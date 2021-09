Haloo Helsingin Elli antaa musiikin puhua, mutta pitää tärkeänä, että mielenterveydestä keskustellaan

Haloo Helsinki! juhlisti seitsemättä levyään perjantaina näyttävästi. Yhtye soitti Älä pelkää elämää -albumin kokonaisuudessaan Hämeentien skeittipuistossa Helsingissä. Suorana striimatulle keikalle ei myyty pääsylippuja, vaan niitä jaettiin sosiaalisen median kautta erilaisia tehtäviä suorittaneille faneille.

Keikalla huomiota herätti laulaja Elli Haloon (oik. Elisa Tiilikainen) välispiikki, jossa hän totesi, ettei kerro lehtien palstoilla diagnooseistaan, mutta kertoo niistä lauluissaan. Solisti avasi linjanvetoaan Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa.

– Pidän itseäni myös turvassa sillä. Olen herkkis tyyppi.

– Enemmän kuin se, että kertoisin, mitkä kaikki diagnoosit mulla on tai miten mun päivät tai viikot menevät, niin sen sijaan teen vaikka tuollaisen biisin kuin Pelikaani.

Uudelta levyltä löytyvän kappaleen kertosäkeessä lauletaan: “Elämä, anna mulle se pieni tunne, että selviän tämän elämän / Päällepäin ei voi tietää, mitä ihminen sietää, mutta selviän tämän elämän.”

– Siitä on nyt jo parissa päivässä saanut sellaista palautetta, että selkeästi ne, joiden on pitänyt se kuulla, ovat sen kuulleet. Koen, että sillä on paljon isompi vertaistuki, että joku voi saada sieltä biisistä sen, kuin sillä, että mä itse nyt sönköttäisin tässä nämä mun kaikki probleemat esille. Musiikki puhukoon.

Samaan hengenvetoon Elli kuitenkin korostaa arvostavansa sitä, että nykyään mielenterveysasioista puhutaan enemmän ja avoimemmin.

– Se on ihan elintärkeää. Kaikki rispekti niille, jotka niitä myös tuolla somessakin tuovat esiin. Mutta oma tapani on tuoda niitä näissä lauluissa.

Katso Haloo Helsingin koko haastattelu Yle Areenassa: