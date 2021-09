Voiko tulevaisuudessa kirjallisuutta lukea sähköpostista? Salman Rushdie julkaisee kirjoituksiaan maksullisina uutiskirjeinä

Palkittu kirjailija Salman Rushdie on ryhtynyt julkaisemaan tekstejään uutiskirjepalvelu Substackissa. Vanha kunnon sähköposti on tekemässä uutta nousua tiedonvälittäjänä.

Sähköposti saattaa monien mielestä olla vanhanaikainen ja pölyttynyt viestintäkanava. Yhdysvalloissa sähköpostilaatikkoon tilattava, maksullinen sisältö on kuitenkin noussut yhdeksi mediatrendeistä.

Intialaissyntyinen kirjailija Salman Rushdie, 74, kuuluu niihin kulttuurivaikuttajiin, jotka ovat ryhtyneet julkaisemaan kirjoituksiaan uutiskirjepalvelu Substackissa. Rushdien lisäksi palvelun käyttäjäksi on ilmoittautunut muun muassa muusikkona parhaiten tunnettu Patti Smith, 74.

Järjestelmä toimii siten, että lukijat voivat tilata omaan sähköpostiinsa haluamiensa kirjoittajien tekstejä tai artikkeleita. Kirjoitukset ovat maksumuurin takana, joten kirjoittaja saa "palkkansa" suoraan tilaajiltaan. Alustan tarjoaja Substack ottaa itselleen kymmenen prosentin (siirryt toiseen palveluun) siivun palkkioista.

Vuonna 2017 alkunsa saanut Substack on kasvattanut viime vuosina suosiotaan. Etenkin Yhdysvalloissa monet toimittajat ovat siirtyneet palvelun käyttäjiksi. Mikään uusi keksintö sähköpostiin kilahtava uutiskirje ei ole, mutta jostain syystä palvelu on herättänyt kiinnostusta.

Etenkin Yhdysvalloissa Substack on houkutellut nimekkäitä toimittajia käyttämään palveluaan. Monet ovatkin jättäneet työnsä ja siirtyneet "vapaiksi toimittajiksi", joiden aihevalintoja tai tekstejä eivät enää muokkaa päälliköt ja tuottajat.

Kirjailijoiden kohdalla syyt ovat toisenlaisia, sillä heillä on jo vapaus kirjoittaa, miten haluavat. Salman Rushdie kertoi The Guardianin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hän suostui kirjoittamaan Substackiin kokeillakseen jotain uutta. Idean hänelle esitti Andrew Wylie, joka on yksi maailman arvostetuimpia kirjallisuusagentteja.

Salman Rushdie kertoo haastattelussa kokeilevansa novellien kirjoittamista. Lisäksi häntä kiehtoo elokuvista kirjoittaminen. Hän kertoo, miten nuorempana haaveili elokuvakriitikon työstä, jota ei kuitenkaan koskaan päässyt tekemään. Nyt Substackissa hän voi toteuttaa unelmansa.

Salman Rushdie tunnetaan paitsi palkituista romaaneistaan myös fatwasta, jonka hän sai vuonna 1989. Vuotta aiemmin julkaistu romaani Saatanalliset säkeet oli liikaa Irania hallitsevalle ajatollah Ruhollah Khomeinille ja Rushdielle langetettiin fatwa, joka tarkoittaa kuolemantuomiota.

Ei uhkaa kustannusalaa

Etenkin kirjailijoita kiehtoo Substackissa vuorovaikutteisuus. Lukijat voivat olla suoraan yhteydessä kirjoittajiin ja keskustella aiheista. Jatkokertomusta kirjoittaessa lukijat voivat antaa kirjailijalle ehdotuksia juonen käänteistä tai tarinan teemoista.

Kirjailijoiden liittymistä Substackiin ei tällä hetkellä pidetä uhkana perinteiselle kustannusalalle. Ainakin Salman Rushdien esimerkistä voi päätellä, että palvelu toimii kokeilualustana itsensä toteuttamiselle. Patti Smithin uutiskirjeiden tilaajat saavat sähköpostiinsa audioita, ei suinkaan taidokkaasti asemoituja runoja tai muuta tekstiä.

Palvelu myös toimii hieman kuten kustantamot. Kuuluisille nimille maksetaan ennakkomaksu, jotta he tuottavat palveluun sisältöä vuoden ajan. Näin saadaan nostettua palvelun kiinnostavuutta ja luotua suhde lukijoihin.

Portinvartija puuttuu

Alustan käyttäminen on herättänyt myös kritiikkiä. Ilman portinvartijoita palvelun nimissä on helppo levittää disinformaatiota tai jopa solvauksia. Substack moderoi tekstejä ja nettisivuilla palvelu (siirryt toiseen palveluun)kertoo pitävänsä tiukkaa linjaa vihapuheen, häirinnän tai uhkailujen suhteen. Kirjoittajille on tarjolla jopa lakimiespalvelua tekstien tarkistamista varten.

Myös palvelun läpinäkyvyyttä on yritetty parantaa. Lukijoissa on herättänyt närää (siirryt toiseen palveluun) epätietoisuus siitä, keille kirjoittajille maksetaan, ja ketkä taas saavat tulonsa tilaajien perusteella. Osa Substackin sisällöstä on myös maksutonta lukijoille.

Suomessa palvelu vaikuttaa olevan vielä hyvin vieras. Puhelinsoittojen perusteella kustantamot ja agentit eivät tunne palvelua muuta kuin nimeltä. Suomalaiskirjailijat eivät ainakaan lähiaikoina ole siirtymässä uutiskirjeformaattiin.

Aktiivisin suomalaistoimija palvelussa tuntuu olevan Linda Liukkaan Hello Ruby -brändi. Uutiskirje sopiikin hyvin tiedonvälittämiseen ja markkinointiin. Muun muassa lasten koodaamistaitoja kehittävä Hello Ruby on luontaisesti edelläkävijä digitaalisten palveluiden käyttäjänä.