Pysähtyykö kuski, kun suojatielle pyrkii hiljainen eläinhahmo? Kajaanissa taiteilijat tarttuvat nyt liikenneturvaan – suora lähetys kello 8

Paikallisten taiteilijoiden tempaus on osa valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa. Muuttuuko suojatietä ylittävä ihminen näkyväksi, kun päälle puetaan eläinasu?

Kajaanin keskustassa nähdään keskiviikkoaamuna äänetön eläinjoukko pyrkimässä suojatien yli.

Tempauksen takana on vapaa ammattiteatteri Vaara-kollektiivi. Performanssi käsittelee liikenneturvallisuutta.

– Se, että hahmot ovat hiljaa, on tehokeino. Sillä halutaan herättää huomio, selittää teatterintekijä Sara Saxholm.

Aamun performanssilla taiteilijat haluavat muistuttaa kaupunkilaisia siitä, että on autoilijan velvollisuus päästää jalankulkija suojatien yli tilanteesta riippumatta.

Esitys on osa valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa (siirryt toiseen palveluun), jonka teemana on "näe ja näy".

Sara Saxholmin mielestä jalankulkijoiden oikeuksia ei aina kunnioiteta Kajaanissa.

– Varsinkin muualta muuttaneet ovat kertoneet, että suojatiellä kulkevan huomioiminen on poikkeuksellisen huonoa.

Hänen mukaansa Kajaanin keskustassa ongelmapaikkoja on esimerkiksi Lönnrotinkadulla ja Pohjolankadulla. Suojatien edessä tuntuu, etteivät kumpikaan, autoilija tai jalankulkija, tiedä liikennesääntöjä.

– Siellä on arpomista, että saako mennä suojatien yli vai eikö saa mennä. Autoilijahan ei voi päättää, että huvittaako pysähtyä suojatien kohdalle.

Suojaako suojatie?

Jalankulkijoiden henkilövahingot ovat puolittuneet kymmenen vuoden aikana.

Liikenneturvan mukaan kolmen viime vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa. Uhreista joka viides on kuollut suojatiellä, ja siellä on tapahtunut myös 60 prosenttia loukkaantumisista.

– Pitää muistaa, että suojatie on vain maalia tien pinnassa. Vaikka tienkäyttäjät näkevät merkinnän, ei se tee siitä sen suojaavampaa, jos emme käyttäydy kuten tilanne edellyttää, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski.

Mukana on myös inhimillinen riski, sillä jalankulkijat ja autoilijat ovat liikenteessä erilaisilla valmiuksilla ja asenteilla.

Tieliikennelakia uudistettiin runsas vuosi sitten. Silloin lakiin kirjattiin periaatteena tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus.

Kalmakoski pitää tätä hyvänä, koska käytännössä se tarkoittaa, että ennakoidaan eteen tulevia tilanteita – ja siihen turvallinen liikkuminen perustuu.

Myös suojatiesäädäntö sai tarkennuksia. Nyt kuljettajien on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, siinä missä aikaisemmin puhuttiin suojatielle astumisesta.

Suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa viereiseltä kaistalta pysähtymättä, jos näkymä suojatielle on rajoittunut jollakin tavalla. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa katutyötä tai roskalavaa.

– Siinä on haluttu lähteä suojaamattoman liikenteen eli jalankulkijoiden turvallisuuden parantamisesta. Suojaamaton osapuoli on aina se, joka kärsii eniten. Siksi suojatien pitää olla äärimmäisen tärkeä, Kalmakoski kertoo.

