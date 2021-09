Marja Sannikka: EU:n suunta on hukassa

EU on mahdollistanut meille paljon, mutta nyt unioni on hukassa isojen asioiden kanssa. Onko yhteinen linja taloudesta tai maahanmuutosta edes realistista, miettii Marja Sannikka.

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Alkuperäinen ajatus EU:sta on upea: suurin osa mantereen maista yhdessä rauhan, kaupan ja yhteisten arvojen puolesta. Nyt EU on kuitenkin vastatuulessa. Ensimmäinen maa koko sen historian aikana jätti unionin, ja jäljelle jääneillä mailla on vaikeuksia löytää yhteistä säveltä niin talousasioissa kuin esimerkiksi turvapaikanhakijoiden suhteen.

Katso videolta lisää EU:n kohtalonkysymyksiä ja kerro, mitä sinä ajattelet: Ovatko EU:n jäljellä olevat 27 maata riittävän samanlaisia ja samanmielisiä muodostaakseen vahvan unionin? Entä onko Suomella selkeä käsitys siitä, mitä se itse EU:n tulevaisuudelta toivoo?

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuutta täytyy katsoa silmiin, jotta maailmaa voi muuttaa paremmaksi.

Lisää aiheesta Marja Sannikka -ohjelmassa Yle Areenassa perjantaina 17.9.2021 klo 18 ja TV1:llä klo 20.