmästi koilisen puolelta. Lämpötila nousee etelässä enimillään vähän yli kymmeneen asteeseen.

