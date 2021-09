Finnair ja lentäjät riidoissa työajan ja päivärahojen muutoksista – Lentäjien edustaja: ”Yhtiöllä on tarkoitus säästää siirtämällä töitä vapaa-ajalle”

Kuva: Alamy / All Over Press

Lentäjät ja matkustamotyöntekijät ovat erimielisiä Finnairin kanssa siitä, onko työehtosopimusta rikottu vaiko ei. Kuva: Alamy / All Over Press

Finnair ja sen lentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ovat riidoissa muutoksista, jotka Finnair teki päivärahojen maksuun ja työajan alkuun. Vastaava erimielisyys on myös Finnairilla ja matkustamohenkilökunnalla. Stuertteja ja lentoemäntiä edustaa AKT.

– Tällä hetkellä meillä on erimielisyyksiä Finnairin kanssa kahdesta asiasta. Toinen on se, että Finnair on leikannut lentäjien ja lentävän henkilöstön päivärahoja. Toinen liittyy työrutiinien muutokseen, jossa on siirretty aiemmin työajalla tehtyjä rutiineja vapaa-ajalla tehtäväksi. Molemmat asiat on Finnair tehnyt yksipuolisesti neuvottelematta asioista, Liikennelentäjien puheenjohtaja Pekka Erkama sanoo.

Erkama kertoo, että lentäjät tekivät keväällä työehtosopimuksen, jonka jälkeen nämä muutokset tulivat.

– Meistä tässä rikotaan sekä lentäjien työsopimuksia että työehtosopimuksia.

Erkaman mukaan päivärahaa on maksettu työehtosopimuksen mukaan kymmeniä vuosia, verottajan vahvistaman linjan mukaisesti.

– Työnantaja muutti tätä yksipuolisesti pian työehtosopimuksen tekemisen jälkeen. Meistä tämä pitää sopia osapuolten välillä, niitä ei voi muuttaa yksipuolisesti, Erkama sanoo.

Työn alku taas muuttui niin, että työt alkavat nyt vasta koneen portilla. Erkama sanoo, että aiemmin kymmeniä vuosia lentäjät ovat tulleet töihin ja työtehtävät ovat alkaneet tehtävänvalmistelutilassa, jossa on pantu työvaatteet ja siirrytty koneelle passintarkastuksen ja turvatarkastusten läpi. Työn alkupaikka, toimintakeskus, lukee Erkaman mukaan myös työsopimuksessa.

– Osa työstä siirtyy nyt siis lentäjien vapaa-ajalle tehtäväksi. Meidän linjan mukaan näistä asioista olisi pitänyt käydä työsopimuksen muutokseen vaadittavat yt-neuvottelut, joita ei ole käyty, Erkama sanoo.

– Yhtiöllä on tarkoitus säästää siirtämällä töitä vapaa-ajalle.

Finnair: Noudatamme kaikin osin voimassa olevia työehtosopimuksia

Finnairin lentotoiminnasta vastaava johtaja Jari Paajanen sanoo, että Finnair noudattaa voimassa olevia työsopimuksia kaikkien henkilöstöryhmien kanssa, myös lentäjien.

– Noudatamme siis keväällä sovittua työehtosopimusta.

Paajanen sanoo, että lentäjien näkökulmaa on vaikea lähteä kommentoimaan. Hän korostaa, että Finnair on sitoutunut noudattamaan työehtosopimusta sekä päivärahojen että työaikojen osalta.

– Päivärahaa maksetaan edelleen työmatkan aikana aiheutuneista lisäkuluista, kuten ruokailusta. Näin myös verohallinto ohjeistaa. Noudatamme siis työehtosopimuksen kirjauksia ja käytäntöjä täysmääräisesti.

Työn alkamispaikan muutoksen on mahdollistanut prosessimuutos. Paajasen mukaan Finnairilla on siirrytty siihen, että matkustamohenkilökunta ilmoittautuu työpaikalle lähtöportilla tai lentokoneella aikaisemman toimintakeskuksen sijaan. Tämän mahdollistavat mobiililaitteet ja lennonvalmisteluprosessin sähköistyminen: lennolle voi valmistautua missä tahansa, eikä papereita tarvita. Toimintamalli on jo aikaisemmin ollut käytössä kaikilla muilla asemilla, jonne Finnair lentää ja kesäkuun alusta nyt siis myös Helsingissä.

– Työaikoihin ei ole tullut muutosta – lentäjän työaika alkaa edelleen työehtosopimuksessa mainitun mukaisesti 60 minuuttia ennen koneen lähtöaikaa. Sen sijaan työ alkaa nyt eri paikasta kuin aikaisemmin.

