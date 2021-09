Miksi naapurilukiossa pääsee kirjoituksiin karanteenista huolimatta, mutta omassa ei? Lukiolaisten liitto: Epätasa-arvoista

Miksi naapurilukion ylioppilaskokelas voi osallistua kirjoituksiin koronakaranteenista huolimatta, vaikka omassa lukiossa se ei onnistu? Ajatus tuntuu monesta lukiolaisesta epäreilulta, kertoo Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Emilia Uljas.

– Tämä on suuri alueellisen epätasa-arvon luoja. Pahimmassa tapauksessa valmistuminen voi siirtyä, hän sanoo.

Erot johtuvat siitä, että jotkut lukiot ovat järjestäneet karanteenissa oleville kokelaille erilliset tilat kirjoituksia varten, mutta suurin osa ei. Ilman erillistä tilaa karanteeniin määrätyt eivät pääse kirjoituksiin.

Lukiolaisten liitto toivookin, että oppilaitokset järjestäisivät karanteenitilat, jos se suinkin onnistuu. Uljas kannustaa myös lukioita sopimaan järjestelyistä yhdessä. Silloin naapurilukion kokelaat voisivat hyödyntää karanteenitiloja, jos sellaisia ei voida omassa oppilaitoksessa järjestää.

– Äkkiseltään ei tule näiden lisäksi muita ratkaisuja mieleen kuin se, että opiskelija itse pysyy omaehtoisessa karanteenissa ennen koetta. Tilanne on hankala, Uljas toteaa.

Emilia Uljas sai viime keväänä paljon viestejä kokelailta, joita pelotti koronalle altistuminen kirjoitusten alla. Tänä syksynä viestejä on tullut vähemmän. "Moni on saanut jo ainakin yhden rokotteen ja koronatilanne on yleisesti helpottanut", Uljas pohtii. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

"Lähes mahdotonta toteuttaa"

Viime keväänä karanteenitila oli käytössä 24 lukiossa. Kaikkiaan oppilaitoksia on Suomessa vajaat 400. Lukiolaisten liitolla ja Ylioppilastutkintolautakunnalla ei ole tarkkaa tietoa tänä syksynä karanteenitiloihin varautuneiden lukioiden määrästä.

– Käytännön tuntuma on, että pieni osa lukioista valmistautuu karanteenijärjestelyihin, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo.

Muutamalta paikkakunnalta löytyy Tähkän mukaan lukioiden yhteinen karanteenitila. Toisissa järjestely onnistuu vain koepäivinä, jolloin kirjoittajia on vähän.

Kunnat selvittävät karanteenijärjestelyjä yhdessä sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntatautiviranomaisen kanssa.

– Sen toteuttaminen on lukioille hyvin vaativaa, lähes mahdotonta. Karanteenissa kyse on tartuntatautilääkärin tekemästä päätöksestä, jossa kontakteja on rajattu.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri toteaa, että kunnilta ei voi edellyttää karanteenitilojen järjestämistä, koska se on osalle mahdotonta.

– Olisi ehkä enemmän epätasa-arvoista kieltää karanteenitilojen järjestäminen niiltä, joille se on mahdollista, koska kaikki eivät siihen pysty, hän sanoo.

Koe voi siirtyä karanteenitilasta huolimatta

Aina karanteenitilakaan ei riitä. Kirjoitukset ja jopa lakkiaiset voivat kunnan ja lukion järjestelyistä huolimatta siirtyä, jos kokelas altistuu koronalle kirjoitusten alla. Niin kävi esimerkiksi Savonlinnassa viime keväänä.

–Päätös on aina päiväkohtainen, vaikka ennakkojärjestelyt olisi tehty. Se riippuu alueen, lukion ja kokelaan tilanteesta, Tähkä sanoo.

Hän muistuttaa, että karanteeniin joutuneen kokelaan pitää päästä koepaikalle olematta kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Lisäksi hän pitää käydä koronatestissä ja saada siitä negatiivinen tulos.

– Voi olla, että järjestely ei ole mahdollinen myöskään kokelaan oman tilanteen vuoksi, Tähkä toteaa.

Ilmoittautumisen voi mitätöidä

Yleisimmin karanteeniin joutuvat abiturientit suorittavat välistä jäävät kirjoitukset seuraavalla tutkintokerralla eli ensi keväänä.

Ylioppilastutkinto pitää saada valmiiksi kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla, ja hylättyä koetta voi uusia vain kolmella peräkkäisellä kerralla. Kirjoituksia ei voi siis siirrellä loputtomiin. Lukio ja lautakunta neuvovat kokelaita, miten kokeiden suorittamista pääsee jatkamaan.

Vaikka kokelas joutuisi aloittamaan tutkinnon uudestaan, hän voi ottaa aiemmin hyväksytyt kokeet suoraan osaksi uutta tutkintoa kolmen vuoden ajan.

– Yhdenvertaisuusasiat täytyy käsitellä tapauskohtaisesti tällaisessa aika vaativassa tilanteessa. Lähtökohta on, että kokelas voi mitätöidä ilmoittautumisen, jotta hän pääsee jatkamaan kokeiden suorittamista seuraavalla kerralla, Tähkä sanoo.

Hän vakuuttaa, että jatkomahdollisuuksia löytyy aina ja hyvin harva joutuu suorittamaan kirjoituksia uudestaan koronakaranteenin takia. Kokeita joutuu käytännössä uusimaan vain, jos välistä jää hylätyn kokeen kolmas suorituskerta.

– Tilanne on toki valitettava jokaisen kokelaan kohdalla, joka ei pääse ylioppilaskirjoituksiin. Se tuntuu aika pahalta ja musertavalta siinä hetkessä, mutta suomalainen ylioppilastutkinto on hyvin joustava.

