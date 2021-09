Postin nimissä lähetettyjen huijausviestien taustat alkavat selvitä: poliisi tutkii kymmentä toisiinsa kytkeytyvää petosaaltoa

Poliisin mukaan epäillyt valmistelivat rikokset huolellisesti ja tekotapa oli poikkeuksellisen suunnitelmallinen ja monimutkainen. Kokonaisuudessa on yli 40 epäiltyä.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi kuuden eri petosvyyhdin esitutkinnan, poliisi tiedottaa (siirryt toiseen palveluun).

Tapauksissa on kaapattu satojen yksityishenkilöiden pankki- ja henkilötietoja, ja heidän nimissään on haettu lainoja rahoitusyhtiöiltä. Epäillyt ovat saaneet henkilöiden pankkitunnukset haltuunsa huijausviesteillä, joita on lähetetty esimerkiksi Postin nimissä.

Yksi petosaalto eteni syyteharkintaan jo tämän vuoden talvella. Lisäksi tutkinnassa on edelleen kolme samaan kokonaisuuteen liittyvää tapausta.

Yhteensä tutkittavia petosaaltoja on kymmenen kappaletta, ja ne kaikki liittyvät toisiinsa. Kaikissa on rikosnimikkeenä törkeä petos.

Poliisi epäilee, että suomalaiset ja virolaiset epäillyt saivat rikoshyötyä yhteensä noin 375 000 euroa alle vuodessa.

Ensimmäinen petosaalto tapahtui huhtikuussa 2020 ja viimeisin tammikuun 2021 ensimmäisinä päivinä. Nyt syyteharkintaan siirtyvät kuusi aaltoa tapahtuivat syyskuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana, poliisi kertoo.

"Tekotapa on poikkeuksellisen monimutkainen"

Poliisin mukaan epäillyt valmistelivat rikokset huolellisesti. Ennen jokaista aaltoa sadoille henkilöille lähetettiin kalasteluviestejä Postin nimissä. Viestissä kerrottiin, että henkilölle oli saapunut paketti.

Tarvittavat tiedot kaapattiin, kun henkilö avasi tekstiviestissä olleen linkin ja tunnistautui pankkitunnuksilla. Viestin avanneet henkilöt joutuivat siis identiteettivarkauden uhriksi. Kaapatuilla tunnuksilla epäillyt hakivat lainoja eri rahoitusyhtiöiltä. Rahat siirrettiin etukäteen järjestetyille pankkitileille, jotka kuuluivat tekijäpiirin jäsenille.

– Pikavipeillä hankittuja rahoja liikuteltiin ripeästi pankkitileiltä ja henkilöiltä toisille. Näin rahojen alkuperää yritettiin osittain häivyttää. Yhdellä henkilöllä saattoi olla jopa kymmenen vain tekoa varten avattua tiliä valmiina. Ilmeni myös, että tekijöillä oli varasuunnitelmia, jos johonkin ajateltuun rahavirtaan tuli häiriötekijöitä kesken rikoshyödyn turvaamisen, sanoo tutkinnanjohtaja Matias Björklund poliisin tiedotteessa.

Lopulta rahat nostettiin pankkiautomaateista Suomessa ja ulkomailla. Sen jälkeen käteistä toimitettiin ennalta sovittuihin paikkoihin, joista ne noudettiin ja kuljetettiin eteenpäin.

– Tekotapa on poikkeuksellisen suunnitelmallinen ja monimutkainen. Kesti viikkoja ennen kuin ymmärsimme täysin, miten nämä tarkasti koordinoidut teot toteutettiin. Lopulta pystyimme kuitenkin tekemään sellaisia toimenpiteitä, joilla rikossarja saatiin avattua, sanoo tutkinnanjohtaja Björklund.

Kokonaisuudessa yli 40 epäiltyä

Talvella 2021 syyteharkintaan edennyt vyyhti tapahtui joulukuussa 2020, poliisi kertoo. Kyseisen tapauksen esitutkinta saatiin nopeasti valmiiksi, koska poliisi otti yhden epäillyistä kiinni verekseltään.

Epäilty saatiin kiinni ja teko osittain keskeytettyä, kun hän oli nostamassa pikavippejä Espoonlahdessa sijaitsevasta pankkiautomaatista. Rahat oli hankittu kymmenien identiteettivarkauksien avulla.

Epäillyn hallusta takavarikoitiin 4 000 euroa käteistä. Samalla kertaa poliisi löysi toisen epäillyn pankkikortin ja muuta aineistoa, joka avasi rikoskokonaisuutta entisestään.

Kokonaisuudessaan syksyn kolmen petosaallon kokonaisuudessa epäillyt hakivat yhteensä 176 lainaa useista rahoitusyhtiöistä. Käteistä rahaa nostettiin automaateista reilut 80 000 euroa. Kyseisessä kolmen aallon kokonaisuudessa on 12 epäiltyä, jotka ovat syntyneet 1970–1990-luvuilla.

Yhteensä petoskokonaisuudessa on epäiltyjä yli 40. Kahden henkilön epäillään osallistuneen yhteensä kuuteen petosaaltoon.