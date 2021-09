Katso suorana klo 10.15: Satoja miljoonia maksava ja satoja tuhansia suomalaisia koskeva potilasjärjestelmä – mistä hankinnassa tapellaan?

Aster-potilastietojärjestelmä on neljän alueen yhteinen hanke. Osa alueista on sen jo hyväksynyt, mutta hankintaan tarvitaan kaikkien alueiden myönteinen kanta. Keski-Suomessa hanke on vastatuulessa, erityisesti kohonneiden kustannusten vuoksi.

Uudelle potilastietojärjestelmälle on tarve, mutta kunnissa ei sulateta sen kaksinkertaistuneita kustannuksia.