– Lentäjille järjestetyt sähköiset työkalut mahdollistavat lennon valmistelun ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Taustalla ovat osin toki myös säästöt.

– Finnair on taloudellisesti melkoisen kriittisessä tilassa ja me tutkiskellaan hyvin tarkkaan erilaisia prosessimuutoksia ja kulueriä, jotka toisivat meille säästöjä, Paajanen toteaa.

Paajasen mukaan yhtiö ei koe, että erimielisyyksistä olisi tarpeen enää neuvotella.

– Työnantajana me emme varsinaisesti näe aihetta neuvotella tästä. Asiaa on käsitelty pitkin kevättä työehtosopimusta tehtäessä. Toki vuoropuhelua jatkamme, hän toteaa.

Paajanen korostaa, että viimeisen puolentoista vuoden aikana tehdyistä säästöohjelmista on päästy lentäjien kanssa neuvotteluissa yksimielisyyteen.

– Meillä on ollut isot säästöohjelmat, ja olemme päässeet kaikissa neuvotteluissa yksimielisyyteen.

– Me kaikki toivomme lentoliikenteen nopeaa elpymistä, joka mahdollistaa lentäjien töihin paluun mahdollisimman nopeasti ja saamme lentäjät palaamaan töihin, Paajanen sanoo.

Säästöjä on silti luvassa.

– Kriittinen tilanne ei ole ohi ja kulukuuri tulee jatkumaan. Jos vain löydämme säästöpaikkoja, tulemme ne käyttämään.

Lentäjät: Juridiset keinot käyttöön

Liikennelentäjät selvittää Erkaman mukaan parhaillaan Finnairin tulkintojen ja toimien lainmukaisuutta “juridisin keinoin”.

– Lähdemme siitä, että asiat selviävät oikeudellisia reittejä pitkin ja saadaan ratkaisut siihen, miten tilanteessa pitää toimia. En lähde yksityiskohtaisemmin avaamaan sitä, mitä nämä ovat. Normaaleja työmarkkinoilla käytössä olevia tapoja, hän sanoo.

– Työaika-asioista on pyydetty lausuntoa työneuvostolta. Muiden asioiden kanssa edetään kun ollaan etenemisen kanssa valmiita. Yhtiö ei halunnut näistä asioista neuvotella, silloin me emme pysty asioita heidän kanssaan sen pidemmälle viemään.

Erkama toteaa, että tähän saakka lentäjät ovat olleet joustavia ja valmiita sopimaa asioista. Säästöistä on aina tarvittaessa onnistuttu sopimaan.

– Koronan aikana on sovittu merkittävistä säästöistä ja joustoista, jotka mahdollistavat Finnairin toiminnan poikkeuksellisissa oloissa. Myös uusin työehtosopimus sisältää rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat yhtiön toiminnan kriisin jälkeen. Ilmailuala käy läpi historiallista kriisiä ja on ymmärrettävää, että lentoyhtiöiden talous on tiukalla, kuten myös Finnairin talous. Säästöjä haetaan joka paikasta.

– Siksi yksipuoliset muutokset tuntuvat ikäviltä. Tämä horjuttaa luottamusta yhtiöön sopimusosapuolena, Erkama toteaa.

Finnairin lentäjiä koulutetaan simulaattoreilla. Arkistokuvaa. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Lentoemännät riitauttavat myös muutokset

Myös stuertteja ja lentoemäntiä edustavan AKT:n mukaan Finnair rikkoo työehtosopimusta, joka on voimassa tammikuulle 2022. AKT (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto), johon stuertit ja lentoemännät kuuluvat, on riitauttanut asian. Asiaa käsitellään seuraavan kerran työtuomioistuimessa.

Myös matkustamohenkilökunnalla Finnairin uuden tulkinnan mukaan päivärahaa maksetaan vain silloin kun henkilökunta yöpyy matkakohteessa. Kotimaan päivärahoja ei saa, ei myöskään Euroopan lennoista enää, jos perillä ei yövytä, kertoo stuertteja ja lentoemäntiä edustavan SLSY:n Marianne Arteva.

Syy muutokseen on uudenlainen prosessi, jossa työajat merkitään mobiilityökaluja hyödyntäen, totesi Finnairin matkustamopalveluosaston johtaja Eveliina Huurre.

Huurteen mukaan matkustamotyöntekijät ja työnantaja ovat erimielisiä.

Matkustamohenkilökunnan työehtosopimus on voimassa tammikuulle 2022. Lentäjien työehtosopimus solmittiin huhtikuussa ja se on voimassa 3,5 vuotta.