Valmet Automotiven uusi akkutehdas Uudessakaupungissa aloitti tuotannon – tavoitteena 500 000 akkumoduulia ja akkupakettia vuodessa

Valmet Automotiven uusi akkutehdas on rakennettu Uudenkaupungin autotehtaan yhteyteen. Kuva: Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Valmet Automotive on rakentanut uuden akkutehtaansa Uudenkaupungin autotehtaan yhteyteen. Tavoitteena on laajentaa akkutehdasta nykyisestä vielä vuonna 2024.

Auto- ja akkuvalmistaja Valmet Automotive käynnisti tuotannon uudessa akkutehtaassaan Uudessakaupungissa tiistaina.

Tuotanto aloitettiin juhlallisuuksilla. Avajaistilaisuudessa oli mukana elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Valmet Automotive kertoo, että uudessa akkutehtaassa tullaan rakentamaan vuodessa noin 500 000 akkumoduulia ja akkupakettia. Lisäksi tarkoituksena on laajentaa akkutehdasta vuoteen 2024 mennessä niin, että tehtaassa toimii neljä akkutuotantolinjaa.

Uusi tehdas on maksanut arviolta 120 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi työllistävänsä tehtaassa satoja uusia työntekijöitä.

Tehtaalle on tähän mennessä palkattu noin 200 työntekijää ja vuoden 2024 laajennuksen jälkeen työntekijämäärä on noin 500. Tehdas on rakennettu autotehtaan yhteyteen.

Valmet Automotivella on akkutehdas myös Salossa.

