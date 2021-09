Uudet päättäjät jarruttavat Euroopan ympäristöpääkaupungin tavoitteita – Lahden valtuustossa kytee vastarinta ilmastopäätöksiä vastaan

Lahti on muuttunut nopeasti muutamassa vuosikymmenessä teollisuuskaupungista kansainväliseksi ympäristökaupungiksi. Koko kaupunki ei muutu samaa tahtia, osa asukkaista ei haluaisi edelläkävijän roolia. Osa päättäjistäkin ottaisi takapakkia.

"Kaadetaan liisu!"

Viime vaaleissa Lahdessa moni valtuutettu pääsi läpi liisua eli keskustan liikennesuunnitelmaa vastustamalla. Edellinen valtuusto päätti liikennesuunnitelmasta viime joulukuussa.

Suunnitelma tähtää vuodelle 2030, johon mennessä Lahden keskustaan on tulossa uusi sairaalaparkki, koulukampus, taide- ja muotoilumuseo ja uusia asuntoja. Tavoitteena on parantaa keskustan liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä ohjaamalla osa henkilöautoliikenteestä pois keskustaa halkovalta Vesijärvenkadulta ympäröiville kaduille.

Vaikka päätös oli tehty, monet valtuutetut nostivat asian vaaliteemakseen. Osa asukkaista nousi puolustamaan Vesijärvenkatua ja vastustamaan muutoksia. Etenkin autoilijat nousivat takajaloilleen. Suunnitelman nähdään vaikeuttavan keskustaan pääsyä omalla autolla. Myös osa keskustan yrittäjistä pelkää muutosten näivettävän kaupankäyntiä keskustassa.

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti on tehnyt jo ison energiakäännöksen luopuessaan kivihiilestä. Nyt status velvoittaa kääntämään katseen liikenteeseen. Tavoitteena on lisätä kestävää liikkumista eli kaikkea muuta paitsi yksityisautoilua.

Lahden äänikuningas, perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto julisti vaalien jälkeen: "Yritetään saada vähemmälle ympäristöhömppää". Lahden ympäristötavoitteet ovat nyt poliittisessa vastatuulessa.

Rahat pois uusilta pyöräteiltä ja liikennesuunnitelmalta

Viime viikolla kokoontunut kaupunkiympäristölautakunta palautti ensi vuoden budjetin uudelleen valmisteluun. Lautakunta halusi tarkemman selvityksen siitä, mihin rahoja käytetään.

Lautakunnan 1. varapuheenjohtaja Anita Immonen (Pro Lahti) luonnehti kokousta farssiksi.

– Se ei mennyt yhtään niin kuin etukäteen ajattelimme. Olisimme halunneet tehdä budjettiin korjauksia, mutta meillä ei ollut sitä mahdollisuutta.

Lahden kaupunkiympäristölautakunnan 1. varapuheenjohtaja Anita Immonen ei halua, että Lahdessa tehdään isoja muutoksia liikenteeseen. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Pro Lahti olisi halunnut karsia budjetista 1,5 miljoonaa euroa turhiksi katsomiaan hankkeita. Turhat hankkeet ovat Immosen mukaan keskustan liikennesuunnitelmaan liittyvät rahat ja uudet pyörätiet. Pro Lahti ei ole ajatuksineen yksin, myös lautakunnan 2. varapuheenjohtaja Tuomas Sorsa (ps.) kohdentaisi rahat muualle. Myös lautakunnan demarijäsenet ovat kriittisiä keskustan liikennesuunnitelmaa kohtaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan 1.varapuheenjohtaja Anita Immonen (Pro Lahti) perustelee miksi haluaa kaataa keskustan liikennesuunnitelman. Marjo Pirilä haastattelee.

Voimassa on kuitenkin edellisen valtuuston päätös, joka sitoo viranhaltijoiden esityksiä. Lisäksi liikennesuunnitelma on kokonaisuus, jossa yhden osan poistaminen vaikuttaa muihin osiin.

Se ei ole vaihtoehto, ettei tehdä mitään, sillä Lahden keskustassa tapahtuu muutoksia, joita ei voi väistää. Yksi on Siltapuiston parkkitalo, joka on purkukunnossa. Tilalle on tehtävä uusi parkkitalo 500 autolle, ja se vaatii myös muutoksia liikennejärjestelyihin. Pyöräteiden turvallisuuteen velvoittaa puolestaan tieliikennelaki.

Lautakuntaa johtava Francis McCarron (kok.), joka itsekin meni vaaleissa läpi "liisukriitikkona", joutuu taiteilemaan kahden tulen välissä.

– Meillä on porukka, joka haluaa tehdä kaiken green cityn puolesta, ja toinen porukka kokee, että se on turhaa hankehumppaa ja hillotolppia.

Francis McCarronin (kok.) mukaan kovaakin politiikkaa saa tehdä, mutta pelisääntöjen puitteissa. McCarron pelkää, että lahtelaisesta politiikasta on tulossa poukkoilevaa, joilloin se tulee veronmaksajille kalliiksi. Kuva: Janne Nykänen / Yle

McCarron muistuttaa, että uusi valtuusto voi pyörtää edellisen valtuuston päätökset halutessaan. Se kuuluu demokratiaan. Hän on kuitenkin huolissaan, että päätöksenteosta tulee poukkoilevaa.

– Veronmaksajille tulee kalliiksi, jos menemme kehityssuuntaan, jossan neljän vuoden välein vaihdetaan päinvastaiseen suuntaan.

Lahden kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Francis McCarron (kok) on huolissaan poukkoilevasta päätöksenteosta. Marjo Pirilä haastattelee.

Kärsiikö Lahti imagotappion?

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen isännöi viime viikolla Sibeliustalossa kansainvälistä gaalaa, jossa julkistettiin Euroopan ympäristöpääkaupunki vuodelle 2023. Tilaisuuteen osallistui etänä pääministeri Sanna Marin ja EU:n ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius.

Timonen tietää demokratian pelisäännöt. Jos valtuusto päättää kumota edellisen valtuuston päätökset, se voi niin tehdä. Hän silti kehottaa lahtelaisia pitämään nyt katseen pallossa. Ympäristöstrategia tuo Lahteen investointeja ja työpaikkoja. Ympäristöimagolla Lahti myös erottuu muista kaupungeista.

– Yritykset pitävät tärkeänä sitä, että Lahti pystyy tarjoamaan hiilineutraalin ympäristön.

Tuoreimpana esimerkkinä kaupunginjohtaja mainitsee paikallisen yrityksen Wipakin, joka kertoi uusivansa laitekantansa ekologisemmaksi ja pyrkii hiilineutraaliksi kaupungin kanssa yhtäjalkaa vuoteen 2025 mennessä. Lahti on alkanut myös kiinnostaa kansainvälisiä yrityksiä. Tämä näkyy kaupungin kehitysyhtiön sijoituspaikkaneuvottelujen ja yhteydenottojen määrässä. Kasvua on ollut koronasta huolimatta.

Kaupunginjohtaja ymmärtää, ettei Lahti muutu henkisesti teollisuuskaupungista ympäristökaupungiksi yhtäkkiä. Muutos tekee kipeää ja asukkailla ottaa oman aikansa pysyä muutoksessa mukana. Silti Pekka Timonen toivoo, että ulospäin Lahdesta lähtisi yhtenäinen viesti.

– Toivon, että niille ihmisille ja yrityksille, jotka tulevat Lahteen, me näyttäytyisimme luotettavina ja pitkäjänteisinä päätöksentekijöinä.