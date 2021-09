Yle seuraa: Yksistään Pirkanmaalla 100 000 jättänyt rokotteen ottamatta – vaarantaako tämän hyvän käänteen?

Maanantaina kerrottiin 12 koronatapauksesta, tiistaina 13 koronatapauksesta.

Pirkanmaan koronaluvut näyttävät viimein kääntyneen selvään laskuun, mutta voiko vielä huokaista helpotuksesta?

Pirkanmaan pandemiaryhmä kertoo tiistaina kello 15.30 tuoreimmat tiedot tilanteesta.

Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Petra Ketonen seuraavat tilaisuutta.

Mediainfossa käydään läpi Pirkanmaan koronatilanne, jäljitystyön tuloksia ja alueellisia suosituksia. Asiantuntijoina ovat johtajaylilääkäri Juhani Sand, ylilääkäri Jaana Syrjänen ja apulaisylilääkäri Janne Laine TAYSista.

Yhteensä Pirkanmaalla on todettu epidemian aikana 8 632 koronatartuntaa.

Rokottamattomia riittää vielä

Ensimmäisen koronarokoteannoksen saaneita on Suomessa nyt noin 4,03 miljoonaa ja toisen annoksen saaneita 3 miljoonaa. 12 vuotta täyttäneestä väestöstä ensimmäisen annoksen on saanut noin 83 prosenttia ja toisen annoksen noin 62 prosenttia.

Pirkanmaalla rokotuskattavuus noudattaa valtakunnallisia lukuja, koska ensimmäisen annoksen on saanut 12 vuotta täyttäneistä 83 prosenttia ja toisen 60 prosenttia.

Prkanmaalla on annettu nyt yli 400 000 ensimmäistä koronarokotetta. Rokotteiden antamistahti ensimmäisen rokotteen osalta hidastui viime viikkoina.

Yksin Pirkanmaalla noin 100 000 ihmiseltä puuttuu vielä ensimmäinenkin rokote, vaikka siihen olisi ollut jo mahdollisuus. Etenkään 16–39 -vuotiaiden ensimmäisen rokotuksen osuus ei ole kasvanut kuluneen viikon aikana.

– Meille jää Pirkanmaalla noin 100 000 rokottamatonta, ellei kiinnostus ja into rokotuksia kohtaan kasva. Näin suuri rokottamattomien osuus tulee vaikuttamaan vielä pitkään sekä sairaalan että muun yhteiskunnan toimintaan. Kahden rokotuksen avulla voi sen sijaan elää lähes normaalia elämää, kun yhteiskuntaa avataan, muistuttaa johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Koronarokotteen toisen annoksen on ottanut yli 290 000 pirkanmaalaista. Rokotteen ottamista on helpotettu useassa kunnassa avaamalla niin sanottuja walk in -pisteitä, joissa voi ottaa rokotteen ilman ajanvarausta.

Yli sata ollut sairaalassa kesän aikana

Koronan aiheuttamat tehohoitojaksot ovat niin pitkiä, että ne vaikuttavat sairaalan muihin hoitoihin.

Kesän aikana TAYSissa on hoidettu yhteensä yli sataa henkilöä koronan takia. Syyskuussa hoidossa olleista kellään ei ole ollut kahta rokotetta. Sairaalahoitoa tarvinneiden joukossa on ollut varsin nuoria aikuisia.

– Nuoret ja keski-ikäiset aikuiset voivat ajatella olevansa haavoittumattomia. Näin ei kuitenkaan koronan kohdalla ole. Asian dramaattisuutta lisää se, että tässä on kyseessä rokotteella täysin estettävissä oleva vaikea sairaus. Rokotteella voi suojata itsensä ja perheensä. Lisäksi voi turvata yhteisen terveydenhuoltomme toimivuutta. Meillä on paljon myös muita vakavasti sairaita potilaita, jotka tarvitsevat sairaalan hoitoa, ylilääkäri Jaana Syrjänen vetoaa.

Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla oli viime viikon päättyessä 116 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalta. Positiivisten näytteiden osuus oli viime viikolla kolme prosenttia Fimlabissa testatuista.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin yhteensä 304 koronatartuntaa. Niistä saatiin selville 218 tartunnan lähde. Näistä 144 tapauksen tartuntalähde todettiin perheiden keskuudesta. Sukulaisen tai ystävän tapaamisista tuli 29 tartuntaa. Ulkomailta tuli 13 tapausta. Hoiva- tai hoitolaitoksissa todettiin 11 tapausta ja kouluissa tai oppilaitoksissa yhdeksän tapausta. Kahdeksalla eri työpaikalla todettiin kahdeksan eri koronatapausta. Yksittäiset tartunnat tulivat päiväkodista, ravintolasta, yksityisistä juhlista ja yleisötapahtumasta.