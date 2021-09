Valta on vaihtumassa Norjassa – pääministeriksi nousemassa työväenpuolueen Jonas Gahr Støre

Kahdeksan vuotta Norjaa johtaneen pääministerin Erna Solbergin kausi on tulossa päätökseensä.

Norjassa valta on vaihtumassa kahdeksan vuoden jälkeen. Työväenpuolueen johtaja Jonas Gahr Støre on nousemassa maan uudeksi pääministeriksi ja pääministeri Erna Solbergin johtama konservatiivipuolue Höyre on siirtymässä oppositioon.

Ruotsin yleisradio SVT:n mukaan työväenpuolue olisi saamassa 25,6 prosenttia äänistä, ja Höyre 20,4 prosenttia äänistä.

Vaaliviranomaisen ennusteen mukaan työväenpuolue, keskustapuolue ja vasemmistopuolue olisivat saamassa niukan enemmistön parlamenttiin.

Ennusteen mukaan kolmikolle olisi tulossa 169-paikkaiseen parlamenttiin 86 paikkaa. Näin ollen se ei olisi riippuvainen vihreiden ja marksilaisen Punaiset-puolueen tuesta.

Vaalihuoneistot sulkeutuivat iltakymmeneltä Suomen aikaa.

